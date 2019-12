20.000ste Tesla Model 3 is een feit

Was het in september bij Tesla nog feest om de tienduizendste Model 3. Nu, twee maanden later, mogen de slingers alwéér uit. Nederland is namelijk zijn 20.000ste Model 3 rijk.

We kunnen er al een tijdje niet omheen en andermaal is er een mijlpaal bereikt: Nederland is dol op de bijtellingsvriendelijke Tesla Model 3. Zijn podiumplaats als bestverkochte auto van 2019 lijkt dan ook zeker, want inmiddels is het 20.000ste exemplaar van Nederlandse kentekenplaten voorzien. Dat blijkt uit cijfers van Kentekenradar.nl. Het heugelijke feit voltrok zich gisteren, toen Tesla in totaal 438 nieuwe eigenaren blij maakte met hun nieuwe Model 3. De verkoopteller van deze maand staat tot nu toe op 2.218 stuks, maar met de bootladingen die er nog aan zitten te komen wordt dit cijfer minimaal verdubbeld.

Waar iedereen waarschijnlijk verwacht dat enkel zakelijk rijders voor de Tesla kiezen, blijkt uit cijfers dat de Model 3 het ook aardig onder particulieren doet. 79 procent van de geregistreerde exemplaren wordt door zakelijke rijders bestuurd. Dat wil zeggen dat 21 procent van de Models 3 in handen van een particulier valt. Nu moet daarbij worden aangetekend dat ZZP’ers ook als particulier worden bestempeld. Tijd voor nog meer cijfers: 58 procent van de bestuurders kiest voor de Long Range AWD-versie, gevolgd door de Standard Plus (33 procent) en Performance (5,7 procent). Zwart is met 35,4 procent de populairste kleur, waarna wit (23,3 procent) en grijs (21,5 procent) volgen. Rood is de minst gekozen kleur met een aandeel van slechts 5,5 procent.

Tesla’s beste maand was tot nu toe september 2019, met 5.786 geregistreerde exemplaren. Ook vorige maand ging het hard, toen de Model 3 voor de zoveelste keer als meest geregistreerde auto uit de bus kwam. Het totaal tikte toen net niet de 4.000 exemplaren aan. Met nog een halve maand te gaan wordt verwacht dat Tesla nog alle hens aan dek zet om zoveel mogelijk auto’s naar ons land te krijgen. De eerstvolgende auto in de lijst met populairste modellen van december 2019 is tot nu toe de Hyundai Kona. Dit model vond zijn weg naar 'slechts' 204 klanten.