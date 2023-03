Het aanbod van zomerbanden is enorm, je ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze test pakken we banden in de maat 225/45 R 18 aan van de A-merken maar ook de wat minder bekende bandenfabrikanten doen mee. De banden zitten onder een lekker dynamische middenklasser, een BMW 3-serie en daarmee kunnen we bijvoorbeeld goed naar de dynamiek kijken. Maar ook de prestaties op nat wegdek wegen zwaar mee in de beoordeling.

Als je nieuwe banden nodig hebt, kom je voor lastige keuzes te staan. Een blik op de sites van de bandenhandel leert dat het aanbod overweldigend is. Er zijn tussen de zestig en tachtig merken in de diverse prijsklassen, maar welke moet je kiezen? Je kunt het beste de volgende regels in acht nemen.

Koop geen kat in de zak, maar informeer je over het prestatiepotentieel van de band op basis van deskundige tests. Wacht niet te lang met bestellen, de testwinnaars stijgen in prijs naarmate de vraag toeneemt, of zijn snel uitverkocht. Zorg ervoor dat je aanbiedingen van online en gespecialiseerde bandenzaken vergelijkt, en vraag altijd naar de prijzen inclusief montage, balanceren en afvoer van oude banden. Overigens kun je ook op een heel andere manier geld besparen, want automobilisten vervangen hun banden domweg te snel, zo blijkt uit een onderzoek van Michelin. Meet daarom eerst de profieldiepte van je oude banden, in het ideale geval met een profielmeter (kost slechts enkele euro’s) in de belangrijkste profielgroeven. Pas als de profieldiepte minder dan drie tot vier millimeter bedraagt of het rubber meer dan zes jaar oud is, moet je vervanging overwegen.

Dit is tegelijk dus een manier om geld te besparen en meteen het milieu een dienst te bewijzen. Welke band echt het voordeligst is, kun je niet alleen aan de hand van de aanschafprijs bepalen, zoals onze kostenanalyse laat zien. Aan het eind van onze bandentest gooit de prijs-prestatieverhouding, waarbij we rekening houden met de verwachte levensduur in kilometers in combinatie met het brandstofverbruik, voor menige kandidaat roet in het eten.

De kandidaten

Bij een eerste veiligheidscontrole testen we de remweg van alle testdeelnemers, die we hebben gekocht in onafhankelijke winkels, gemeten op nat (beginsnelheid 80 km/h) en droog wegdek (beginsnelheid 100 km/h). Alleen de twintig best remmende banden komen in aanmerking voor de hoofdronde van de test. Naast de meeste premium testdeelnemers doorstaan enkele laaggeprijsde banden van fabrikanten als Linglong, Maxxis, GT Radial en Giti deze ronde.

In de hoofdronde:

Onvoldoende voor de eindronde

Nat wegdek

Rijgedrag: Wat betreft het rijgedrag op nat wegdek bieden de dure producten van Pirelli, Goodyear en Continental duidelijk betere prestaties. Bij de budgetmerkbanden verrassen de Maxxis Victra Sport 5 en de Advan Sport V107 van Yokohama met dynamische en harmonieuze rijeigenschappen.

Zijwaartse grip: Een goede zijwaartse grip is de basisvoorwaarde voor een veilig rijgedrag. De dure banden van de premium fabrikanten, vooral de Pirelli P Zero PZ4, kunnen zich duidelijk onderscheiden van het overige deelnemersveld. Op lowbudgetbanden daarentegen gleed onze testauto over de voorwielen de bocht uit alsof hij over zeep reed.

Remmen: Er zit een verschil van bijna zeven meter tussen de best remmende band op nat wegdek, die van Hankook, en de bij dit testonderdeel als laatste merkband geëindigde Fulda, die in de voorkwalificatie twintigste werd. De prestaties van de lowbudgetband laten zien hoeveel slechter het kan, met nog eens zeventien meter extra remweg.

Aquaplaning en bochtaquaplaning: De vijfde generatie Uniroyal RainSport doet zijn naam als regenband eer aan. De GitiSport S2 kan ook effectief water onder het loopvlak absorberen of verplaatsen. Minder grote reserves bieden Sava, Kleber en Nexen.

Droog wegdek

Remmen: Bij de noodstop met een beginsnelheid van 100 km/h is er zeven meter of anderhalve voertuiglengte verschil tussen de best remmende banden van Goodyear en Hankook en een lowbudgetband. Aan het eind van een file zou dat betekenen dat er met de lowbudgetband een aanrijding plaatsvindt met een snelheid van 41 km/h.

Rijgedrag: Maximale veiligheid en uitstekende dynamische rijeigenschappen bieden vooral de kandidaten van Pirelli en Goodyear, maar met de producten van Giti en Uniroyal voelt de BMW wat sponzig.

Geluid (bij voorbijrijden): De wetgever verlangt steeds minder geluidsoverlast, dus kijken we ook naar het afrolgeluid van banden. De Dynaxer UHP van Kleber geeft het goede voorbeeld met een lage geluidsproductie.

Levensduur: Hoeveel kilometer gaat een band mee voordat hij de wettelijke minimale profieldiepte (1,6 mm) bereikt? Deze zogenoemde slijtagetest voeren we uit op een rollenbank. De Goodyears behalen verreweg het beste resultaat met ruim 63.000 kilometer. De Chinese Linglongs zijn al na de helft van die kilometrage versleten.

Prijs/levensduur: Een goedkope band kan zomaar een duurkoop blijken in de praktijk. Bij dit testonderdeel zijn er grote verschillen. Als we de aanschafprijs omrekenen naar de verwachte kilometrage, kost de Goodyear € 8,70 per 1.000 kilometer, terwijl de duurdere Pirelli met een lagere kilometrage meer dan het dubbele kost (€ 19,51 per 1.000 kilometer).

Rolweerstand: Hoe lager de kracht die nodig is om het wiel gewoon draaiende te houden, hoe beter de band het brandstofverbruik kan verminderen. Bovenaan de tabel maken de producten van Bridgestone en Kleber met hun lage rolweerstand indruk met keurige resultaten, terwijl Yokohama onderaan teleurstelt met veel te hoge waarden.

