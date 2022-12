Dit zijn de beste vierseizoenenbanden in de maat 225/50 R18 

Tegenwoordig probeert iedereen waar mogelijk geld te besparen. Op banden kun je ook bezuinigen. Natuurlijk maakt het verschil of je slechts €290 uitgeeft aan een set goedkope Goodride-banden of maar liefst €800 aan vier Michelins, zoals het geval is bij de elf testkandidaten. Daarnaast zijn er de kosten voor montage, balanceren en mogelijk ook de rekening voor de opslag van de wielen die een half jaar niet tot inzet komen. Geen wonder dat steeds meer automobilisten geïnteresseerd zijn in vierseizoenenbanden. Eenmaal gemonteerd, bespaar je de kosten van een tweede set wielen en een tweede set banden. Bovendien is het niet nodig om twee keer per jaar de wielen te wisselen, wat vervelend kan zijn als je het zelf doet, en prijzig als je de werkplaats inschakelt. Bovendien is er sprake van tijdverlies en planningsproblemen, en in het ergste geval gaan er één of twee vakantiedagen verloren door het wisselen van banden.

Technische vooruitgang vierseizoenenbanden

Vierseizoenenbanden bestonden tientallen jaren geleden ook al. Maar door de technische vooruitgang in materialen en de doorontwikkelde productiemethoden zijn ze zo verbeterd dat zelfs veeleisende automobilisten er nu over denken ze aan te schaffen. In het verleden waren deze banden of rampzalig op sneeuw of sponzig op droog wegdek - en vaak allebei. Tegenwoordig staan zelfs wij versteld van de eigenschappen van de huidige generatie allseasons. Want hoewel je bij veel dingen in het dagelijks leven met een vergrootglas moet zoeken naar echte vooruitgang, is die onmiskenbaar bij vierseizoenenbanden.

De temperatuurstabiliteit van de loopvlaksamenstellingen met een hoog silicagehalte maakt dit mogelijk. Dit betekent dat het loopvlakrubber bij alle temperaturen soepel blijft en zorgt voor een stabiele grip in alle weersomstandigheden. Bij hoge zomerse temperaturen blijven de profielblokken stabiel en vormvast, wat zorgt voor een korte remweg en een sportief, direct stuurgedrag. Op koude winterdagen daarentegen zorgt het profielpatroon met voldoende lamellen voor een stevige grip op sneeuw en ijs. De beste voorbeelden van allround succesvolle vierseizoenenbanden zijn onze twee testwinnaars van Michelin en Hankook. Met €200 per band is de Michelin CrossClimate de duurste testkandidaat, maar in geen enkele testdiscipline scoorde hij slecht. De Kinergy 4S2 X van Hankook, die ook het predicaat ‘voorbeeldig’ kreeg, maar bijna een kwart goedkoper is, komt een stuk dichter bij het beoogde besparingsdoel. Het produceren van vierseizoenenbanden is en blijft echter een moeilijke opgave: de slechts €72 kostende band van het Chinese merk Goodride zet zichzelf buitenspel door de bedroevende remprestaties op nat wegdek. De laaggeprijsde vierseizoenenband van Maxxis biedt daarentegen onvoldoende veiligheidsreserves op ijs en sneeuw. Je eigen veiligheid (en die van anderen) zou best een paar euro mogen kosten, je bent tenslotte het hele jaar door met deze banden onderweg.

Deze banden hebben we getest

In de vergelijkende test van de winterbanden in de maat 225/50 R 18 hebben we de volgende banden opgenomen:

Bridgestone Weather Control A005-Evo

Continental AllSeason Contact

Falken Euro Allseason AS21

Goodride All Season Elite Z-401

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV

Hankook Kinergy 4S² X

Maxxis Premitra All Season AP3

Michelin CrossClimate SUV

Pirelli Cinturato All Season SF 2

Toyo Celsius AS2

Vredestein Quatrac Pro

De testonderdelen op sneeuw

Bij een bandentest wisselen we uiteraard de ene na de andere band. Een kleine kachel aan de muur zorgt voor wat warmte. De bandenspanning stellen we steeds ter plekke op de testbaan in.

