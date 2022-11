Test sportieve winterbanden in de maat 245/40 R 19

Ten noorden van de poolcirkel slaat de winter genadeloos toe met vrieskou en dagelijks tot wel een halve meter sneeuw. In dit extreme weer vertrouwt de Scandinaviër op de Ski-Doo, de rupsbandscooter van het hoge noorden, als betrouwbaar vervoermiddel. Onze vierwielaangedreven Cupra Formentor VZ5 baant zich bijna net zo goed een weg over de witte ondergrond, mits hij op de juiste banden staat. Bij temperaturen van 8 graden onder nul hebben we eerst de tractie, de zijdelingse stabiliteit en de remweg van onze testkandidaten in de maat 245/40 R 19 gemeten op speciaal geprepareerde testbanen in het Finse Ivalo. Telkens gingen de banden van Michelin duidelijk aan kop, en na de laatste rijgedrag-tests op het uitdagende heuvelparcours en op het snelle vlakke parcours was er geen twijfel mogelijk: de ‘sneeuwkoning van 2022’ is de Pilot Alpin 5 van Michelin.

Grotere reserve op natte en droge wegen

Voor de Scandinavische markt is het de band bij uitstek, terwijl West-Europese bestuurders vanwege de zachte winter grotere veiligheidsreserves wensen op natte en droge wegen. Met dit in gedachten maken de winterbanden van Hankook, Bridgestone en Continental indruk met uitgebalanceerde prestaties op hoog niveau. Door hun winterbandconstructie kunnen ze de topprestaties van een zomerband niet evenaren, zoals blijkt uit de directe vergelijking in de afzonderlijke testdisciplines. Daar staat tegenover dat je met deze banden ook veilig onderweg bent op ijs en sneeuw.

Deelnemende banden

De volgende banden hebben aan de test meegedaan, in alfabetische volgorde:

Bridgestone Blizzak LM005

Continental WinterContact TS 870 P

Cooper Discoverer Winter

Falken Eurowinter HS0

Hankook Winter i*cept evo³

Maxxis Premitra Snow WP6

Michelin Pilot Alpin 5

Minerva Ice-Plus S210

Vredestein Wintrac Pro

De testonderdelen op sneeuw

Winterse pret: de krachtverdeling van de Formentor V25 maakt spectaculaire rijacties mogelijk.

Rijgedrag: Dwars de bocht door gaan en goed gecontroleerde drifts uitvoeren? Met de groen gemarkeerde banden is het geen probleem. Michelins Pilot Alpin 5 biedt zonder meer de beste balans. De goedkope band van het merk Minerva vormt een serieus veiligheidsrisico.

Michelin 48,9 Continental 48,0 Hankook 47,7 Bridgestone 47,5 Falken 47,0 Cooper 46,8 Vredestein 46,6 Maxxis 46,5 Minerva 42,2 Zomerband* niet rijdbaar

Gemiddelde snelheid in km/h *Gemiddelde waarde van een zomerband uit het hogere prijssegment.

Slalom: Of je nu bergafwaarts gaat of snel van rijstrook verandert, een goede zijdelingse controle zorgt voor een veilige rit. Met de Wintrac Pro-banden van Vredestein treedt onderstuur vroegtijdig op. Extreme voorzichtigheid is geboden met de banden van Minerva.

Michelin 4,23 Continental 4,09 Hankook 3,97 Bridgestone 3,96 Cooper 3,94 Maxxis 3,91 Falken 3,89 Vredestein 3,77 Minerva 3,21 Zomerband* 1,26

Dwarsacceleratie in m/s²

Remmen: Elke centimeter minder aan remweg kan een dure reparatie – of erger - voorkomen. De goedkope band geeft acht meter weg. Met de ter referentie geteste zomerband neemt de remweg toe tot meer dan het dubbele.

Michelin 24,4 Bridgestone 24,6 Hankook 24,7 Continental 24,9 Cooper 25,1 Falken 25,5 Maxxis 25,6 Vredestein 25,6 Minerva 32,4 Zomerband* 59,8

Remweg 50-0 km/h in meters

Tractie:

Michelin 2.915 Continental 2.857 Bridgestone 2.850 Cooper 2.845 Vredestein 2.838 Maxxis 2.811 Hankook 2.800 Falken 2.710 Minerva 2.118 Zomerband* 710

Gemiddelde trekkracht in newton

De testonderdelen op nat wegdek

Rijgedrag: Op natte, gladde wegen zorgen de kandidaten van Vredestein, Bridgestone en Hankook voor betere rondetijden dan de eveneens geteste zomerband. Met een direct instuurgedrag en een goede balans gaat de Vredestein Wintrac Pro op kop bij dit testonderdeel.

Vredestein 86,9 Bridgestone 86,7 Hankook 86,5 Zomerband 86,0 Michelin 85,8 Continental 85,7 Falken 85,0 Cooper 84,8 Maxxis 84,6 Minerva 79,1

Gemiddelde snelheid in km/h

Rotonde: Ook op de rotonde weet de Wintrac Pro van Vredestein de zomerband achter zich te houden. Met de Eurowinter HS01-banden van Falken glijdt de testauto daarentegen veel eerder weg over de voorwielen en met de banden van Minerva voelt het aan alsof je over een laag zeep rijdt.

