Seat Arona - Eerste rijtest

De Arona kwam voor Seat precies op het goede moment. Het merk kon mooi meeprofiteren met de cross-overhype die ook in de compacte klasse de toon zette. De facelift geeft de auto net even meer uitstraling, iets wat in deze klasse dubbel telt.

Aangezien de technische basis zo goed als identiek is, is het niet zo raar dat de Ibiza en Arona gelijktijdig een facelift krijgen. Maar het is wel opvallend dat de Arona meer werd aangepakt dan de Ibiza. De auto kreeg los van iets meer ingrijpende uiterlijke wijzigingen een extra uitvoering, de Xperience. Die moet volgens Seat de off-roadcapaciteiten benadrukken die SUV’s vaak hebben. Niet dat de Arona zich daarop laat voorstaan, maar in deze tijd is de papieren werkelijkheid belangrijker dan de echte wereld. De reden dat MPV’s uit de verkooplijsten zijn verdwenen en vervangen door SUV’s, is puur de uitstraling. Zeker in de (relatief) kleine segmenten is het design het enige wat de huidige Peugeot 3008 onderscheidt van zijn voorganger, of de Ford Puma van de verdwenen B-Max. Alle modellen kennen een hoge instap en een hoge zitpositie, maar de MPV’s van toen oogden bedaagd en de SUV’s van nu ogen stoer. Zeg nu zelf, wil je liever de huidige Opel Crossland X of de eerste Meriva? Nee, die stoere jongens bieden net even dat beetje Dakar-gevoel voor de modale autokoper.

Overigens geldt deze redenering ook voor mensen met een hekel aan auto’s in het algemeen en SUV’s in het bijzonder. Toen het groene deel van de lokale politiek SUV’s wilde verbieden in de binnenstad werd bijvoorbeeld gedacht aan een maximum buitenmaat. Maar dat een brave en gemoedelijke Renault Espace dan ook verboden zou worden hadden politici niet voor ogen. Terwijl die niet kleiner is dan een Range Rover Evoque.

Terug naar de dag van vandaag, waar de nieuwe Seat Arona de hoofdrol speelt. De auto heeft het uitstekend gedaan sinds de lancering, en verkoopt wereldwijd zelfs beter dan de Ibiza. Maar het design mocht volgens focusgroepen nog net even wat stoerder. De auto kreeg daarom een nieuwe, hogere grille en een nieuwe voorbumper. De mistlampen krijgen daarbij – optioneel – een heel prominente plek. Ze zitten voortaan een stuk hoger en meer in het midden van de auto. Ook aan de achterkant is er nieuws. De auto krijgt een nieuwe achterspoiler bovenaan de achterruit en onderaan zien we een gewijzigde achterbumper met een soort van diffuser. De modelnaam is voortaan net als bij de Tarraco en de Leon uitgeschreven op de achterklep in een vloeiend lettertype. De Xperience-uitvoering voegt daar zoals gezegd nog wat SUV-details aan toe zoals een nog wat stoerdere grill en beschermranden om de wielkasten.

Aan de binnenkant krijgt de Arona dezelfde upgrades als de gefacelifte Seat Ibiza. Het multimediascherm wordt iets groter en krijgt een hogere, meer zwevende plek op de middenconsole. Bovendien gaat de kwaliteit van de gebruikte materialen er merkbaar op vooruit. Ook heeft de auto nu het multifunctionele stuur dat we kennen van grotere Seats. De lijst met veiligheidsopties is daarbij uitgebreid, zodat de Arona nu naar keuze ook de beschikking heeft over onder meer ACC met lanekeeping, dodehoekdetectie en automatisch grootlicht.

Minder motoren

Het motorengamma is in Nederland beperkt. Seat levert enkel twee versies van de bekende 1.0 driecilinder. Wil je 95 pk, dan krijg je een handbak, rijd je liever met een automaat dan zit je vast aan de 110-pk variant. De dikkere 1.5 TSI met 150 pk gaat aan ons land voorbij. We probeerden hem wel even, en ontdekten dat het extra vermogen vooral loont in bergachtig gebied, terwijl je bij stads- en (vlak) snelwegverkeer aan de 110 pk genoeg hebt. Het hoge koppel van de kleine driecilinder zorgt ervoor dat je niet het idee hebt dat je de motor continu aan het uitpersen bent. Het rijden is erg braaf. De Arona is wellicht net een tandje minder week dan de Volkswagen T-Cross en de Skoda Kamiq, maar de kleine SUV van Seat heeft niet de dynamische kwaliteiten van een Leon of Ibiza, en ook zijn grote broer Ateca rijdt beduidend strakker. De wegligging is evenwel prima en de auto verrast je nooit.

Ondanks zijn iets stoerdere looks is de Seat een vrij gemoedelijke auto. Het zal een groot deel van de doelgroep aanspreken, maar denk niet dat je de rijkwaliteiten van een Ford Puma in huis haalt. De kracht van de Spanjaard zit hem vooral in het feit dat hij niets fout doet. Het onderstel is prima, de motoren zijn dik in orde, de ruimte is bovengemiddeld voor deze klasse en hij is niet extreem duur door leuke pakketten. Het nieuwe multimediasysteem kennen we van veel andere modellen uit de Volkswagen Group. Het is hypermodern, maar niet extreem prettig in de omgang. Gelukkig zijn Apple CarPlay en Android Auto nu ook draadloos te verbinden. Bovendien kun je de auto nu met een Seat-app verbinden, zodat je nooit hoeft te onthouden waar je geparkeerd hebt: de app vertelt waar de auto staat.

De Arona stuit ons nergens echt tegen de borst. Maar tegen beter weten in blijven we wel zeggen: als je in de markt bent voor een auto als deze, kijk ook eens hoeveel lage auto je kunt kopen voor hetzelfde geld.