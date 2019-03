500.000 keer derde generatie Skoda Superb

In het Tsjechische Kvasiny vierde Skoda deze week een klein feestje, want van de derde generatie Superb werd een nieuwe productiemijlpaal gehaald.

Sinds de productiestart in maart 2015 rolde 500.000 keer een nieuwe Superb van de productieband in de Tsjechische fabriek. Daarmee staat de totale teller op ongeveer 1.250.000 exemplaren. Met de behaalde mijlpaal gaat de hedendaagse verkoop van de Superb letterlijk tweehonderd keer zo goed dan als bij zijn voorvader. Van de Skoda 640 Superb verschenen namelijk slechts 2.500 exemplaren op de weg tussen 1934 en 1949.

Ook de eerste generatie Superb van deze eeuw wist beduidend minder kopers naar de showroom te trekken. Na zeven jaar staakte Skoda de productie in 2008. Eindstand: 136.068 Superbs. We liepen echt warm voor de tweede generatie Superb, want de stekker werd na 613.257 auto’s uit de productie gehaald.

In Nederland is de Superb na de Octavia (97.435) en Fabia (80.420) het populairste model. In totaal kochten 21.071 Nederlanders een Superb. In 2016 liep de Nederlandse consument het warmst voor Skoda’s grootste telg, want dat jaar is goed voor 3.071 verkochte exemplaren. Voor later dit jaar staat de onthulling van de vernieuwde Superb op de agenda.