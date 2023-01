Nissan Ariya - AutoWeek Test

De elektrische Nissan Ariya is het langverwachte vervolg op de Leaf, die bij zijn introductie in 2010 feitelijk de eerste breed inzetbare EV ter wereld was. Naast de Leaf heeft de nieuwe, grotere en veel modernere Nissan Ariya een heleboel verloren tijd in te halen en daarbij moet hij ook nog opboksen tegen een aantal ijzersterke concurrenten. Slaagt de Nissan Ariya in zijn inhaalpoging? We testen de versie met 242 pk sterke elektromotor en 87 kWh accupakket in de meest complete Evolve-uitvoering.

In welk marktsegment is de Nissan Ariya precies actief?

Als ruime vijfpersoons gezinsauto is de elektrische Nissan Ariya gebaseerd op hetzelfde modulaire platform als de Renault Megane E-Tech Electric. De accu van de auto is geïntegreerd in de vloer. Nissan biedt keuze uit meerdere vermogensvarianten en meerdere accuformaten, waarmee de Ariya een of twee marktsegmenten boven de Renault Megane opereert. Dat zie je terug in zijn formaat: met een lengte van 4,60 meter en een wielbasis van 2,78 meter, is de Nissan veel groter dan de Renault. En met een hoogte van 1,66 m, torent de Ariya zelfs een fors stuk boven de Hyundai Ioniq 5 uit.

Prijstechnisch opereert de Nissan Ariya eveneens in een andere klasse dan de Renault. Terwijl Megane E-Tech Electric (vanaf een kleine €38.000) de strijd aangaat met compacte EV’s als de Volkswagen ID. 3, de Cupra Born en de BYD Atto 3, waagt de Nissan Ariya zich op het territorium van grotere elektrische SUV’s, zoals genoemde Hyundai Ioniq 5, de Skoda Enyaq iV en de Tesla Model Y. Bij Nissan beginnen de prijzen van de Ariya bij €51.000.

Als de Nissan Ariya zo’n forse auto is, heeft hij dan ook veel ruimte te bieden?

Aan zitruimte heb je in wezen geen gebrek, maar door de gestroomlijnde vormgeving met schuin aflopende daklijn en vlak liggende achterruit, is de ruimte achter in de Ariya niet overdadig. Op de achterbank zitten de passagiers vrij dicht met hun hoofd tegen het plafond. De door ons geteste Evolve-uitvoering is standaard voorzien van een glazen panoramadak, dat nog eens enkele kostbare centimeters aan hoofdruimte opeist. Echt lange mensen kunnen ook voorin maar beter eerst even gaan proefzitten, voordat ze gedachteloos de Evolve met zijn glazen dak bestellen. Want ook voorin houdt de hoofdruimte bepaald niet over.

Met een inhoud van 468 liter heeft de bagageruimte van de Nissan niet meer dan een gemiddeld formaat. Voordeel is wel dat er dankzij de lage vloer meer hoogte is dan in bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq 5. Dat komt door de positie van de elektromotor, die in de Nissan niet achterin, maar voorin ligt. Een extra bagageruimte onder de voorklep – een ‘frunk’ – ontbreekt echter.

Leg je de achterbank plat, dan ontstaat een vlakke laadvloer. Wat het volume van de laadruimte dan is, geeft Nissan niet prijs. Je kunt er trouwens voor kiezen om de losse panelen van de laadvloer in hoogte te verstellen. De Nissan Ariya mag een aanhanger trekken met een gewicht van 750 kilo. Dat is fors minder dan bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq 5 aan de trekhaak verdraagt: 1.300 kilo.

Vind je achter het stuur van de Nissan Ariya gemakkelijk je weg?

Je kunt de Nissan Ariya beschouwen als een woonkamer op wielen. De stoelen zitten heel comfortabel; in de Evolve-uitvoering zijn ze elektrisch verstelbaar, verwarmd én geventileerd. Het interieur is afgewerkt met ‘warme’ materialen als suède en sierlijsten waarin een houtnerf zit. Een mooi detail is de witte sfeerverlichting met creatief patroon in de voetenruimte. Dat de middenconsole kan worden verschoven, is best praktisch. Het nut van een elektrische verstelling ontgaat ons echter. Heel irritant in de Ariya is de armsteun in de deur, die voor de meeste bestuurders te laag is geplaatst.

