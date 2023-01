20 procent subsidie nieuwe elektrische auto al op

In een kleine drie weken is ongeveer een vijfde van de dit jaar voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto beschikbare SEPP-subsidie op. Reden tot haasten is er voorlopig niet niet, er is namelijk nog zo'n €55 miljard beschikbaar.

Ook dit jaar kun je weer subsidie krijgen voor de aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Op 10 januari ging de dop van de subsidiepot en na vier dagen was ruim 10 procent van het subsidiebudget dat voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto was bestemd al verbruikt. Dat er relatief veel mensen kort op het beschikbaar komen van het nieuwe subsidiebedrag achter de computer doken om van de regeling gebruik te maken, blijkt uit het feit dat het aanzienlijk langer dan vier dagen heeft geduurd voordat de volgende 10 procent was verbruikt.

Uit de tot en met maandag 30 januari bijgewerkte cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat er van de €67 miljoen die dit jaar beschikbaar is voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische auto al €12,55 miljoen is aangevraagd. Dat betekent dat 19 procent van de €67 miljoen is vergeven. Op een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van tot €45.000 kun je €2.950 subsidie krijgen. Dat betekent dus dat er voor zo'n 4.254 nieuwe elektrische auto's subsidie is aangevraagd. Reden om haast te maken met het aanvragen van SEPP-subsidie is er nog lang niet. Er is immers nog €54.45 miljoen (81 procent) aan subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto's beschikbaar. Daarvan kan voor nog 18.458 nieuwe EV's subsidie aangevraagd worden.

Subsidie voor gebruikte elektrische auto

Naast de €67 miljoen die dit jaar beschikbaar is om de aanschaf of lease van nieuwe EV's aan te jagen, is er ook SEPP-subsidiebudget beschikbaar voor de aanschaf of lease van tweedehands elektrische auto's. Om de aanschaf van gebruikte elektrische auto's aan te jagen, is €32,4 miljoen SEPP-subsidiebudget beschikbaar. Daar is in een kleine drie weken €4,97 miljoen van aangevraagd (15,3 procent). Op de aanschaf van een tweedehands elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €45.000 kun je €2.000 subsidie krijgen. Dat betekent dat er voor 2.485 gebruikte EV's subsidie is aangevraagd. Er is nog €27,43 miljoen SEPP-subsidie voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto beschikbaar (84,7 procent). Dat betekent dat er voor nog 13.715 tweedehands EV's budget is.

De totale subsidiepot was dit jaar gevuld met een bedrag van €99,4 miljoen. Daar is in totaal dus €17,52 miljoen aangevraagd (17,6 procent) en dus nog €81,88 miljoen over (82,4 procent).