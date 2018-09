Crafter met brandstofcel en elektrische bestellers Volkswagen presenteert I.D. Buzz Cargo

Volkswagen toont tijdens de IAA van bedrijfsauto's in Hannover de I.D. Buzz Cargo, de bestelversie van de I.D. Buzz die in 2017 werd getoond.

Volkswagen is voornemens om in 2022 een productieversie van de in 2017 gepresenteerde I.D. Buzz op de markt te brengen, een op de kenmerkende klassieke Volkswagenbusjes geïnspireerde elektrische auto die in de vorm van deze nieuwe I.D. Buzz Cargo een bestelversie als broertje heeft.

Net als de I.D. Buzz staat ook de I.D. Buzz Cargo op het MEB-platform, een basis die in de toekomst door een brede reeks elektrische modellen van de Volkswagen Groep als basis gebruikt gaat worden.

Crafter HyMotion

Overigens is er meer bedrijfswagennieuws te melden. Volkswagen toont namelijk de Crafter HyMotion, in feite een Crafter zoals we die kennen, maar dan uitgerust met een brandstofcel. De waterstoftanks hebben een inhoud van 7,5 kilo waterstof en daarmee moet de bus een afstand van 500 kilometer kunnen afleggen. Volkswagen omschrijft de Crafter HyMotion nog als een concept-car, maar zegt wel dat de auto in productie kan gaan "als de infrastructuur toereikend is". Volkswagen ziet de auto als het verlengstuk van de elektrische Crafter die met een actieradius van grofweg 170 kilometer niet voor het rijden van grote afstanden is bedoeld. Het accupakket is met een capaciteit van 13.1 kWh dan ook kleiner dan die van de e-Crafter. De elektromotoren zijn wel overgenomen van de e-Crafter.

Abt elektrificeert

Verder toont de Duitse tuner Abt in Hannover een elektrische versie van de Transporter, een bus met een 37,3 kWh groot accupakket aan boord waarmee een actieradius van 208 kilometer gehaald moet kunnen worden. Het EV-bus moet uiteindelijk ook in de verkoop gaan. In een later stadium komt Abt met een e-Transporter met een 74,6 groot accupakket aan boord, goed voor een actieradius van 400 kilometer (NEDC).

Tot slot wordt ook de Caddy Maxi van een elektrische aandrijflijn voorzien. De e-Caddy gedoopte creatie heeft net als de reguliere versie van de e-Transporter een 37,3 kWh groot accupakket aan boord. Deze versie moet al in 2019 bij Volkswagen te bestellen zijn. De auto heeft een 112 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Het laadvermogen ligt op 635 kilo en de topsnelheid is begrensd op 120 km/h. De actieradius moet op zo'n 220 kilometer liggen (NEDC).