Het instrumentarium is uiteraard geheel gedigitaliseerd. In de fraaie glooiende schermcombinatie doet het kleurgebruik een beetje ouderwets en rommelig aan, terwijl de menustructuur van het zeer uitgebreide multimediasysteem niet altijd even logisch is. Zo kent zowel het instrumentarium als het centrale touchscreen een instellingenmenu, waarbij niet duidelijk is waarom het ene links en het andere rechts is te vinden. Langer zoeken dan wenselijk is al snel aan de orde. De navigatie van Nissan is gelukkig wel voor elkaar, waarbij hij keurig – zij het wat pessimistisch – de hoeveelheid resterende stroom op de plaats van bestemming voorspelt.

Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van vermogen en accucapaciteit?

De prijslijst van de Nissan Ariya is heel overzichtelijk. Je hebt drie verschillende vermogensvarianten: met 217 pk, 242 pk of 306 pk. Laatste versie wordt aangedreven door twee elektromotoren, eentje op de voor- en eentje op de achteras. Daarnaast zijn er twee verschillende accu’s. De basisversie met 217 pk put zijn energie uit een accu met een nettocapaciteit van 63 kWh, de twee krachtigere motorvarianten profiteren van 87 kWh bruikbare capaciteit. In beide gevallen is dat fors meer dan Hyundai in de Ioniq 5 kan leveren. Dat model wordt met een accu van 58 kWh of 77,4 kWh geleverd.

Kijken we naar de prestaties van de testauto, die wordt aangedreven door de 242 pk sterke elektromotor, dan zien we keurige cijfers. De auto accelereert vanuit stilstand in 7,6 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 160 km/h. Nissan geeft voor deze versie een actieradius op van 533 kilometer (WLTP). Tijdens onze test waren de weersomstandigheden beslist niet ideaal: de temperatuur bleef steken op 14 graden. Toch zaten we met een actieradius van 486 kilometer helemaal niet zo ver verwijderd van de afstand die Nissan opgeeft.

Snelladen gaat bij de Nissan Ariya met een maximum vermogen van 130 kW. Daarmee is de auto in zijn segment beslist niet maatgevend. Zo laadt de Hyundai Ioniq 5 bijvoorbeeld met een piekvermogen van 233 kW en de Tesla Model Y RWD met 170 kW. Overigens houdt de Nissan zijn laadvermogen wel lang vast; pas als de accu 60 procent vol is, zet zich een daling in. Standaard worden de versies met 87 kWh-accu geleverd een 22 kW-boordlader.

Hoe gedraagt de Nissan Ariya zich op de weg?

Het ontspannen sfeertje van het comfortabele interieur wordt benadrukt met een forse dosis stilte en een prettig afgestemd onderstel. Weliswaar is de lichte besturing vrij gevoelloos en soms hebben de schokdempers moeite met het verwerken van korte oneffenheden. Met 242 pk heeft de Ariya een flink vermogen. Wanneer de aangedreven voorwielen dreigen door te slippen, wordt het vermogen voelbaar afgeknepen. Daardoor maakt de Ariya soms een minder alerte indruk dan menig andere elektrische SUV.

Wat zit er allemaal standaard op de Nissan Ariya?

De keuzemogelijkheden op uitrustingsgebied zijn net zo overzichtelijk als het motorisch aanbod. Nissan levert de Ariya in twee versies: de Advance en de Evolve. De Advance zit al behoorlijk compleet in zijn voorzieningen: 19-inch lichtmetalen wielen, een elektrisch bediende achterklep, digitale radio-ontvangst, stuur- en stoelverwarming, spraakbesturing via Amazon Alexa, een draadloze telefoonlader, smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto en de voor een EV zo aantrekkelijke warmtepomp.

Daarnaast beschikt de Ariya in Advance-uitvoering al een heel uitgebreid pakket veiligheidsvoorzieningen. Een 360-gradencamera, dodehoekwaarschuwing, automatisch grootlicht, een actieve spoorassistent met rijbaanbehoud, file-assistent en een noodstophulp met herkenning van voetgangers, fietsers en tegemoetkomend verkeer op kruisingen … de lijst gaat maar door.

Wil je nog meer luxe, dan biedt de Evolve onder meer stoelbekleding van leer en suède, koplampen met adaptieve lichtbundeling, het glazen panoramadak, een audio-installatie van Bose, stoelventilatie, een head-up display en een automatische parkeerhulp. Tegen meerprijs kun je nog kiezen voor volledige leren bekleding en 20-inch wielen.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Wie de Ariya als eerste en enige auto wil gebruiken, doet er goed aan door te sparen voor de grotere accu, om ook in de winter een fatsoenlijke actieradius over te houden. Bovendien is de 22 kW AC-lader dan gelijk standaard, wat zeker in het buitenland nog weleens van pas kan komen. De standaard Advance-uitvoering heeft wel gelijk alles wat je realistisch bezien nodig hebt op een moderne auto.