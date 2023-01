Test: Mitsubishi ASX

Mitsubishi was met hoge auto’s als de Outlander en de ASX zijn tijd ver vooruit. Hoe merkwaardig is het dat het merk nu juist een Franse crossover gebruikt als basis voor zijn nieuwe ASX. We reden met deze ‘Japanse’ Renault Captur.

Nieuwe Mitsubishi ASX? Dit is toch een slechte fotoshop van een Captur

Nee geloof het of niet, maar dit is een echte Mitsubishi, die binnenkort bij alle dealers van het merk te bewonderen is. Voor wie het niet gelooft hebben de Japanners de merkbaar breed uitgeschreven op de achterkant. En er is meer verandert, zoals het logo op de neus en de wielen en euh…. Nee dat was het wel eigenlijk.

Dat is toch raar….

Nou uniek is het natuurlijk niet. Zo heeft de huidige Mazda2 Hybrid weinig te maken met Mazda’s designtaal, omdat het gewoon de Toyota Yaris is. En de Suzuki Swace en xxx zijn ook wel erg makkelijk te herkennen als Toyota’s. In het verleden zijn ook genoeg voorbeelden te verzinnen als de Renault Kadjar (een Qashqai) de Seat Exeo (Een Audi A4) en de Lancia Voyager (een Chrysler… vul maar in). En het meest saillante voorbeeld is natuurlijk het duo Peugeot 4007/8 en Citroën C-Crosser die de Outlander en ASX van toen als basis hadden. Als is in die modellen destijds meer energie gestoken dan in deze nieuwe ASX, die op de logo’s na echt een kopie is.

Maar waarom doet Mitsubishi dit?

Mitsubishi heeft alle financiële middelen nodig voor de massale investering richting elektrisch, dus zelf een ASX-opvolger ontwikkelen zat er niet in. De keus was intern toen makkelijk: of we stoppen in het extreem populaire segment van de compacte SUV, of kijken binnen de Renault-Nissan Alliantie, waar Mitsubishi onderdeel van is, wat we kunnen gebruiken. Op die manier heb je een completer gamma en kan je ook de huidige ASX-rijders een vervanger bieden. Wellicht niet ieders smaak, maar genoeg klanten zijn trouw aan een merk of dealer en die lopen anders maar naar Ford, Kia of, inderdaad, Renault.

En hoe rijdt deze ASX dan?

Niet verrassend, als een Captur. Veel comfort met toch een goede wegliging. Het is dat de lichte directe besturing weinig communiceert en de gemonteerde eco-banden niet veel aankunnen, ander was enige dynamiek mogelijk geweest, want het onderstel is erg goed. Rijden van de vorige ASX zullen wellicht het no-nonsense rijden van hun auto missen, dat strakke cleane van de oude ASX vind je niet terug in deze Captur, die wat verfijnder en wolliger is.

En de motoren kennen we dus ook al?

Bingo! dezelfde vier opties als bij de Captur. Een 1.0 en 1.3 turbomotor, een hybride en een plug-in hybride. Een PHEV is nog altijd een zeldzaamheid in dit segment, wat een mooie USP is. Wij reden echter de ‘gewone’ hybride wat gezien zijn lage praktijkverbruik en prijs die auto is die je moet kiezen als die optie financieel haalbaar is. Het systeem is vrij ingewikkeld: de auto heeft twee elektromotoren: eentje dient als starter/generator en heeft al meer dan 20 pk. Daarnaast krijg je een grotere elektromotor met 49 pk. De auto gebruikt deze altijd om weg te rijden. De atmosferische 1.6 wordt dan gebruikt om stroom op te wekken met de kleine generator. Maar als de kracht van de motor ook nodig is, wordt deze via een viertrapsautomaat zonder koppeling of koppelomvormer aan de grote elektromotor gekoppeld dit gebeurt op zijn vroegst bij 55 km/h. De elektromotor zorgt er dan voor de toeren zo gaat als gelijk zijn. Omdat de grote elektromotor zelfs ook twee eigen versnellingen heeft, heb je in de praktijk acht verzetten die continue bezig zijn om de kracht zo efficiënt mogelijk naar de wielen te krijgen. Je hebt er zelf geen enkele zeggenschap over, waardoor het soms even duurt voordat er vaart in de auto komt als je volgas gaat. Bij een wat meer dynamische auto als de Clio vinden we dat een groter probleem dan in deze Mitsubishi ASX, maar het is wel even wennen.

Durven we nog te vragen naar de binnenkant?

Het is een invuloefening, ook hier is alles gelijk aan bij Renault. Zo is de auto ruim voor zijn klasse met een prettige achterbank en 330 liter aan bagageruimte. Optioneel is de bank ook verschuifbaar om met ruimte de variëren. Altijd handig. De cockpit is identiek aan wat we kennen van Renault met redelijke ergonomie en een up-to-date multimediasyteem, wat bij Renault merkbaar vooruit is gegaan de laatste jaren. Het grote scherm is voorbehouden aan de duurdere uitvoeringen.

Over duur gesproken, de Mitsubishi ASX zal dan wel goedkoper zijn dan de Captur?

Eh nee. De ASX is ietsje duurder met zijn vanafprijs, maar ook iets rijker uitgerust. De auto’s laten zich vervolgens lastig vergelijken omdat Mitsubishi enkel met standaarduitvoeringen werkt en Renault ook losse opties aanbiedt. Het ontloopt elkaar in ieder geval niet veel, bij sommige uitvoeringen zoals de rijk uitgeruste First edition ben je met de ASX net wat beter uit. En de Japanners hebben nog een laatste troef: de ASX krijgt net als alle andere Mitsubishi’s vijf jaar garantie. En dat kan je bij Renault wel vergeten. Toch fijn als je als particuliere koper lang met je auto wil doen.

Nog dingen die we moeten weten?

Nou het blijft niet bij de ASX, de Japanners onthullen later dit jaar ook een nieuwe Mitsubishi Colt. Wie wil weten hoe die eruit ziet kan ook vast naar de Renault-dealer. Kijk naar een Clio, knijp je ogen wat dicht en voilá, die nieuw Colt.