AutoWeek Test - Volvo C40 Recharge

Volgens zijn makers is de C40 in deze test “de eerste Volvo die uitsluitend is ontworpen voor volledig elektrische aandrijving”. Toch heeft de auto zowel uiterlijk als technisch sterke gelijkenissen met de XC40, al is het dan met een wat sierlijker koetswerk. Wat is de toegevoegde waarde van de Volvo C40 Recharge Pure Electric? Dat beoordelen we in deze test.

Wat is de Volvo C40 voor een auto?

Kort door de bocht is de Volvo C40 niets anders dan een XC40 met een schuin aflopende daklijn en een unieke kont. Nadat de XC40 een facelift heeft ondergaan, is de aanvankelijk afwijkende neus – met optionele pixel led-koplampen op de Ultimate-uitvoering – alweer verleden tijd. Door zijn afwijkende vormgeving, is de C40 een alternatief voor mensen die op basis van het design voor een Audi Q4 e-tron Sportback of een Tesla Model Y zouden kiezen. Ook de Ford Mustang Mach-E is een belangrijke concurrent van de C40.

De Volvo C40 is een halve centimeter lager dan de XC40. Door de aflopende daklijn is het laadvolume iets kleiner geworden. Dat wil zeggen: wanneer de achterbank is neergeklapt. Met de bank in stelling gaat er 415 liter achterin, net zoveel als in de XC40. Wanneer je het laadruim tot aan het plafond volstouwt, kan er een vracht van 1205 liter mee. In de hoekigere XC40 past dan 90 liter meer. De laadvloer is daarbij wel helemaal vlak, en van een tildrempel is geen sprake. Voorin is nog een kleine frunk.

De elektrisch aangedreven Volvo C40 Recharge Pure Electric met enkele elektromotor heeft een maximum trekgewicht van 1500 kilo, de krachtigere Pure Electric Twin mag met zijn twee elektromotoren en vierwielaandrijving 1800 kilo trekken. Dat is een aanzienlijk gewicht, voor een elektrische auto.

Hoe ziet de C40 er vanbinnen uit?

Als totaalpakket voelt de Volvo C40 aan als een premiumproduct. De stoelen zitten erg fijn, het dashboard is overzichtelijk en rustig van design, en de afwerking staat op hoog niveau. Voor de bediening maakt Volvo gebruik van Android Automotive, de infotainment-omgeving van Google. Het systeem is niet zo uitgebreid als dat van bijvoorbeeld de Ford Mustang Mach-E, maar je kunt zelf apps toevoegen. De menustructuur van het centrale beeldscherm is helder en de navigatie werkt via Google Maps.

Het scherm achter het stuur biedt uitgebreide informatie en kan bijvoorbeeld ook de navigatiekaart tonen. Een misser is dat de Volvo alleen het bereik voorspelt als de accu bijna leeg is. Weliswaar een behoorlijk accurate voorspelling (zij het niet zo accuraat als Tesla), maar we hadden liever gezien dat deze informatie altijd getoond wordt. Je kunt wel een tabel met cijfers over het verbruik en kilometers oproepen, maar die verdwijnt ook weer automatisch.

Dat de Volvo C40 door zijn aflopende daklijn op de achterbank geen overdaad aan hoofdruimte te bieden heeft, zal niemand verbazen. En net als bij de XC40, is de beenruimte voor de achterpassagiers eveneens beperkt. Maar wat ons meer stoort, is het ronduit beroerde zicht naar achteren. Om nog iets van hoofdruimte achterin te creëren, is de klep eigenlijk net te kort gehouden. Daardoor is de bovenrand van de toch al kleine achterruit zo laag, dat de koplampen van de meeste achterliggers simpelweg niet te zien zijn in het donker. Een achterruitwisser is er trouwens ook niet, al is de combinatie van camera’s en parkeersensoren daarvoor een redelijke oplossing.

In welke motorvarianten wordt de Volvo C40 geleverd?