Tractie: Behalve de teleurstellende Maxxis presteren alle vierseizoenenbanden zo goed op sneeuw dat ze minstens het predicaat ‘goed’ krijgen; de beste zes banden verdienen zelfs het label ‘zeer goed’. Dat is echt winterbandenniveau!

Goodyear 2.678 Hankook 2.663 Winterband 2.650 Continental 2.599 Pirelli 2.595 Goodride 2.585 Vredestein 2.557 Michelin 2.507 Bridgestone 2.443 Falken 2.443 Toyo 2.281 Maxxis 1.984 Zomerband 995 (buiten de schaalverdeling)

Gemiddelde trekkracht in newton

Bochtgedrag: Waar het bij dit onderdeel om gaat is de combinatie van voorspelbaar rijgedrag, een betrouwbare respons op stuurbewegingen en goede tractie. De winterband gaat op kop, maar vooral de Continental komt heel dichtbij. De Maxxis maakt een uitglijder op dit onderdeel.

Winterband 57,5 Continental 57,2 Goodyear 56,4 Michelin 56,3 Hankook 55,6 Pirelli 55,5 Toyo 55,3 Falken 54,1 Vredestein 54,1 Bridgestone 53,5 Goodride 53,3 Maxxis 50,8 Zomerband niet rijdbaar

Gemiddelde snelheid in km/h

Remmen: Bij dit testonderdeel gaat de ter referentie geteste winterband onbetwist op kop. Maar alle vierseizoenenbanden remmen echt goed en zetten nette waarden neer. Met uitzondering van de Maxxis, waarvan de remweg ongeveer acht (!) meter langer is dan die van de goed presterende Goodyear.

Winterband 23,1 Goodyear 25,1 Hankook 25,1 Continental 25,3 Pirelli 25,3 Bridgestone 25,7 Vredestein25,7 Falken26,8 Michelin26,9 Toyo 26,9 Goodride 27,4 Maxxis 33,0 Zomerband 59,5

Remweg 50-0 km/h in meters

Slalom: Op dit onderdeel meten we de maximale zijdelingse grip op sneeuw. Continental, Pirelli en Hankook presteren zelfs boven het niveau van de winterband. De kandidaten van Bridgestone, Goodride en Falken doen het duidelijk minder goed en dat geldt wederom voor de Maxxis.

Continental 4,24 Pirelli 4,18 Hankook 4,15 Winterband 4,14 Goodyear 4,13 Michelin 4,09 Vredestein 3,95 Toyo 3,87 Bridgestone 3,75 Goodride 3,73 Falken 3,68 Maxxis 3,36 Zomerband niet rijdbaar

Dwarsacceleratie in m/s²

De testonderdelen op nat wegdek

Aquaplaning en bochtaquaplaning: De Michelin haalt de maximale score op het onderdeel aquaplaning. Hij voert op dit onderdeel het veld met een aanzienlijke marge aan. Maar zelfs de band die als 9e eindigt op dit onderdeel, de Bridgestone, kunnen we het predicaat ‘goed’ toekennen, dankzij de bewezen veiligheidsreserves.

Michelin 85,1 Pirelli 82,8 Hankook 82,5 Continental 82,0 Zomerband 81,9 Maxxis 81,2 Toyo 81,1 Falken 81,0 Goodyear 79,8 Bridgestone 79,8 Vredestein 77,7 Winterband 77,5 Goodride 75,1

Verlies van wegcontact in km/h

Zomerband 3,76 Continental 3,69 Hankook 3,65 Goodyear 3,52 Michelin 3,49 Toyo 3,48 Falken 3,36 Pirelli 3,34 Bridgestone 3,29 Winterband 3,25 Maxxis 3,23 Vredestein 3,06 Goodride 2,48

Gemiddelde snelheid in km/h

Rotonde en rijgedrag: De eerste zeven banden verdienen allemaal het eindoordeel ‘goed’, wat betreft de grip in bochten op nat wegdek. Goodyear, Continental en Falken zitten zelfs boven het niveau van de zomerband. De goedkope Goodride zakt door het ijs omdat hij sterk rechtdoor duwt over de ingedraaide voorwielen, oftewel onderstuur.

