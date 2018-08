Ook X-Ray Cross is los Lada 4x4 Vision steelt show in Moskou

Slideshow

Lada presenteert vandaag op de Moscow International Auto Show (MIAS) een opvallende concept-car: de 4x4 Vision. Wordt dít dan de nieuwe Niva?

In ieder geval niet precies zoals ie hier staat, want de 4x4 Vision is voor een productie-Lada toch echt te futuristisch. Toch oogt de auto in de basis minstens zo stoer als Lada's legendarische terreinauto, die de laatste jaren wegens een merkrechtenakkefietje met Chevrolet niet langer als Niva, maar als '4x4' aan de man wordt gebracht. Lada hint dan ook bewust naar de toekomst van dat model door de concept-car '4x4 Vision' te noemen en ontkent niet dat de auto is geïnspireerd op het voertuig dat al decennialang vrijwel ongewijzigd in productie is.

"Onder de kap van de 4x4 Vision ligt nu eens geen elektromotor, maar 'gewoon' een verbrandingsmotor die uiteraard alle vier de wielen aandrijft"

Ondanks de duidelijk Niva-verwijzingen is de 4x4 Vision ook helemaal Lada-anno-nu. De eigenwijze vouwen boven de spatborden kennen we van onder meer de Vesta en de Xray en ook de manier waarop de grille optisch doorloopt tot onderin de bumper is helemaal Lada, hoewel Mitsubishi inmiddels een nagenoeg identiek designgrapje toepast. De cabine van de show-Lada staat vrij ver naar achteren en de wielen en wielkasten zijn bijzonder fors. De 4,2 meter lange auto beschikt volgens Lada mede daardoor over uitzonderlijke terreinkwaliteiten, want de grote wielen en korte overhangen zorgen ervoor dat de auto met extreme aanrijhoeken overweg kan. Het interieur is net als bij een Range Rover voorzien van grote schermen waarop allerlei (terrein-)rij-informatie zichtbaar is en combineert die high-tech met een stoere uitstraling. Ook de binnenkant ziet eruit alsof het allemaal tegen een stootje kan, met grove, eenvoudig schoon te maken materialen. Onder de kap van de 4x4 Vision ligt nu eens geen elektromotor, maar 'gewoon' een verbrandingsmotor die uiteraard alle vier de wielen aandrijft.

Behalve de 4x4 Vision presenteert Lada ook een serie nieuwe productiemodellen op de MIAS. De Vesta Cross en Vesta Sport kregen al eerder de aandacht die ze verdienen op deze site en ook de gefacelifte Granta hebben we jullie uitgebreid voorgeschoteld. Wel écht nieuw is de X-Ray Cross, een opgehoogde en 'opgestoerde' versie van compacte SUV X-Ray. De X-Ray Cross was er al als concept-car, met de productieversie is nu bijna het gehele Lada-gamma van een Cross-sausje voorzien.