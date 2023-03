MG 4 vs Peugeot e-2008 - Dubbeltest

Het embleem is nog altijd dat van het klassieke Morris Garages, maar verder heeft het nieuwe MG uit China weinig te maken met de Engelse auto’s van weleer. Hoewel, de MG 4 rijdt verrassend dynamisch. Houdt hij zich staande tegen een verfijnde Fransman als de Peugeot e-2008?

MG Engels? Het is nu toch Chinees, hoe zit dat ook alweer?

Er rijden weer nieuwe MG’s in Nederland, die niet uit Engeland komen. Toen MG Rover in 2005 failliet ging, kocht het Chinese Nanjing Auto de rechten op. Het eveneens Chinese SAIC Motor nam dit bedrijf later weer over en de rechten gingen mee. Aldus komen de nieuwe MG’s uit China, al zit het hoofdkwartier van SAIC Motor UK in Engeland. Dit nieuwe MG heeft in korte tijd redelijk wat marktaandeel in Nederland veroverd met de volledig elektrische en voordelige ZS. Dat was met name te danken aan zijn gunstige prijs. De Chinees dook in een gat waar eigenlijk nog niets te koop was als je elektrisch wilde rijden. Zelfs een Renault Zoe was aanmerkelijk duurder. Enkel Dacia met zijn Spring Electric dook er met zijn prijsstelling onder, maar die is vanwege zijn compacte vorm en beperkte mogelijkheden amper vergelijkbaar met de ZS. Evengoed was onze verwachting dat MG het lastig zou krijgen naarmate de concurrentie groeide. De gevestigde orde mikte tot voor kort nu eenmaal vooral op de duurdere segmenten met hun elektrische auto’s, omdat daar doorgaans meer geld is te verdienen.

Is de MG 4 de hatchbackversie van de MG 5?

De elektrische MG Marvel R wist ons onlangs niet omver te blazen en de eveneens elektrische MG 5 moest het als stationwagon vooral van zijn unieke propositie hebben: andere elektrische stationwagens zijn er nog nauwelijks. Dus ook hier leek het wachten op het moment dat andere merken MG zouden inhalen. Maar ineens was daar de nieuwe MG 4, een hatchback in de ooit zo belangrijke compacte middenklasse, die op een geheel nieuw platform staat. Dit is geen vijfdeurs MG 5, maar een nieuw model met een ander onderstel. Bij de eerste kennismaking kon de Chinees ons meteen bekoren. Het design is wellicht wat heftig en niet ieders ding, maar het rijden was verrassend goed en alles voelde solide aan. Dat vraagt om een vergelijkende test.In het segment van de MG 4 is immers volop concurrentie.

Is een Volkswagen ID 3 geen betere concurrent voor de MG 4?

Toch moeten we goed zoeken naar een passende tegenstander. De auto heeft het formaat van een C-segmenter, maar de prijs van een segment lager. Daarbij vallen geijkte tegenstrevers als de Cupra Born en Volkswagen ID 3 af, omdat daar binnenkort updates op het programma staan. Een Nissan Leaf is al oud, net als de Kia e-Soul. Een nieuwe Kia Niro EV is te duur. De elektrische Peugeot 2008 dan? Net even groter dan de 208, maar niet zo duur als sommige C-segmenters. Er zit hier eveneens een update in de pijplijn, waarbij de techniek uit de nieuwe DS3 E-Tense tot inzet komt, maar dat duurt nog wel even. De Peugeot kan mooi laten zien waar MG staat.

Welke uitvoering van de MG 4 zit in de test?

Als testauto hebben we een MG 4 Longe Range in Luxury-uitvoering, de dikste die je kunt kopen. Deze heeft een 64-kWh accu, goed voor 435 WLTP-kilometers. Daarbij zit er een elektromotor van 204 pk op de achteras. Inderdaad, hij heeft achterwielaandrijving. Je krijgt stoel- en stuur­verwarming, een warmtepomp, autopilot en navigatie standaard. Losse opties kent het model verder niet, enkel de kleur komt er nog bij. Totaalprijs € 38.500. Voor € 31.000 heb je dezelfde auto zonder bovengenoemde opties, met 51 kWh en 170 pk, op papier goed voor een actieradius van 351 kilometer. Dat is nog altijd méér dan de opgave van de concurrent van vandaag: de Peugeot e-2008. Die heeft ook 50 kWh, maar komt daarmee slechts een papieren 324 kilometer ver. De vanafprijs ligt evengoed hoger, op € 39.570. Wij hebben een dikke GT Pack die op € 41.800 zit. Met wat losse opties komt de testauto op ruim 45 mille. Een fors prijsverschil, zeker als je ziet dat we maar 136 pk aan vermogen hebben, fors minder dan de MG.

