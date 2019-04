Toyota RAV4 - Honda CR-V - Mazda CX-5 - Volkswagen Tiguan - Multitest

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 15 2019

Met de geheel nieuwe RAV4 zet Toyota sterker dan ooit in op hybridetechniek in het segment van de middelgrote SUV’s. Tegelijkertijd heeft het merk het rijk niet langer alleen, want ook de Honda CR-V is er nu met elektro-ondersteuning. Of de hybride nieuwkomers inderdaad een slim alternatief zijn voor de hardlopers in dit segment, mogen ze aantonen in een vergelijking met de Mazda CX-5 en de Volkswagen Tiguan.

Bij de vorige RAV4 verschenen de hybrideversies pas bij de facelift, nu profiteert de RAV4 direct van de slimme aandrijflijn. Die bestaat nog steeds uit een 2,5-liter viercilinder, een cvt en één of twee elektromotoren, afhankelijk van de gekozen uitvoering. De hier geteste voorwielaandrijver doet het met één exemplaar, bij de AWD-versie drijft een tweede motor de achterwielen aan. Die variant heeft daardoor niet alleen een hoger trekgewicht (1.650 kg), maar is – op papier – opvallend genoeg ook nipt zuiniger dan de voorwielaandrijver. De RAV4 Hybrid onderstreept tijdens het rijden dat Toyota de hybridetechniek als geen ander in de vingers heeft. Beide krachtbronnen werken feilloos samen, waarbij veelvuldig elektrisch wordt gereden en het in- en uitschakelen van de brandstofmotor vrijwel onopgemerkt blijft. Door het riante totaalvermogen hoeft de vierpitter zelden volop aan de bak. En als dat een keer wél gebeurt, blijft de geluidsoverlast binnen de perken.

Het ontspannen karakter van de aandrijflijn past goed bij het rijgedrag van de RAV4. Oneffenheden worden door het onderstel keurig gladgestreken, terwijl de auto in een snel genomen bocht veel zekerheid en stabiliteit biedt. Samen met de strakke besturing levert dat een auto op die een prima compromis biedt tussen comfort en dynamiek. Hij zal door een brede doelgroep als erg prettig worden ervaren. Het interieur past goed bij de buitenkant. Grote knoppen, rechte lijnen en platte vlakken leveren een onverzettelijke uitstraling op, die wel smaakgevoelig is. De stijl is in elk geval consequent doorgevoerd bij alle bedieningselementen. Ook afwerking, materiaalgebruik en ergonomie zijn goed voor elkaar.