Test: BMW iX

Tesla is het alleenrecht op EV’s met een fatsoenlijke actieradius kwijt. Zo geeft onder andere BMW met de iX eindelijk een serieus te nemen antwoord, vooral als je de 50 kiest. Maar de 40 is ook zeer de moeite waard. Hoe doet deze über-EV het als we hem eens nader op de poef stellen?

De eerste auto’s van het moderne elektrotijdperk hadden een bescheiden actieradius en waren daarmee hooguit interessant voor stedelijk gebruik. Dat beeld kantelde in 2012 toen Tesla met de Model S kwam, een EV met wél een fatsoenlijk rijbereik. Die Model S is bijna tien jaar het grote voorbeeld gebleven voor de auto-industrie, maar nu zijn er eindelijk een paar merken met een weerwoord. Zo is de BMW iX een EV met uiterst volwassen proporties en hij komt volgens fabrieksopgave en afhankelijk van de uitvoering met een volle accu zeker zo ver als een Model S.

Onder de vloer vind je een groot accupakket en tussen de wielen de elektromotoren. De basisversie is de iX 40 met maximaal 326 pk en een netto accucapaciteit van 71 kWh waarmee je volgens opgave 425 km ver moet kunnen komen.

Rijden in het dagelijks verkeer gaat bovengemiddeld vlot, al zitten de Tesla-sprinttijden van net iets meer dan twee tellen voor 0-100 km/h er niet in. In de praktijk overigens absoluut geen gemis.

Niet zijdezacht beroerd

In onze test leggen we met de iX 40 op een volle accu 298 kilometer af Niet wereldschokkend. Waarschijnlijk kom je met de iX 50 tot 440 kilometer, iets onder het werkelijke rijbereik van de Model S Long Range (500 km) zoals we dat maten in de grote actieradiustest van AutoWeek 12, 2020. Maar toegegeven, we hebben in de iX 40 gewoon met het verkeer meegedaan en het stroompedaal niet overdreven zijdezacht beroerd. Wanneer je je best doet kom je zeker verder dan 298 km.

Om je bijna lege accu weer zo snel mogelijk van verse stroom te voorzien piek je aan de gelijkstroomsnellader in de iX 40 bij 150 kW; de iX 50 kan 195 kW aan. Aan de reguliere wisselstroomlaadpaal komt de 40 tot 11 kW. BMW voorziet de iX heel conventioneel van schroefveren en alleen voorwielsturing. Daarmee is niets mis, zo blijkt in de praktijk. Als het gaat om ondersteltechniek en stuurgedrag houdt BMW zijn naam hoog. De auto voelt stevig aan, ligt lekker stabiel op de weg en 4WS missen we geen tel. Problemen met manoeuvreren hebben we ook niet, en op snelwegtempo is de BMW heerlijk koersvast met een stuurinrichting die meer dan genoeg gevoel geeft.

De iX is een forse SUV, net iets groter dan de X5. In alle richtingen heb je achter het stuur meer dan genoeg armslag, al zijn wel de zittingen aan de korte kant. Dat laatste is ook op de achterbank het geval. De hoofdruimte is daar door de hoog doorlopende daklijn dik in orde. De zitting van de BMW-bank is overigens wel vrij laag, waardoor je knieën een scherpe hoek moeten maken.

De kofferbak van de iX meet 500 liter, wat iets tegenvalt, waarbij er onder de vloer een keurig opbergvak is voor de laadkabel. Het voorkomt dat je een vieze en/of natte kabel tussen je schone bagage moet leggen. Aan de automatisch uitklappende trekhaak mag je een serieuze kar van maar liefst 2.500 kg koppelen. Daarmee zul je het moeten doen. Een extra bagageruimte aan de voorkant, zoals bij de Tesla’s, de Porsche Taycan of Audi RS E-tron GT, biedt de auto namelijk niet; de motorkap zit muurvast. Ruitensproeiervloeistof vul je bij de iX dan ook bij onder het logo op de neus. Even snel een lampje verwisselen wordt een uitdaging.

Swipen

Op het dashboard heeft BMW flink gesnoeid in het aantal knoppen en schakelaars waardoor je nu voor zelfs de simpelste zaken door menu’s moet swipen. Om de mate van afremmen op de motor te regelen voer je vier stappen uit. Ook de bediening van de airco en de verwarmingspanelen rond bestuurder en passagier vraagt veel aandacht en leidt je daardoor meer af van het verkeer dan nodig. Dit geldt ook voor doorgaans iets simpels als het kiezen van een andere rijmodus. Met de knoppen die er nog wel zijn is het ook niet allemaal koek en ei. De volumeknop (eigenlijk is het een rol) op de middentunnel werkt niet prettig, je glijdt er snel met je vinger overheen en houd je je vinger er steviger tegenaan, dan druk je de rol te makkelijk in de mute-stand. Het alternatief is het volume regelen door te gebaren in de lucht, maar dat werkt niet altijd even lekker. We zijn het beter gewend van iDrive-pionier BMW.

Als gewoonlijk zit BMW als het om veiligheids- of comfortverhogende systemen gaat met de iX in de absolute voorhoede. Het ontbreekt standaard aan weinig. De iX 40 is er vanaf € 87.330.