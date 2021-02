Aantal verkeersboetes flink gedaald in 2020

In 2020 zijn minder verkeersboetes uitgedeeld dan in het jaar ervoor, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent niet zo zeer dat weggebruikers zich netter gedragen; we waren natuurlijk vooral minder op weg vorig jaar.

In 2019 werden er nog 8,4 miljoen boetes uitgeschreven, tegenover 7,8 miljoen in 2020. De meeste verkeersboetes werden uitgedeeld voor te hard rijden. Dat waren er 6,4 miljoen. Het ministerie schrijft de daling mede toe aan de oproep van de overheid om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven. Daardoor was er vorig jaar gemiddeld genomen minder verkeer op de weg.

Het aantal boetes voor bellen met een telefoon in de hand is wel flink gestegen: van 121.364 in 2019 naar 168.034 in 2020. De toename is er vooral vanwege het verbod op fietsen met een telefoon in de hand dat halverwege 2019 inging, aldus het ministerie. Ongetwijfeld speelt ook de inzet van slimme camera's die telefoongebruik achter het stuur van een auto automatisch registreren ook al voor een deel mee in de toename. Ook werd begin dit jaar bekend dat het aantal boetes voor het negeren van een rood kruis flink is gestegen. Met 4.920 boetes viel dat in 2020 maar liefst 55 procent hoger uit dan in 2019.

Er worden binnenkort overigens enkele wijzigingen doorgevoerd in de verkeersboetes. Zo gaan boetes voor zeer gevaarlijke overtredingen zoals appen achter het stuur omhoog. Ook linksrijders en mensen die hulpdiensten hinderen worden harder aangepakt. Snelheidsoverschrijdingen tot 3 km/h worden juist niet meer beboet. Ook gaat het boetebedrag voor lichte snelheidsoverschrijdingen omlaag.