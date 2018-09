Praktisch plakkerloos in Frankfurt Nieuwe Mercedes-Benz GLE-klasse zeer goed in beeld

Slideshow

De Mercedes-Benz GLE-klasse is al diverse keren goed in beeld verschenen, maar niet eerder liet de nieuwe SUV zijn koets zó goed bekijken.

Onze spionagefotograaf heeft de nieuwe GLE-klasse al diverse keren voor de lens gekregen. We hebben het interieur van de auto al kunnen laten zien en medio juni liet de koets van de nieuwe SUV zich al behoorlijk goed zien. Op Instagram zijn nu foto's opgedoken waarop de nieuwe GLE-klasse wel héél goed te zien is.

Instagrammer Frankfurtercarspotter liep een slechts minimaal met camouflageplakkers bedekte GLE-klasse tegen het lijf op de luchthaven van Frankfurt. In feite bevestigen de camouflageplaten wat we al wisten. De nieuwe GLE-klasse krijgt een rankere en beduidend rondere vormgeving waarmee de auto beter bij de rest van zijn familieleden past. De schuine C-stijl van de huidige generatie E-klasse keert terug op de nieuwe generatie en opnieuw wordt de achterruit optisch met de achterste zijruiten verbonden dankzij de in het zwart uitgevoerde kunststof delen naast de achterruit.

De huidige GLE-klasse is in de basis alweer 7 jaar oud en de concurrentie heeft niet bepaald stilgezeten. De huidige Audi Q7 werd in 2015 op de markt gebracht, de BMW X5 is onlangs compleet vernieuwd, terwijl het uitgaande model zelfs pas twee jaar ná de GLE/ML-klasse op de markt kwam. Uiteraard komt Mercedes-Benz ook weer met een GLE-klasse Coupé op de proppen, een auto die eveneens al in camouflagepak is gesnapt. Natuurlijk komen er ook weer heftige AMG-versies.