Bandentest: semi-slicks maat 235/35 R19

Als je topprestaties op het circuit wilt neerzetten met je straatauto, kun je het beste semi-slicks monteren. We hebben de nieuwste banden in de maat 235/35 R19 getest in deze bandentest.

Als je veel plezier wilt beleven en goede rondetijden neer wilt zetten tijdens trackdays of bij de Touristenfahrten op de Nürburgring, heb je griprijke en slijtvaste banden nodig, ook wel semi-slicks genoemd. Deze banden zijn geschikt voor de openbare weg, maar hebben wel minder profiel dan reguliere straatbanden. Steeds meer autofabrikanten bieden deze banden met hun zachte rubbermix als optie aan, en het aanbod en de vraag in deze klasse worden steeds groter.

Semi-slicks vooral op droog wegdek

In het verleden was er slechts één ‘semi’, de Michelin Pilot Sport Cup, die in 2003 voor het eerst werd gemonteerd op de BMW M3 CSL. Iets later rustte Porsche zijn 996 GT3 RS ook uit met Pirelli P Zero Corsa-banden, maar de 997 GT3 werd weer voorzien van Michelin Cup-banden. Vanaf dat ogenblik domineerden beide bandenmerken de semi-slickscene, en later kregen ook Bridgestone (RE 55 S), Toyo (R 888) en Dunlop (Direzza 03G) de smaak te pakken. Maar die laatstgenoemde banden waren alleen bedoeld voor droge, warme omstandigheden, vanwege hun bescheiden profiel. Zodra je naar huis reed na de circuitdag, in de regen, was het voorbij met de pret.

Bandentest semi-slicks 235/35 R19

Zo was het tien tot vijftien jaar geleden, tegenwoordig kun je met bijna alle semi-slicks ook op nat wegdek rijden. In deze test gaan we ontdekken hoe goed dat gaat. Maar de nadruk ligt duidelijk op het rijden en remmen op droog wegdek. Vandaar dat we de tests op droog wegdek ook voor 70 procent hebben laten meewegen in het eindoordeel. Die op nat wegdek tellen voor 30 procent mee. Welke band is het snelst? Welke houdt het beste stand op de lange termijn? Gaat de Michelin Cup-band nog steeds op kop?

Alle testonderdelen en de gedetailleerde uitslag lees je in de test die je via de link hieronder voor € 1,49 als PDF kunt bestellen. De band van Bridgestone wint de test en het rubber van de Michelin heeft het predicaat ‘goed’ tegen een relatief scherpe prijs behaald.

