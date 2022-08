De Nissan Qashqai is sinds zijn komst in 2007 een ononderbroken succesnummer: hij kwam als vervanger van twee matig verkopende modellen, zag en overwon. Zo verkocht Nissan in Europa alleen al in 2015 een half miljoen stuks. Dan moet het wel een goede auto zijn, toch?

Als hoogzittend, vergrijzend publiek één auto heeft omarmd, dan is het wel de Nissan Qashqai. Vrijwel direct als Nissan zijn nieuwste cross-over aan de wereld voorstelt, stromen de bestellingen binnen. Perfect getimed: de cross-over staat aan de vooravond van zijn grote doorbraak. De Qashqai vervangt niet toevallig de matig verkopende Almera en Primera. Behalve uit de eigen geledingen – denk aan Almera-, Primera- en X-Trail-klanten – ruilen opvallend veel vreemdmerkrijders hun auto in.

De Qashqai, liefkozend ‘QQ’ genoemd, heeft dan ook veel talenten waar de vermeende doelgroep als een blok voor valt, met de factor ‘hoog zitten’ als belangrijkste argument om een ‘poot’ te zetten onder aan het koopcontract. Een trekhaak inclusief fietsendrager volstaat om de fietsen met elektrische trap-ondersteuning naar de Veluwe te kunnen transporteren. En vooruit: een mattenset om het tapijt te vrijwaren van bemodderde loopschoenen na een wandeling door het Geldersch Landschap.

De Qashqai is een compacte cross-over, dus beperkte buitenmaten bij een zo ruim mogelijk opgezet interieur. En voor wie dat niet genoeg vindt, heeft Nissan de Qashqai+2 in petto. Die heeft een 135 millimeter grotere wielbasis bij een 210 millimeter langere carrosserie en een derde zitrij. Wie geregeld modderige of besneeuwde hellingen opzoekt, kiest de 4WD-variant.

Goede reputatie

Maar liefst 1,24 miljoen stuks bouwt Nissan er tussen 2007 en 2013 alvorens generatie twee het stokje overneemt. In twee jaar tijd bouwt Nissan er 500.000 in de Britse fabriek in Sunderland en stuwt het totaal op naar 3,3 miljoen, tot de derde reeks vanaf 2021 in de showroom staat.

Met de eerste generatie Qashqai (intern J06) bouwt Nissan een goede reputatie op. Het is een van de eerste vruchten van de alliantie tussen Renault en Nissan. Ook de Mégane maakt gebruik van dit zogeheten C-platform. De synergie gaat verder met de opvolger: zo deelt de intern J11 geheten Qashqai zijn onderstel en CMF-CD-bodemgroep met de Renault Kadjar. De tweede generatie is te midden van een dichtgeslibd concurrentieveld commercieel wederom een schot in de roos. Hij wordt geprezen om zijn grotere ruimte, verbeterde rijeigenschappen en lagere verbruikscijfers. Net als bij de eerste modelreeks het geval is, achtervolgen meestal relatief kleine problemen hem. Er zijn echter ook enkele grotere issues. Die gaan we na aan de hand van een exemplaar uit 2014 met 155.000 kilometer ervaring dat we vinden bij Nissan-dealer en -specialist Manenschijn in het Overijsselse Daarle.

Verwacht geen hyperdynamische rijeigenschappen, hoewel hij opvallend stabiel rijdt voor een hoogzitter. Maar dat is Nissan wel toevertrouwd. De combi diesel en handbak is een gelukkige. Trekkracht is ruim voorhanden, ook bij lage toerentallen. Een Qashqai is een gebruiksauto, ook al zijn de meeste eigenaren er best zuinig op. Desondanks zul je sporen van gebruik vinden als je rond de auto loopt. Controleer dus op slecht gerepareerde schades. Omdat veel Qashqais zijn voorzien van een trekhaak zullen krassen en deuken in de achterbumper geen uitzondering zijn. Dat geldt onverminderd voor het interieur. Je ziet meteen of de vorige eigenaar er zuinig op is of geweest of niet. Een blik op de harde plastics in de lagere regionen verraden of de omgangsvormen al of niet slordig waren.

Distributiekwalen

De meest serieuze problemen bij deze J11-generatie zijn van motorische aard: bij het kleinste blok, de 1,2-liter viercilinder DIG-T, die is ontwikkeld door Renault. Zoals ook bij concurrenten te zien is, lijdt de kleine en relatief zwaar belaste motor aan distributie­kwalen. Enerzijds de rekkende ketting die ratelende geluiden veroorzaakt, anderzijds door de vastlopende nokkenasverstelling. Olieverbruik is deze motor evenmin vreemd. Vervuiling van de inlaatkleppen is een ander punt, typisch een euvel van direct ingespoten motoren. Inhouden en stotteren horen er ook allemaal bij. Sommige ‘reviewers’ hebben bij 100.000 km een verse krachtbron in­gebouwd gekregen.

De dieselmotoren zijn volgens Manenschijn probleemloos zolang de onderhouds­intervallen worden nageleefd (of het liefst vervroegd), er lange stukken mee worden gereden en een goede kwaliteit brandstof wordt getankt. Een matige kwaliteit tast de injectoren aan, die door hun kleine toleranties bovendien sneller verstopt raken door interne vervuiling, bijvoorbeeld door minuscule metaaldeeltjes afkomstig van de brandstofpomp. Je merkt het aan de diesellucht in het interieur, slechter aanslaan, witte uitlaatrook en een oplichtend motormanagementlampje. De 1.5 dCi maakt gebruik van een distributieriem met een vervangingsinterval van 150.000 kilometer. Specialisten als Manenschijn raden klanten aan zich elke 90.000 kilometer te melden voor een nieuwe snaar.

