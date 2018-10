Poor man's Lambo wordt rich man's Audi Zijn tijd vooruit: Audi R8

Slideshow

In deze rubriek kijken we niet voor-, maar achteruit, door de ogen van denkbeeldige ontwerpers die lang geleden een vooruitziende blik hadden. Vandaag: de Audi R8 uit 1983: de auto voor wie een Quattro Coupé te gewoon was, maar een Lamborghini te hoog gegrepen.

In 2003 pronkt Audi op de beursvloer van Frankfurt met een spectaculaire showcar, de Le Mans Quattro Concept, vernoemd naar de vele successen die Audi die jaren boekt in de beroemde 24-uursrace met de R8. Het duurt dan nog drie jaar voordat de droom werkelijkheid wordt in de vorm van een Lamborghini Gallardo in Audi-uniform.

Dat is een combinatie die ze zich in Ingolstadt anno 1983 nog niet hadden kunnen voorstellen, alhoewel je in die jaren bepaald geen bot ving wanneer je bij de Audi-dealer aanbelde voor een snelle auto. De Quattro gold destijds als een uiterst begeerlijke sportwagen en is tegenwoordig regelrechte cult.

Ruben Ooms heeft goed gekeken naar de Lamborghini Jalpa en dat is logisch, want zoals de Gallardo tot de Murciélago stond, zo verhield de Jalpa zich tot de Countach in het jaar dat de wereld op Thriller van Michael Jackson danste en heel Nederland twijfelde over België.

Deze illustratie verscheen eerder in AutoWeek Classics nummer 2/2017.