Vredestein 15,45 Zomerband 15,59 Bridgestone 15,60 Hankook 15,62 Continental 15,72 Cooper 15,81 Michelin 16,00 Maxxis 16,02 Falken 16,10 Minerva 16,84

Gemiddelde snelheid in km/h

Remmen: Bij het remmen op nat wegdek wordt het kaf van het koren gescheiden: Bridgestones Blizzak LM005 komt drie meter achter de zomerband tot stilstand, de Minerva geeft 16 meter aan kostbare veiligheidsreserve weg.

Zomerband 41,3 Bridgestone 44,4 Falken 44,8 Hankook 45,2 Vredestein 45,9 Continental 46,4 Michelin 48,3 Maxxis 48,5 Cooper 48,9 Minerva 57,1

Remweg 100-0 km/h in meters

Aquaplaning: Veel water op de weg door hevige regen of condensatie zorgt ervoor dat de banden op de vooras het contact met het wegdek verliezen. De zomerband heeft meestal de grotere reserves, de Minerva verliest al bij 75 km/h het contact met de weg.

Zomerband 86,1 Falken 84,9 Maxxis 84,8 Hankook 81,8 Michelin 80,7 Cooper 80,5 Bridgestone 80,3 Continental 79,7 Vredestein 79,5 Minerva 75,4

Verlies van wegcontact in km/h

Bocht-aquaplaning: Ook in lange doordraaiers lopen de aquaplaning-prestaties van de testkandidaten behoorlijk uiteen. Hankooks Winter I*cept evo³ weet na de zomerband het langst het contact met de weg te behouden.

Zomerband 3,81 Hankook 3,36 Continental 3,34 Cooper 3,15 Bridgestone 3,12 Michelin 3,02 Maxxis 2,94 Vredestein 2,89 Falken 2,86 Minerva 2,51

Dwarsacceleratie in m/s²

De testonderdelen op droog wegdek

Remmen: Remmen op droge wegen is niet een van de sterke punten van een winterband. Met een zachte samenstelling en profielblokken die worden afgewisseld met lamellen laten de banden tussen de vijf en zeven meter aan veiligheidsreserve verloren gaan.

Zomerband 37,5

Minerva 42,4

Michelin 42,6

Falken 42,9

Vredestein 43,5

Continental 43,7

Hankook 43,7

Bridgestone 44,0

Cooper 44,4

Maxxis 44,5

Remweg 100-0 km/h in meters

Rijgedrag: Op droge wegen speelt Michelins sneeuwkoning opnieuw zijn troeven uit en maakt hij indruk met directe besturing en een lichtvoetig rijgedrag. De banden van Cooper en Maxxis daarentegen houden meer van een rustige rijstijl, zoals kenmerkend is voor winterbanden.

Zomerband 108,1 Michelin 107,1 Bridgestone 106,8 Hankook 106,8 Minerva 106,3 Vredestein 106,1 Falken 105,8 Continental 105,4 Cooper 105,3 Maxxis 105,1

Gemiddelde snelheid in km/h

Rolweerstand: Vooral met de huidige hoge brandstofprijzen is er vraag naar banden die bijdragen aan een lager verbruik. De duurdere topmerken beloven besparingen van maximaal vijf procent.

Continental 7,31 Bridgestone 7,61 Hankook 8,19 Michelin 8,23 Zomerband 8,60 Minerva 8,80 Cooper 8,90 Maxxis 9,13 Vredestein 9,21 Falken 9,33

Rolweerstand in kg/ton

Geluid (bij voorbijrijden): Geluidsreducties van maximaal drie decibel worden beschouwd als een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling. Michelin heeft duidelijk ingezet op een goede milieuvriendelijkheid.

Michelin 72,2 68,2 Cooper 72,0 68,7 Minerva 72,3 68,5 Falken 72,6 68,4 Maxxis 72,7 69,2 Continental 73,5 69,1 Zomerband 73,5 69,6 Bridgestone 74,0 69,3 Hankook 74,2 69,1 Vredestein 74,5 71,1

Bij 50 km/h en 80 km/h in dB(A)

Conclusie

De sneeuwkoning is de Michelin Pilot Alpin 5. Samen met de Cupra Formentor VZ5 vormen deze banden een onverslaanbaar team op sneeuw en ijs. Op nat wegdek scoren ze daarentegen iets minder. Met evenwichtige prestaties, goede wintereigenschappen en het feit dat ze geen uitglijders maken, zijn de kandidaten van Hankook, Bridgestone en Continental de winnaars van deze test. Zij verdienen het predicaat ‘voorbeeldig’. Goedkope banden zoals die van Minerva kun je daarentegen beter links laten liggen.

Uitgebreide resultaten en grafieken

Alle resultaten zijn ook weergegeven in grafieken, net als een overzicht van alle banden en hun prestaties. Deze kunnen we niet op de webpagina tonen maar je vindt die in het PDF dat je op deze pagina kunt downloaden.