Tot slot de transmissie. Als je potentiële QQ-occasion voorheen vaak een caravan achter zich aan heeft gehad, check dan de werking van de koppeling. De vrij zeldzame cvt-automaat vindt geen genade bij de specialist: de duwbanden slijten veel te snel. Een software-update lijkt amper te helpen. Symptoom is een ineens oplopend toerental zonder dat het gaspedaal wordt bediend.

Wie de reviews erop naslaat, leest over elektronische issues. Een betrekkelijk snel leeglopende accu wordt het vaakst gemeld. Nissan heeft inferieure FIAM-accu’s ingekocht, want ze geven vaak al na anderhalf jaar de geest. Latere Varta’s doen het beter. Ook slijt de dynamo, waardoor de accu minder goed of helemaal niet wordt bijgeladen tijdens een rit. In het slechtste geval ontlaadt hij zelfs, waardoor de Qashqai kan stilvallen. Een veel voorkomende kwaal is de koelventilator die als gevolg van een defect relais kan blijven draaien. Op den duur kan die de accu leegtrekken.

Er zijn issues met het infotainmentsysteem bekend. Zo is het mogelijk dat het beeld bevriest of het geluid wegvalt. Het komt zelfs voor dat het systeem helemaal niet inschakelt. Probeer dus alle knoppen en schakelaars. Ook het verwarmingssysteem van de Qashqai voldoet vaker niet dan wel aan de verwachtingen. Er zijn gebruikers die klagen over de matige capaciteit om het interieur op temperatuur te krijgen. Inmiddels vinden de meeste gebruikers het Connect System verouderd, omdat het opties als Apple CarPlay en Android Auto mist.

Dichtgevroren kachel

Opvallend is het aantal meldingen van een vlot uitgevallen airco, met name bij de vroege exemplaren. Twee tegen elkaar schurende leidingen veroorzaken lekkage, waardoor de druk wegvalt. Nissan heeft hierop een modificatie uitgevoerd. Ook komt het voor dat de ventilatie compleet stopt met zijn taak als gevolg van een dichtgevroren kachelunit. Dat duidt op een softwareprobleem.

Daarover gesproken: er zijn ook nog terug­roepacties geweest om de achterste NOx-sensor te vervangen vanwege mogelijke kortsluiting en om de kunststof binnen­schermen aan te passen, die de remslangen konden doorsnijden.

Onderzijde

Na onze proefrit rijden we de Qashqai de vierkoloms hefbrug op voor een inspectie van de onderzijde. Roestprotectie is in orde, ook bij dit acht jaar oude exemplaar. Opvallend is de loslatende pvc-bescherming onder aan de dorpel: de hechting laat te wensen over. Remleidingen hebben geen last van corrosie. Als er al klachten uit het onderstel worden gemeld, zijn het bonkende geluiden vanuit de achterzijde. Meestal zijn het versleten schokdempers die hun werking verliezen of de rubber bussen in de bevestiging. Sommige eigenaren melden verminderde remwerking. De remblokken zijn nogal zacht, waardoor deze snel dunner worden. Tevens schuurt een foutief gemonteerde ankerplaat een remslang door, wat remvloeistoflekkage tot gevolg heeft. Het betreft auto’s van voor september 2016. Vraag bij aanschaf van zo’n auto of de benodigde modificatie is uitgevoerd.

Normale slijtage hoort er ook bij. Inspecteer dus de fusees, stuurkogels en draagarmen. Krakende geluiden uit de ophanging komen ook voor, daaraan valt weinig te doen. Ook schoonmaken van veerschotels brengt geen verbetering. Verder kan de aandrijflijn van het 4WD-systeem geluiden genereren. De proef op de som is bij een draaiende motor naar links te sturen tot aan de aanslag en vervolgens naar rechts. Gaat dit gepaard met ‘klonkende’ geluiden, dan kun je de homokineten als verdachten aanstippen.

Diesel?

Gebruikers van de tweede generatie Qashqai zijn zeer te spreken over het lage brandstofverbruik (zeker gezien de afmetingen en het gewicht), de ruimte, het comfort, het trek­gewicht en de versatiliteit. Ze verwachten van een quasi-Japans product echter ook een foutloos optreden en daar laat deze QQII steken vallen. Het zijn juist de kleine fabricagefoutjes en producteigenschappen die vele bezitters frustreren zoals een weigerende stoel­verwarming, stakende ventilatie en centrale vergrendelingunits en rammeltjes afkomstig van de vele plastic panelen.

Als je in de markt bent voor een gebruikte Qashqai, gun je dan een uitvoering zoals de Tekna met een zwaardere motor en een handbak. Een benzine-uitvoering ligt voor de hand, zoals de 1.6 DIG-T. Je kunt een diesel, zoals de 1.5 dCi, ook op je shortlist zetten, zeker als hij vaak een caravan te trekken heeft. De hogere mrb kun je wegstrepen tegen een lager verbruik inclusief de minder hoge dieselprijs.