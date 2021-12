Mercedes-Benz C-klasse All-Terrain - Eerste rijtest

De helling is nat en glibberig en heeft een percentage van maar liefst 50 procent. Maar dat is blijkbaar nog niet genoeg. De ambitieuze ­Mercedes-medewerker die naast me zit, verzoekt me even te stoppen. Zoals te ­verwachten viel, glijdt de auto nadat we tot stilstand zijn gekomen eerst anderhalve meter naar beneden. En wat nu, mijnheer Mercedes? “Nou, simpelweg weer weg­rijden”, zegt hij. En dat lukt ook nog, want dankzij 40 millimeter extra bodemvrijheid en standaard vierwielaandrijving kan de nieuwe Mercedes C-klasse All-Terrain in het terrein beter uit de voeten dan we ­hadden verwacht.

De krachtverdeling is vast: 45 procent van het vermogen gaat naar de vooras, de rest wordt naar de achteras gestuurd. Twee nieuwe rijprogramma’s, Offroad en Off­road+, moeten ervoor zorgen dat de hoog op de poten staande stationwagon ook buiten de gebaande paden uit de voeten kan. Het DSR-systeem (Downhill Speed Regulation) is een bergafdaalhulp die een snelheid van maximaal 18 km/h mogelijk maakt. Zowel voorwaarts als achterwaarts. Als je kiest voor de optie Digital Light, heb je de beschikking over een speciale offroad-verlichting, die het gedeelte direct voor de auto maximaal in het zonnetje zet. En daarmee ben je dus helemaal klaar om op avontuur te gaan, ook al is het misschien in Almere-Buiten.

Offroad-informatie

De All-Terrain is overigens gebaseerd op de uitrustingsvariant Avantgarde. Via het MBUX-bedieningssysteem heeft de bestuurder de beschikking over offroad-informatie zoals het hellingspercentage en de stuurhoek, maar ook over de geografische coördinaten en een kompas. De side skirts en de wielkastbekleding zorgen voor een wat meer robuuste uitstraling. En dan bedoelen we ook echt uitstraling, want deze auto heeft bijvoorbeeld ‘optische onderrijd­bescherming’. Met andere woorden, het ziet er leuk uit, maar het doet niets. En dat maakt duidelijk dat deze auto zijn dagen toch vooral op het asfalt zal slijten, net als de E-klasse in All-Terrain-uitvoering die sinds 2017 leverbaar is. De Estate – deze versie is niet leverbaar als sedan – wordt door de grijze sierdelen vier centimeter langer (4.755 mm) en de breedte neemt met 21 mm toe tot 1,841 meter. In het interieur verandert eigenlijk niets, afgezien dan van de iets hogere zitpositie. De bagageruimte heeft net als voorheen een inhoud van 490 tot 1.510 liter, de achterbank kan in de ­verhouding 40:20:40 worden omgeklapt.

Het Comfort-onderstel met passieve ­schokdempers en hoog absorptievermogen maakt ritten over het asfalt erg prettig. Het geluidsniveau is laag, het kwaliteitsniveau juist hoog. Met zijn aanhanger-ESP, een manoeuvreerassistent en een trekgewicht van maximaal 1,8 ton is de All-Terrain het ideale maatje voor mensen die regelmatig een paarden- of boottrailer trekken. Daarbij is het raadzaam om voor de dieselmotor te kiezen, want die biedt veel trekkracht.

De All-Terrain wordt geleverd met slechts twee motoren, en dat blijft ook zo. De benzinevariant, de C 200 4Matic, levert een vermogen van 204 pk. Dankzij de geïntegreerde startdynamo is kortstondig een elektrische boost van circa 20 pk beschikbaar. Het is een aangename krachtbron, met uitstekende loopeigenschappen als je het gaspedaal niet al te diep intrapt. Als je hem echter op zijn staart trapt, laat de 1,5-liter viercilinder zich van een heel andere kant zien. Dan wordt het hoge gewicht van de All-Terrain voelbaar. De standaard automaat laat de motor met hoge toerentallen draaien, waardoor het door de fabrikant opgegeven verbruikscijfer van 1 op 13,2 tot 1 op 14,7 onhaalbaar is.

Gemakkelijker

De dieselmotor in de C 220d 4Matic, die goed is voor 200 pk, presteert veel gemakkelijker en biedt als gezegd aanzienlijk meer trekkracht. Ook deze variant doet zijn best om energie te recupereren en hij kan kortstondig accelereren met twintig extra elektrische paarden. Met een verbruik dat volgens de fabrikant tussen de 1 op 18 en 1 op 20 ligt, is hij een stuk zuiniger dan de benzineversie, en hij rijdt ook plezieriger. Maar je moet er wel iets dieper voor in de buidel tasten, want de 220d heeft een vanafprijs van € 70.186, terwijl de benzinevariant minimaal € 64.916 kost. Let wel, dan heb je nog geen enkel kruisje gezet op de ellenlange optielijst.

Je krijgt dan wel een auto die meer kan dan verwacht, al draait het bij dit soort modellen vooral om het uiterlijke vertoon. Dat neemt niet weg dat het een elegant gestileerde trekauto is, die net wat stoerder oogt dan de reguliere C-klasse.