Mercedes-Benz onthult GLE-klasse

De hoge bazen bij Mercedes-Benz hebben besloten om toch maar niet door te gaan met de teasercampagne en de GLE-klasse in plaats daarvan in z'n geheel op de mensheid los te laten. Dit is 'm!

Dankzij die teasercampagne en de vele spionagebeelden is het uiterlijk niet heel verrassend meer voor de frequente bezoeker van deze site. Zoals verwacht blijft de basisvorm die we al jaren kennen van de ML en later de GLE behouden, al verliest het model de opmerkelijk kleine wielkasten van de uitgaande generatie. Afgeplatte koplampen en puntige achterlichtunits zorgen ervoor dat de auto goed bij andere Mercedes-producten past.

In het interieur heeft wel degelijk een revolutie plaatsgevonden: de GLE is er voor het eerst als zevenzitter. Met de optionele derde zitrij heeft Mercedes daarmee een antwoord op onder meer de Range Rover Sport en BMW X5, waarin sinds enige jaren ook meer dan drie personen (ok, kinderen) een plekje achterin kunnen vinden. Dankzij een met maar liefst 60 mm toegenomen wielbasis moeten ook de passagiers op de tweede zitrij aanzienlijk ruimer zitten dan voorheen.

De GLE 450 4Matic krijgt later gezelschap van onder meer dieselvarianten en een plug-inhybride.

Het dashboard van de nieuwe GLE is afgaande op de foto's zo fraai afgewerkt als we van een Mercedes mogen verwachten en staat daarmee ver af van het wat eenvoudige, Amerikaans overkomende dashboard in de eerste M-klasse. Een opvallend onderdeel is de middentunnel, waarop een verlichte 'brug' voor een stoere uitstraling moet zorgen. Ook opvallend is de hoeveelheid ventilatieroosters. De vier exemplaren in het midden lijken rechts van het scherm te worden bijgestaan door een vijfde uitstroomopening, al kan dat om een sierelement gaan.

Dat scherm zelf is natuurlijk ook belangrijk, want het is groter dan voorheen en bevat Mercedes' MBUX-systeem. Praten tegen de auto dus, en een systeem dat bepaalde patronen kan herkennen en daarop kan acteren. De schermen zijn groter dan bij de A-klasse en bovendien allebei standaard.

Om het rijgedrag van z'n nieuwe SUV naar een hoger niveau te tillen voorziet Mercedes 'm van Active Body Control. Dat systeem kennen we al van andere grote Mercedessen en zorgt er in de GLE in samenwerking met de luchtvering voor dat ieder wiel individueel in de gaten wordt gehouden door elektronica en ongewenste bewegingen zoals duiken en overhellen kunnen worden tegengegaan. Sterker nog: de auto kan actief ín de bocht hangen in plaats van naar buiten. In het geval van de GLE moet 'ABC' bovendien helpen in het terrein. Zo moet het in moeilijke situaties mogelijk zijn om de hoogte van iedere veerpoot individueel in te stellen.

Het slimme onderstel werkt op een spanning van 48 Volt en dan weet je het al: de auto is een zogeheten 'Mild Hybrid'. De slimme starter/generator die in zo'n model remenergie kan hergebruiken is in het geval van de GLE in eerste instantie gekoppeld aan een zes-in lijn met 367 pk en 500 Nm, al moet de elektromotor onder de naam 'EQ Boost' kortstondig voor 22 pk en maar liefst 250 Nm extra kunnen zorgen. Deze GLE 450 4Matic (voor vierwielaandrijving) krijgt later gezelschap van onder meer dieselvarianten en een plug-inhybride.

Trendsetter

Mercedes noemt z'n op één na grootste SUV nadrukkelijk een trendsetter en heeft daar een punt, want de eerste M-klasse markeert het begin van de nog altijd aanhoudende SUV-trend. Natuurlijk was de auto niet de eerste in z'n soort, maar de M of ML fungeerde wel als startschot voor de enorme stroom luxueuze hoogpotigen die zou volgen. Kort na de in de VS gebouwde Mercedes verschenen onder meer de BMW X5, Volvo XC90 en Porsche Cayenne, auto's die er nu stuk voor stuk kleinere broertjes bij hebben gekregen. Mercedes zelf doet ook lekker mee op SUV-gebied en heeft, overigens net als in andere segmenten, een indrukwekkende rij modellen in z'n showroom. De binnenkort te vervangen GLA-klasse krijgt voor het eerst gezelschap van een GLB-broer, waarmee het gat met de GLC gedicht is. Die GLC is er ook als coupé en ook van de nieuwe GLE zal weer zo'n afgeplatte variant verschijnen. Dan is er nog de GLS, die eveneens binnenkort wordt vernieuwd en dan de BMW X7 voor het eerst op z'n pad vindt. De iconische G-klasse, ook al gloednieuw, maakt het gamma compleet.