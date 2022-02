50 jaar geleden was je de bink met 80 pk - VW-Porsche 914

Bladerend in een autogidsje uit 1970 kom je een massa leuke sportieve modellen tegen, waarmee alvast is gezegd dat de VW-Porsche na zijn debuut in 1969 werd losgelaten in een drukbezet deel van de markt. Voorbeelden te over, zoals de Opel GT 1900, Fiat 124 Spider, Lancia Fulvia Coupé, Matra M530 en MG B, die allemaal zo’n 15.000 gulden kostten. Voor zulke auto’s was een viercilinder met pakweg 90 pk de norm, zodat de 914 met zijn 1,7-liter injectiemotor uit de VW 411 keurig in het plaatje paste. Verder was alles anders dan bij bijna alle genoemde concurrenten. Alleen de Matra had een vergelijkbare opzet. De 914, die Volkswagen en Porsche samen hadden bedacht als opvolger van respectievelijk de Karmann-Ghia en de 912, kreeg een voor beide merken afwijkende lay-out, omdat de motor niet traditiegetrouw achter de achteras kwam, maar net als bij de racewagens van Porsche voor de achteras. Dat gaf nieuwe mogelijkheden voor de bagageruimte, waarvan de 914 er twee kreeg. In het achterste kon je bovendien het uitneembare dakje opbergen; het goede voorbeeld van de 911 Targa deed hier goed volgen.

Kortom, de 914 was coupé en cabriolet tegelijk, met wel een nogal controversieel uiterlijk, dat bovendien op geen enkele manier bij andere modellen van zowel Volkswagen als Porsche aansloot. Een kwestie van snel instappen en wegrijden dan maar, waarna bleek dat de 914 een zalige stuurmachine was, met aanvankelijk wel wat astmatische klachten: de Volkswagen-motor kon nooit helemaal tegemoet­komen aan het sportieve karakter dat de 914 beloofde. Een ander pijnpunt was de nogal lastige toegankelijkheid van de krap ingebouwde motor, wat het onderhoud duurder maakte dan de eenvoudige techniek feitelijk toestond. Maar toch: met 115.000 gebouwde exemplaren was het een doorslaand succes, dat nog altijd naar meer smaakt. Natuurlijk, er is een Boxster, maar dat is met 96 mille alles­behalve een instap-sportwagen. Nee, een nieuwe, tweezits VW-Porsche met een Targa-dak … die moet vast wel op een van de (elektrische) platforms van het concern passen.

In het occasion- en klassiekeraanbod op deze site treffen we twee 914's aan.