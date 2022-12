15 jaar Nissan GT-R: zo werd Godzilla geboren

Deze week is het maar liefst vijftien jaar geleden dat de huidige Nissan GT-R in productie ging en de auto wordt nog altijd gebouwd. Daarom staan we vandaag stil bij de geschiedenis van Nissans met een GT-R-badge: de iconen van de Japanse toerwagenklasse, de Nürburgring, videogames en films én het sprintkanon dat de meningen op het in 2008 goed en wel opgekomen internet prima wist te verdelen. Een korte historie.

De Nissan GT-R zoals we die nu kennen (modelgeneratie R35) is een volbloed sportauto. Waar Nissans eerdere coupés met geblazen zescilinder veelal als Skyline GT-R door het leven gingen, is de R35 de eerste die het enkel met de naam GT-R doet. De huidige iteratie, die dus eind 2007 al in productie ging, is er dan ook alleen als de sportcoupé zoals we 'm kennen. Zijn voorgangers waren er ook in andere carrosserievarianten en als niet-performance-model zonder de GT-R-toevoeging.

Die laten we vandaag echter buiten beschouwing. Focussen we op de auto's met GT-R-badge, dan heeft de R35 GT-R eigenlijk vijf voorgangers - allemaal met zescilinder. De eerste twee beleefden hun debuut aan het einde van de jaren 60 en in de vroege jaren 70. Waar de originele, met bijnaam 'Hakosuka' (foto 2), inmiddels een waar verzamelobject is geworden, is de tweede vrijwel vergeten. Na die generatie volgde er dan ook een periode zonder het label, tot in 1989 de eerste GT-R met R-aanduiding aan de wereld werd voorgesteld: de Nissan R32 GT-R.

De geboorte van Godzilla

Met die auto begon het feestje zoals we dat ook nu nog kennen, inclusief vierwielaandrijving en turbotechniek. De R32 had zelfs vierwielbesturing. Samen zorgden die zaken ervoor dat de GT-R onder alle omstandigheden behoorlijke prestaties in de schaal legde, met een koppelrijke motor en eindeloos tractie. Dat bleek ook in de racerij: in race-trim was de R32 als toerwagen in Japan ongekend succesvol, wat 'm de bijnaam Godzilla opleverde - een bijnaam die voor latere generaties telkens weer afgestoft zou worden. Die bijnaam (en de auto zelf) kreeg nog eens extra cachet toen de auto in 1997 op de cover van de eerste Gran Turismo-game voor de oorspronkelijke PlayStation stond. De reeks race-simulatiegames werd in de jaren die volgden razend populair en de GT-R was bij vele van de racers een van de favorieten.

De volgende GT-R volgens het hedendaagse recept verscheen in 1995 en kende - je raadt het al - de aanduiding 'R33'. Hij leek zowel technisch als qua ontwerp sterk op zijn voorganger en het was de eerste productie-auto die onder de 8 minuten wist te duiken voor een rondje over de Nürburgring Nordschleife. Een record dat later verbroken zou worden door... de R34 GT-R. Voor we die belichten, eerst nog even wat aandacht voor de ultieme R33: de 400R (1995), een grondig aangepakte homologatiespecial van de R33. Die had een in de lengte als in de breedte opgeboorde zes-in-lijn onder zijn kap, die voortaan 2,8 in plaats van 2,6 liter groot was. De inmiddels legendarische motorcode 'RB26' werd RBX-GT2, de motor produceerde 400 pk en Nissan bouwde slechts 44 van de honderd geplande exemplaren van de special. Die werd niet alleen motorisch flink aangepakt, maar zag er ook van buiten veel dikker uit. Daarmee mocht-ie in elke Gran Turismo-game zijn opwachting maken en werd het een van de meest tot de verbeelding sprekende GT-R-uitvoeringen.

2 Fast 2 Furious

Al kon de R34 GT-R er ook wat van. Die auto werd gevoerd van 1999 tot 2002 en kende wederom grofweg hetzelfde recept als de R32 en R33, met in de basis hetzelfde motorblok. Mede door zijn featuring als de auto van Paul Walker in 2 Fast 2 Furious, de tweede film in de populaire straatrace-reeks, werd de R34 bijkans de populairste van alle generaties. Al heeft-ie dat vast ook ten dele te danken aan zijn knappe uiterlijk én aan het gat dat de auto achterliet. Na de R32, R33 en R34 was er namelijk voor het eerste in jaren weer voor langere tijd geen Nissan GT-R, waardoor er genoeg tijd was om de derde 'moderne' GT-R te missen.

Al was daar vanaf 2007, toen de 'huidige' R35 GT-R gepresenteerd werd, eigenlijk geen reden meer toe. De nieuwe kreeg een 3,8-liter zescilinder onder zijn kap, met cilinders die voortaan niet in lijn, maar als V opgesteld werden. Die motor hing aan een dubbelkoppelings versnellingsbak met een launch control-functie (destijds zeer modern), waarmee de auto-met-slimme-tractiecontrole bijna net zo snel op de 100 km/h zat als de toen net verschenen en oppermachtige Bugatti Veyron - maar dan voor een fractie van de prijs. Zelfs beruchte sprinters als de veel duurdere Porsche 911 Turbo beten door de nieuwe GT-R in het stof, en het publiek wist niet hoe snel het de naam Godzilla weer moest afstoffen. Deze auto vermorzelde alles.

Toch had dat niet alleen positieve gevolgen. De nadruk op acceleratietijden, verder aangewakkerd door hoe goed de 3,8-liter zich leende voor excessieve tuning (inmiddels tot meer dan 2.000 pk), deed vermoeden dat de Nissan GT-R een beetje een one trick pony was geworden. Het destijds inmiddels voor velen toegankelijke internet raakte verdeeld in twee kampen. Het ene vond de GT-R een geweldig stuk techniek, het ander vond het een overmatig geliefde computer-op-wielen.

Andere tijdsgeest

Inmiddels zijn we járen verder en is de GT-R nog steeds onder ons. In Europa is de auto weliswaar niet meer leverbaar, omdat-ie niet meer aan de hier geldende moderne geluidseisen zou voldoen, maar er rollen nog steeds exemplaren van de band. De Nismo-uitvoering heeft vandaag de dag ruim 600 pk en is ondanks zijn oude basis een auto die de meningen nog prima weet te verdelen. Toen de R35 uitkwam, was het een relatief grote, zware auto met héél veel techniek. Daardoor zou het een steriele auto zijn op het circuit, die weinig emotie wist te bieden.

Daar lijkt het gros van de pers vandaag de dag op terug te komen. Door de komst van het EV- en hybride-geweld en nog veel modernere versnellingsbakken, wordt de Nissan GT-R bijkans analoog genoemd. Daarbij was de auto voor 2007-begrippen loodzwaar, maar vandaag de dag weegt de Nissan grofweg evenveel als een nieuwe BMW M2 - en daar weten moderne banden en remmen heel aardig raad mee.

Ook de R35 zal daardoor niet snel vergeten worden, wanneer de auto eindelijk uit productie gaat. Een opvolger met hybridetechniek gaat er naar alle waarschijnlijkheid 'gewoon' komen en we zijn benieuwd of die auto na zijn introductie net zo grensverleggend weet te zijn als de huidige. De geruchten over wat de 'R36' zou worden behandelen we al sinds 2013, maar ook vandaag de dag weten we er nog maar weinig over. Zodra daar verandering in komt, lees je het hier. Op naar de volgende!