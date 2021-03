2,5 miljoenste Fiat 500 uit Polen

Feest in Fiat's fabriek in het Poolse Tychy. Het 2,5 miljoenste exemplaar van de in 2007 herboren Fiat 500 is er van de band gelopen.

Fiat levert momenteel twee compleet van elkaar verschillende auto's die allebei 500 heten. Fiat voert de volledig elektrische 500E namelijk zij aan zij met de oudere 500, het model dat in 2007 werd gepresenteerd en in 2015 werd gemoderniseerd. Die in 2007 herboren Fiat 500 rolt in het Poolse Tychy van de band. Het 2,5 miljoenste exemplaar heeft deze week de Poolse fabriekspoorten verlaten.

Het feestvarken is een Fiat 500 Hybrid en komt voor de deur te staan van een Franse klant. De Fiat 500 Hybrid heeft een 70 pk en 92 pk sterke 1.0 onder de kap, een machine van de Firefly-motorenfamilie die is gekoppeld aan een 12-volt mild-hybridesysteem.

Fiat's fabriek in Tychy is wel gewend aan grote aantallen. Zo produceerde Fiat in Polen 2.168.000 exemplaren van de tweede generatie Panda en 2.166.000 exemplaren van de Fiat 126p. Gooien we de productieaantallan van alle generaties Fiat 500 op een hoop, dat is de 500-lijn tot op heden goed voor meer dan 6,7 miljoen geproduceerde exemplaren. De in 2007 gelanceerde generatie van de Fiat 500 werd tussen 2010 en 2019 ook in Mexico gebouwd. De nieuwe elektrische Fiat 500E wordt in het Italiaanse Mirafiori geproduceerd.

In Nederland heeft Fiat sinds 2007 76.928 500's verkocht. Daaronder valt ook de elektrische 500E. In 2011 had de herboren 500 zijn Nederlandse topjaar, toen vonden ruim 8.000 exemplaren een Nederlandse eigenaar.