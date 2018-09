Knalhybride met F1-techniek Infiniti neemt Project Black S mee naar Parijs

Infiniti toont een eerste afbeelding van zijn Project Black S, een studiemodel dat op de beursvloer van de Autosalon van Parijs ongetwijfeld de nodige indruk zal maken.

Vorig jaar bracht Infiniti de Q60 Black S Concept mee naar de Autosalon van Parijs en dit jaar is deze Project Black S de nieuwe showauto van Nissan's luxedivisie waarvoor ook deze keer een Q60 als basis heeft gediend.

De Project Black S beschikt over de in de basis 405 pk sterke biturbo V6 die Infiniti in onder andere de Q50 aanbiedt. Die zescilinder wordt gekoppeld aan wat Infiniti omschrijft als een 'dual-hybrid-systeem' dat sterk lijkt op het systeem dat in de Formule 1 toegepast wordt. Het systeemvermogen van de Project Black S ligt op 571 pk en daarmee moet de concept-car in minder dan 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Het studiemodel is samen met het Renault Formula One Team ontwikkeld.

De aandrijflijn bestaat niet alleen uit een KERS-systeem, een generator die kinetische energie die bij het remmen vrijkomt omzet naar elektriciteit, maar ook uit twee generatoren waarvan er op elke turbo een een plek heeft gekregen. Elk exemplaar zet warmte-energie van de uitlaatgassen om in elektriciteit. Ook deze elektriciteit is beschikbaar om de verbrandingsmotor een boost te geven. De auto wekt dus niet alleen elektriciteit op bij het remmen, maar óók tijdens het accelereren.

De concept-car past helemaal in het plaatje dat Infiniti eerder dit jaar schetste. Het merk start in 2021 met de levering van geëlektrificeerde modellen en verwacht dat omstreeks 2025 meer dan de helft van de auto's die het verkoopt, over een geëlektrificeerde aandrijflijn beschikt.