Goodyear 84,3 Continental 84,2 Falken 84,1 Zomerband 84,0 Vredestein 84,0 Hankook 83,6 Winterband 83,5 Michelin 83,2 Maxxis 82,7 Bridgestone 82,4 Pirelli 82,2 Toyo 80,7 Goodride 77,5

Gemiddelde snelheid in km/h

Continental 15,80 Falken 15,84 Zomerband 15,86 Vredestein 15,86 Goodyear 15,96 Hankook 16,02 Winterband 16,08 Michelin 16,15 Maxxis 16,19 Bridgestone 16,30 Pirelli 16,30 Toyo 16,40 Goodride 17,38

Rondetijd in seconden

Remmen: De goedkope Goodride stelt flink teleur op dit onderdeel: de remweg is ruim tien meter langer dan die van de op één na slechtste band, de Maxxis. En de remweg is ruim 16 meter langer dan de beste vierseizoenenband op dit gebied, de Michelin. Vredestein en Continental krijgen eveneens het eindoordeel ‘zeer goed’, waarbij ze aanzienlijk beter remmen dan de winterband.

Zomerband 41,9 Michelin 43,4 Vredestein 43,8 Continental 43,9 Hankook 44,4 Bridgestone 44,5 Falken 44,9 Goodyear 45,4 Winterband 45,9 Pirelli 46,2 Toyo48,1 Maxxis 49,1 Goodride 59,5

Remweg 100-0 km/h in meters

De testonderdelen op droog wegdek

Rijgedrag: De vierseizoenenband van Bridgestone eindigt maar net achter de zomerband, die van nature goed presteert op dit vlak – een keurige score. De allseason van Toyo en de goedkope Goodride bieden daarentegen even weinig zijdelingse grip als de winterband.

Zomerband 110,8 Bridgestone 110,7 Goodyear 110,0 Pirelli 109,9 Hankook 109,6 Michelin 109,6 Vredestein 109,3 Maxxis 109,1 Continental 108,8 Falken 108,6 Goodride 107,5 Winterband 107,5 Toyo 107,4

Gemiddelde snelheid in km/h

Geluid (bij voorbijrijden): Winterbanden zijn luidruchtig, zomerbanden zijn stil en allseasons zitten er tussenin – zo luidt de volkswijsheid. De waarheid is dat je het geluidsniveau niet zomaar kunt afleiden uit het type band. Ook bij deze test zijn er vierseizoenenbanden die stiller zijn dan de geteste zomerband.

Pirelli 67,7 71,9 Vredestein 67,8 72,1 Michelin 68,1 71,9 Bridgestone 68,2 72,3 Continental 68,5 72,0 Toyo 68,4 72,4 Hankook 68,4 72,5 Goodyear 68,6 72,5 Zomerband 68,3 72,8 Falken 68,8 72,5 Goodride 68,5 72,9 Winterband 69,0 74,5 Maxxis 69,8 74,3

Bij 80 km/h in dB(A)

Remmen: Hier toont de zomerband zijn klasse. Als het gaat om remmen op droog asfalt doen de vierseizoenenbanden het duidelijk minder goed, vooral de pure winterband.

Zomerband 33,3 Michelin 35,6 Maxxis 36,7 Pirelli 36,8 Bridgestone 37,1 Hankook 37,6 Toyo 37,7 Falken 38,5 Continental 38,7 Vredestein 39,0 Goodyear 39,5 Goodride 40,9 Winterband 42,2

Remweg vanaf 100 km/h in meters

Net als wat betreft het testonderdeel geluidsproductie is het vandaag de dag niet mogelijk om simpelweg te zeggen dat banden met goede wintereigenschappen altijd hoge waarden laten noteren op dit vlak.

Bridgestone 7,26 Toyo 7,33 Goodride 7,55 Continental 7,65 Michelin 7,97 Zomerband 7,99 Pirelli 8,00 Hankook 8,02 Vredestein 8,04 Goodyear 8,06 Winterband 8,07 Maxxis 8,37 Falken 8,49

Rolweerstand in kg/ton

Conclusie

Onze test in alle weersomstandigheden en uiteenlopende temperaturen toont dat goede vierseizoenenbanden prima presteren in alle weersomstandigheden. Doordat een tweede set banden overbodig wordt, kun je veel geld besparen. Zorg er echter voor dat je bij aanschaf van een band ook de resultaten van bandentests meeweegt. Als je alleen naar de prijs kijkt, kun je voor een onaangename verrassing komen te staan.

