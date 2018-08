Opel Grandland X - Welkom duurtest

We hebben net afscheid genomen van de Opel Insignia Sports Tourer, die we vaak betitelden als de laatste echte Opel. Nieuw in de duurtestvloot is de Grandland X. Een model dat samen met PSA ontwikkeld is en sterk leunt op de Peugeot 3008. Hoeveel merk je daarvan? In deze video leggen we uit waarom we opnieuw een Opel gaan duurtesten.