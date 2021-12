Test: MG EHS

Met de volledig elektrische ZS EV doet MG in Nederland goede zaken, vooral door het vriendelijke prijskaartje. Ook de EHS is op papier een uitstekende deal. De MG is zelfs in topuitvoering Luxury voor minder dan 38 mille van jou. Dankzij zijn formaat en verhoudingen oogt de EHS duidelijk minder iel dan de ZS, maar het blijft een behoorlijk inwisselbare verschijning. Hij zal niemand bijblijven, al oogt hij zeker netjes en modern. Opvallend is dat vooral het MG-laadruim opvallend netjes is afgewerkt. Met zo’n 450 liter achter de achterbank is de MG niet overdreven ruim voor een SUV van dit formaat, wat ongetwijfeld is te danken aan de hybridetechniek.

Op de bok

De MG biedt verder aan alle kanten volop ruimte, ook voor wie de 1,80 meter ruimschoots overschrijdt. Prettig is dat de voeten een riante plek onder de voorstoel vinden. Voorin wordt direct duidelijk waarom: de stoel staat nogal hoog. Als bestuurder zit je behoorlijk ‘op de bok’ en voor de passagier is de zit nog hoger, omdat de rechterstoel in het geheel niet in hoogte verstelbaar is. Net als de buitenkant is het binnenste van de MG netjes, maar ontbreekt het een beetje aan een eigen stijl. Ook ogen de knoppen in de middenconsole een beetje goedkoop, maar buiten dat is de kwaliteitsindruk prima. Leuk om te zien is dat MG duidelijk wil voorkomen dat de EHS overkomt als een ‘budgetmobiel’. Zo vinden we hier en daar onnodige, maar wel fraaie aluminium-afwerking en is er ook kwistig met sfeerverlichting in een kleur naar keuze gestrooid. Dat het SAIC-product toch vooral voordelig moest zijn, blijkt vooral uit ondoordachte keuzes en de weinig verfijnde werking van een aantal onderdelen. Zo blaast de klimaatregeling nogal stevig, heeft de stoelverwarming maar één stand en gaat de radio bij elke start op volle sterkte aan. Niet fijn, omdat de geluidskwaliteit van het Chinese audiosysteem matig is.

Eigenaardigheden

Ook bij de ontwikkeling van de aandrijflijn is hier en daar net even wat te simpel gedacht. Zo rijdt de MG uitsluitend elektrisch als de bestuurder de EV-knop indrukt en dus niet als er met een volle accu wordt weggereden. Als dat een eerste vereiste is om het interieur aangenaam warm te krijgen, lukt het in de winter zelfs helemaal niet om volledig elektrisch naar je werk te rijden. De verwarming werkt namelijk uitsluitend op motorwarmte, dus een ingeschakelde klimaatregeling betekent automatisch dat de verbrandingsmotor meedoet. Dit is misschien wel de grootste tekortkoming van de EHS, die hierdoor in de winter maar zeer beperkt bruikbaar is als plug-in hybride. Jammer, want bij aangename temperaturen komt de MG best ver op stroom. MG geeft dik 50 kilometer op en met 100 km/h kwamen wij zelfs 55 kilometer ver. Bovengemiddeld. De MG is bovendien lekker vlot, dankzij een elektromotor met een bruikbare 122 pk. Die drijft net als de 1,5-liter turbo-benzinemotor de voorwielen aan via een ingewikkelde combinatie van zes fysieke en vier elektronische verzetten. Dat levert er in theorie tien op, maar in de praktijk voelt dat niet zo. Met ingeschakelde benzinemotor wacht de auto opvallend lang met schakelen, terwijl het schakelen zelf ook lang duurt. Zeker onder stevige belasting laat de auto zich dan ook goed horen, maar dan is hij ook serieus vlot. Opvallend is ook dat de auto zelfs in de puur-elektrische modus voelbaar schakelt, met een vertraging tot gevolg. De MG-aandrijflijn heeft dus nogal wat eigenaardigheden, maar ook zonder meer een aantal voordelen. Het sterkste punt van de Chinees is onder de streep toch vooral de scherpe prijsstelling.