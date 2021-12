Zeven radicale autodesigns voor de komende jaren

Met de recent onthulde BMW XM Concept als voorbode van een nogal opmerkelijk toekomstig model zien we het zoveelste voorbeeld van een nieuwe trend. Designs worden uitbundiger en extremer. We zetten zeven opmerkelijke nieuwkomers in autoland voor je op een rijtje.

Choqueren met design lijkt een trend in autoland. Zeker voor ons Europeanen is het soms slikken wat er gebeurt op designgebied. Al die opmerkelijke ontwerpen komen ook voort uit de toenemende importantie van een markt als China. Wat daar als mooi geldt, kan hier anders ervaren worden. Verder speelt de elektrificatie een rol, want qua karakter zullen de auto’s steeds minder onderscheidend worden. We zetten zeven ontwerpen voor de nabije toekomst bij elkaar, zodat je je alvast kunt voorbereiden op wat je binnen enkele jaren op de weg kunt tegenkomen.

1. Tesla Cybertruck

Extremer dan de Tesla Cybertruck gaat het de komende jaren niet worden. Al in 2019 onthulde de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s het gevaarte dat het meeste lijkt op een kruising tussen een Stealth bommenwerper en een pick-up; dat laatste is het overigens ook. Met zijn exoskelet dat als een soort pantser werkt en bizarre prestaties gaat de Cybertruck heel wat opschudding veroorzaken. Of hij in 2022 in productie gaat, is nog even de vraag.

2. BMW XM Concept

De BMW XM is nog een concept maar veel zal er aan dit nieuwe model van BMW M niet veranderen. Nieren bestaande uit openingen waarin een A-segmentertje zo lijkt te kunnen verdwijnen, veel hoekige lijnen en een monsterlijk vermogen van 750 pk dankzij plug-in hybride techniek. Alles is dik aan de XM.

3. Kia EV9 Concept

Kia heeft met de EV6 al een gedurfd gestileerde elektrische auto in de showroom gezet, maar met de EV9 gaan ze in 2023 mogelijk nog een stap verder. Als er niet te veel veranderd wordt aan de EV9 Concept tenminste. Dat wordt een elektrische zevenzitter met een nogal bonkig voorkomen. Een lel van een SUV.

4. Hyundai Ioniq 7

Kia noemt de nieuwe elektrische lijn EV gevolgd door een nummer, zustermerk Hyundai gebruikt Ioniq met daarachter een nummer. De Ioniq 5 is er al, er komt een Ioniq 6 aan, een elegante lage EV. Daarna volgt de Ioniq 7, een grote elektrische SUV met enorme ledbalken als verlichting. De Seven-concept geeft aan in welke richting we moeten denken, maar ook voor deze opmerkelijke creatie geldt dat we nog even de tijd hebben om eraan te wennen. Pas in 2024 komt de productieversie op de markt.

5. Genesis GV60

We blijven nog even in de Koreaanse hoek. Genesis, het premium merk van de Hyundai Motor Company, heeft in andere Europese landen al een nieuwe modellijn gepresenteerd, de G70 en GV70 en de G80 en GV80, ook komt er een sedan van het formaat S-klasse aan, de G90. Maar voor Nederland is de GV60 mogelijk wel interessant, dat is een volledig elektrische cross-over die zeker zal opvallen.

6. Canoo Lifestyle Vehicle

Het Amerikaanse Canoo presenteerde al in 2019 de elektrische MPV-achtige met de naam Lifestyle Vehicle. Een auto die alleen in abonnementsvorm te rijden moet zijn. Er was zelfs een vrijage met Nedcar in Born om de auto daar, als extra bovenop de productie in de VS, te maken. Eind 2022 moet de Canoo Lifestyle Vehicle klaar zijn voor lancering.

7. Xpeng P7

In 2022 ga je deze Xpeng 7 op de Nederlandse wegen zien. Xpeng is een van de vele nieuwe Chinese merken die hun geluk beproeven op de markt voor elektrische auto’s. Er is van de P7, die net als andere modellen van Xpeng al in Noorwegen leverbaar is, zelfs een versie met vlinderdeuren.