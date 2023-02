Volkswagen ID Buzz vs Mercedes-Benz EQV - Dubbeltest

De Volkswagen ID Buzz opent als elektrisch model meteen zijn eigen segment, ergens tussen bestelbus en personenauto in. Of is het toch een directe rivaal voor de Mercedes EQV? Dat is een elektrische personenbus.

Wat is de Volkswagen ID Buzz nu precies?

Dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Volkswagen biedt hem als personenauto én als bestelbus aan, veelal via de website van Volkswagen Bedrijfs­wagens. De Buzz deelt zijn MEB-platform echter met de andere ID-modellen van Volkswagen en gebruikt het 77-kWh ­accupakket én de motor van onder meer de ID.4. Technisch is het dus vooral een personenauto, en dat is uniek voor een voertuig dat er verder zo busje-achtig ­uitziet. Voor de bestelversie levert dat een nadeel op, namelijk beperkt laadvermogen (in kg, niet in kW), maar voor de personenvariant maakt dat nauwelijks uit.

Waarom de Mercedes EQV tegen de ID Buzz?

Hoewel ook Mercedes zijn elektrische ­personenbus als een personenauto probeert te slijten, is dat verhaal hier wat minder ­geloofwaardig. De EQ-naam – passend bij modellen als de EQA en EQS – en bijbehorende designdetails kunnen immers niet verhullen dat hier ‘gewoon’ een elektrische V-klasse staat, op zijn beurt het chique broertje van de Vito. Het goede nieuws is dan weer dat de Vito voor een bestelbus al bijzonder voornaam oogt, wat nog sterker geldt voor de EQV. Het is daarom zeker niet gek dat de V-klasse de ‘vehicle of choice’ is voor allerhande shuttleservices in Europa, vooral in het hogere segment. Toch kan de EQV zijn bestelwagen-roots onderweg maar lastig verhullen. Hoe dat precies zit en hoe de dubbeltest uitpakt vertellen we je in deze video.