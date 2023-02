Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline – 2012 – 312.566 km - Klokje Rond

We hebben hier een Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline met een kilometerstand die voor een diesel niet bijzonder hoog is. En toch zijn we heel benieuwd naar de staat van de zuinige Skoda. Hoe is je auto eraan toe als je als hobbysleutelaar al het onderhoud en alle reparaties zelf doet? Dat vroeg eigenaar Alfred zichzelf ook af. Deze aflevering van Klokje Rond geeft het antwoord. Alfred pakt goud!

Het is ongekend hoe handig sommige autobezitters zijn, terwijl ze niet eens hebben doorgeleerd voor automonteur. Neem Alfred Westenbroek uit Overdinkel, een dorp ten oosten van Enschede, tegen de Duitse grens. Hij doet alles met zijn zwarte Skoda Fabia 1.2 TDI, zowel privéreizen als woonwerk en zakelijke ritten. Hij doet daarnaast alles zélf aan de auto, behalve de apk natuurlijk. Hij meldde zich aan om uit te vinden of hij dat werk een beetje netjes heeft gedaan.

Eigenaar heeft geen technische opleiding

Dan moet je net keurmeester Joep Schuurman hebben, die altijd wel wat vindt en streng doch rechtvaardig een auto op zijn plek zet, indien nodig. Welnu, aan alles kun je zien dat Alfred de zaken serieus heeft aangepakt en ook gedegen heeft bijgehouden. Ook merk je dat hij goed nadenkt over hoe en wat te doen. “Nee, echt, ik heb wel een technische opleiding gehad, maar ik ben geen automonteur”, verzekert hij ons. “Sleutelen is wel een hobby van me, vaak samen met mijn broer. Dan ontdek je samen, en met behulp van internet, hoe je dingen moet aanpakken. En dat doe je dan.” Was het maar zo simpel.

Joep is plezierig verrast tijdens de proefrit en ook bij de sessie op de pijnbank. Feit is dat de Fabia erg boft met een baas als Alfred, want er moest behalve aan onderhoud ook behoorlijk wat aan reparaties gebeuren. Kijk de onderhouds- en reparatiehistorie er maar op na.

Het hele land door met deze Fabia

Wat doet Alfred allemaal met die Fabia? “Ik werk bij het ingenieurs-bureau Bilfinger Tebodin in Hengelo en Groningen”, vertelt hij. “Ik ben daar Manager Projects. Dat betekent dat ik leiding-gevende ben binnen de projecten en constructieafdeling en dat ik verantwoordelijk ben voor projecten die in ons bedrijf lopen. Voor mijn werk reis ik regelmatig naar onze kantoren in Hengelo en Groningen en naar bouwplaatsen in heel Nederland en België, allemaal met de Skoda Fabia.”

Versnellingsbak tweedehands Skoda Fabia makkelijk vindbaar

De compacte Tsjech is netjes onderhouden. Hoewel, zeg maar gerust minutieus! In deze auto is overduidelijk tijd, aandacht en denkwerk geïnvesteerd. Met de schokdempers moet wellicht iets gebeuren. En er zit wat aan te komen met betrekking tot de versnellingsbak. Hoe gaat dit verder, Alfred? “De versnellingsbak laat ik voorlopig nog even zitten. De bijgeluiden vallen nu nog mee, en hij schakelt ook nog prima. Ik heb al even gezocht naar een tweedehands bak van de autodemontage, en het blijkt dat die gemakkelijk verkrijgbaar zijn. En niet te duur, want voor 150 tot 200 euro heb je al een mooi exemplaar dat nog maar weinig kilometers heeft gedraaid. De bak ga ik pas vervangen als ook de koppeling aan vernieuwing toe is.”

Het zelf sleutelen is een vorm van het hoofd leeghalen

Alfred heeft een fulltime baan. Waar haalt hij de tijd en vooral de energie vandaan om alles, maar dan ook alles aan zijn Fabia zelf te doen? Daar kan hij mooi over vertellen. “De één gaat hard­lopen, de ander gaat gitaar spelen. Ik vind het heerlijk om de garage in te duiken en mij te focussen op de klus die op de planning staat.” Voor Alfred is het een soort van ‘je hoofd leegmaken’, terwijl je natuurlijk wel heel goed moet opletten wat je doet. “Het liefst werk ik alleen, maar bij sommige klussen zijn een paar handjes extra wel gewenst,” legt hij uit. Dan is het een uitkomst dat Alfred een broer heeft die ook graag aan auto’s klust. En ook iets kan. Dan heb je er ook echt iets aan. Een klus die we tegen­komen in de onderhoudshistorie is het vervangen van de interieurventilator. Zag hij daar niet tegenop? “Dat was inderdaad geen makkie, omdat het hele dashboard eruit moest. Ik moest eerst ook een stukje middenconsole verwijderen en dat heb ik allemaal alleen gedaan.”

Grootse klus aan Fabia was EGR-klep vervangen

Maar de grootste klus was toch wel het vervangen van de EGR-klep. Voor het inbouwen van die klep moest het roetfilter worden uitgebouwd. “Poeh, daar kwam wel veel bij kijken ja. Het subframe moest zakken om erbij te kunnen. En dat betekende weer dat stuur- en spoorstangen los moesten. En vergeet het leidingwerk niet, want de olie- en koelwaterleidingen moesten ook los. Een mooie klus,” kijkt hij tevreden terug. We krijgen steeds meer respect voor deze man!

Twee weken later zitten de nieuwe schokdempers eronder

Twee weken na de Klokje Rond-keuring ontvangen we een mailtje van Alfred. “Naar aanleiding van de opmerkingen van Joep heb ik onlangs de Monroe-schokdempers aan de voorzijde vervangen door twee prachtige nieuwe, oranjekleurige Koni-schokdempers, uiteraard helemaal zelf gemonteerd. Ik moet zeggen dat deze nieuwe Koni’s de wegligging van de Fabia behoorlijk hebben verbeterd. Vooral het weggedrag over hobbels en drempels is nu echt duidelijk beter en de auto komt lang niet zo snel tegen de eindaanslag.” Hadden we al gezegd dat die Alfred echt van geen ophouden weet?