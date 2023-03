Deze Seat Leon met zuinige 1.6 TDI diesel heeft al bijna 450.000 kilometer achter de kiezen. Een vraag waarmee veel automobilisten worstelen als hun trouwe vierwieler al behoorlijk wat ervaring heeft: rij ik door, of kom ik dan in dikke, vette ellende terecht met veel onkosten? Dat hangt van een aantal dingen af: hoe is het onderhoud geweest, hoe is de staat van de auto nu, en wat zien we voor technische zaken die ‘eraan zitten te komen’? De naam van het middel dat dit vraagstuk kan oplossen heet Klokje Rond.

Arjen Beks is planner bij een groot transportbedrijf in Venlo. Volgens ons doet hij dat prima. En we hebben zijn vrouw niet gesproken, maar Arjen is vast opgeruimd en netjes. Die vermoedens baseren we op de manier waarop hij omgaat met zijn Seat Leon 1.6 TDI uit 2013. Die ziet er van binnen uit als nieuw. Smaakvol, lichtbeige leer is een plezierige verrassing in een autowereld van doe-maar-zwart-interieurs. En het oogt nog fris. We baseren ons ook op hoe Arjen het reilen en zeilen van zijn auto bijhoudt: messcherp. Kijk zelf maar eens naar zijn reviews op autoweek.nl. Helder en to the point omschrijft Arjen tot achter de komma de status van zijn auto en, niet onbelangrijk, wat het allemaal kost. Hij zou een prima wagenparkbeheerder zijn.

Kilometers bleven hard gaan, ook in corona-tijd

Arjen is rijder van het eerste uur van deze Seat. Nieuw gekocht, bevalt goed, elk jaar een beurtje en … dan staat zo’n auto zomaar ineens op meer dan vier ton, mede door het woonwerkverkeer van zijn woonplaats Veldhoven naar de zaak in Venlo. En Arjen werkte de afgelopen jaren niet wegens corona thuis. “Ik werk als planner met twee schermen en een laptop en kon daarmee thuis mijn draai niet vinden. Dus ik ben wel naar kantoor blijven gaan. Een bizarre tijd hoor, op een afdeling waar normaal tweehonderd mensen zitten was ik de enige!” De kilometerteller van de Leon draaide verder en verder, zodat het punt van bezinning vanzelf aanbrak. Wat komt er aan? Waar doe ik goed aan? Wat gaat deze auto mij de komende tijd nog brengen? Voor de antwoorden kwam Arjen bij Klokje Rond terecht. Voor de volledigheid: hij reed al eerder Seat Leon, een 1.9 TDI. Toen stapte hij over op een Mégane 1.5 dCi. “Die paste me niet. Hij deed het goed hoor, maar het voelde anders aan dan de Seat. Die vond ik een fijner onderstel hebben, dus ben ik terug naar dat merk gegaan.”

Rustige rijder, vandaar heeft Seat Leon nog eerste set remschijven

Op de lijst die keurmeester Tim de Leeuw van Carrec bij elkaar schrijft, komen we straks terug. Eerst nog even naar Arjen, die zichzelf omschrijft als een rustige rijder. Dat zie je aan de auto. Neem de remschijven voor: die zijn 21,7 en 21,4 millimeter dik, terwijl de minimaal vereiste dikte 22 millimeter is. Ze moeten dus vervangen worden, maar het is wel nog de eerste set! En remblokken? “Twee jaar geleden heb ik de die vooraan laten vervangen en dat was de eerste keer”, legt de aimabele Brabander uit. Onze monden vallen nog net niet open. Rem jij soms alleen op de motor? “Ik denk dat ik vooral ver vooruit kijk en behoorlijk anticiperend rijd. Dan hoef je helemaal niet veel te remmen.”

Gemiddeld 1 op 20,6

Dat maakt ons extra nieuwsgierig naar het verbruik. “Gemiddeld kom ik op 1 op 20,6,” vertelt Arjen op basis van de cijfers. Dat gemiddelde verbruik wordt door Tim de Leeuw tijdens de proefrit meteen naar de haaien geholpen. Want stevig optrekken hoort erbij. Dan merkt Tim ook dat de auto getuned is. Je was toch een rustige rijder, Arjen? “Ja, bij 110.000 op de teller heb ik hem bescheiden laten tunen. Om wat meer over te hebben om vrachtwagens even snel te kunnen inhalen. Maar ik gebruik het niet echt. Ik rijd met de cruisecontrol aan op 110 km/h. Met vakantie ga ik ook niet jakkeren.”

Long Life-beurt

Arjen heeft vertrouwen in zijn vaste garagist die zijn auto onderhoudt. “Pakweg elke zeven maanden krijgt de auto een Long Life-beurt bij VAG Techniek in Nuenen. Ik ben daar heel tevreden over en ze zijn eerlijk. Buiten het normale onderhoud om heb ik de gloeibougies moeten laten vervangen met druksensor, en ook de koppeling. Maar ik ken Carrec, die vinden heus wel iets. Zelf slijt je mee met je auto, dus merk je bepaalde dingen niet meer op. Maar het gaat mij om het totaalplaatje,” zegt Arjen eerlijk. Mocht het fout aflopen, dan heeft hij niet meteen een oplossing paraat. “Stel dat hier geen muziek meer in zit, wat dan? Wat moet je nu kopen tegenwoordig? Elektrisch, weer een diesel en die oprijden? Ik zou het echt even niet weten.”

Lekker blijven rijden

Maak je geen zorgen, sommige dingen lossen zich vanzelf op. Want er is een duidelijke en overtuigende conclusie na een grondige inspectie op en onder de brug. Vooral doorgaan met deze Seat. Natuurlijk zijn er punten waaraan wat moet gebeuren, maar de Leon is domweg in een puike staat. Die versnellingsbak die wat zwaar gaat is voorlopig niet zorgwekkend. Ook die hoge koppeling is niet urgent. Komt er natuurlijk wel een keer aan, maar nog niet nu. Tim: “Als het mijn auto was, zou ik de schokdempers achter vernieuwen en wel van een goed merk. Daar geniet je elke kilometer van. En die paar dingen laten checken en fiksen. En lekker doorrijden, want dit is nog een prima auto.” Als je dat hoort over je auto met meer dan vier ton op de klok, dan ben je blij en trots. Dat is Arjen ook en dat kunnen ze bij zijn garage in Nuenen ook zijn. “Ik ga met de verbeterpunten aan de slag en dan ga ik tevreden door met deze Seat. Ik ben blij dat ik niet op zoek hoef trouwens, want ik zou het echt niet weten.”