Beresterke hybride Beter in beeld: Infiniti Project Black S

Vorige week liet Infiniti al een afbeelding van de showauto die het meebrengt naar de Autosalon van Parijs. Nu laat Infinti de Project Black S vanuit alle hoeken zien.

De Project Black S is het vervolg op de vorig jaar in Parijs getoonde Q60 Black S Concept. Net als die voorganger is ook deze concept-car op de Infiniti Q60, maar die coupé is wél heftig aangepast. Vandaag is de auto vanuit alle hoeken te zien, en heftig is -ie. Dat mag ook wel, want onder die met heftig spoilermateriaal volgehangen koets houdt zich een bijzondere aandrijflijn schuil.

De Project Black S krijgt van Infiniti de 405 pk sterke biturbo V6 mee die het in Nederland niet in de Q60 levert, maar wel in de Q50 aanbiedt. Die zespitter wordt gekoppeld aan een uit de Formule 1 afkomstig hybridesysteem. De aandrijflijn bestaat niet alleen uit een KERS-systeem, een generator die bij het remmen de kinetische energie omzet naar elektriciteit, maar ook uit twee generatoren, waarvan er op elke turbo één een plek heeft gekregen. Elk exemplaar zet de warmte-energie van de uitlaatgassen om in elektriciteit. Ook deze elektriciteit is beschikbaar om de verbrandingsmotor een boost te geven. De auto wekt dus niet alleen elektriciteit op bij het remmen, maar óók tijdens het accelereren.

Het systeemvermogen van de Project Black S ligt op 571 pk en daarmee moet de concept-car in minder dan vier tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Het studiemodel is samen met het Renault Formula One Team ontwikkeld.

Infiniti heeft zich als doel gesteld om in 2021 met de levering van geëlektrificeerde modellen te beginnen. Rond 2025 moet de helft van Infiniti's verkoopvolume uit geëlektrificeerde modellen bestaan.