Aanvankelijk leverde Volvo de C40 alleen als Recharge Twin, zoals onze testauto. Deze versie heeft dezelfde aandrijflijn als de dikste versie van de Polestar 2 en de Volvo XC40 Recharge Twin. Twee elektromotoren verdelen maar liefst 408 pk over voor- en achteras en daarmee is de C40 bijna lachwekkend snel. Het 0-100-sprintje is in minder dan vijf seconden gepiept. Voor de liefhebber van rauwe snelheid is de Volvo C40 Recharge Twin beslist verleidelijk. Volvo bouwt een accupakket met een capaciteit van 78 kWh in de tweemotorige C40, waarvan 75 kWh bruikbaar is. Tijdens de test (onder koude weersomstandigheden) noteerden wij een gemiddeld stroomverbruik van 27,6 kWh/100 km (Volvo: 19,9 kWh/100 km). Dat maakt van de C40 Recharge Pure Electric Twin beslist geen zuinigheidswonder. Er ligt een reële actieradius van 271 kilometer (Volvo: 449 km) in het verschiet.

Natuurlijk is de C40 Recharge Pure Electric met enkele elektromotor minder snel, al ben je met een vermogen van 231 pk beslist niet onderbedeeld. Want evengoed zit je in 7,4 tellen op 100 km/h. Deze versie van de C40 heeft een batterij van 69 kWh, daarvan is 67 kWh bruikbaar. Doordat de auto iets lichter is en minder energie ‘zuipt’ dan de versie met twee motoren en grotere accu, moet het met het opgegeven stroomverbruik van 18,0 kWh/100 km lukken om op een batterijlading een afstand van 438 kilometer af te leggen. Daarmee doet deze goedkopere C40 nauwelijks onder voor de duurdere dubbelmotorige versie. Een warmtepomp is standaard op de Plus en Ultimate, op basisuitvoering Core dient een meerprijs van een kleine duizend euro te worden betaald (inclusief stuur- en stoelverwarming).

Is de Volvo C40 een sportief rijdende auto?

Ook al is de Volvo C40 Recharge Pure Electric Twin een razend snelle auto, de nadruk ligt veel meer op comfort dan op dynamiek. De Volvo C40 rijdt veilig en voorspelbaar, en zal op de bestuurder met een sportieve rijstijl een beetje saaie en afstandelijke indruk maken. Maar de C40 biedt wel veel verfijning. Zonder als een vliegend tapijt over de weg te zweven, werkt hij oneffenheden in het asfalt keurig weg. Daarbij blijven rijgeluiden ver op de achtergrond.

Hoe is het in de Volvo C40 gesteld met de veiligheid?

Volvo is van oudsher een merk dat niet alleen de veiligheid van de inzittenden hoog in het vaandel heeft staan, maar ook die van andere verkeersdeelnemers. De prijslijst van de Volvo C40 begint dan ook met een waslijst aan standaard veiligheidsvoorzieningen. Digitale camera’s en radars speuren het gebied rond de auto af op dreigend gevaar, en zorgen ervoor dat de auto automatisch tot stilstand wordt gebracht als een fietser, voetganger of groot dier plotseling opdoemt – ook in het donker. Verkeersbordherkenning, een vermoeidheidsalarm, een actieve spoorassistent en een uitwijkassistent zijn standaard, net zoals Connected Safety, dat met informatie uit de cloud waarschuwt voor gladheid of een gevaarlijke verkeerssituatie op de route. En dan hebben we nog lang niet alle veiligheidsvoorzieningen opgenoemd. De duurdere Plus en Ultimate worden bovendien uitgerust met adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing en een systeem dat ingrijpt als bij achteruit rijden gevaar dreigt. De pixel led-koplampen zijn alleen verkrijgbaar op de Ultimate-uitvoering.

In welke uitvoeringen is de Volvo C40 leverbaar?

De Volvo C40 werd in eerste instantie alleen verkocht als zeer compleet uitgevoerde en aantrekkelijk geprijsde Intro Edition. Die versie was zo’n € 10.000 goedkoper dan een gelijkwaardig uitgevoerde XC40 Recharge Pure Electric. Maar inmiddels heeft Volvo dat teruggedraaid, en betaal je voor een C40 – afhankelijk van de motorvariant en uitvoering – € 1000 tot € 1500 meer.

De C40 met 231 pk is er in drie uitvoeringen: Core (vanaf € 48.495), Plus (+ € 4000) en Ultimate (nog eens + € 3500). De versie met twee motoren en 408 pk (+ € 6500 ten opzichte van de 231 pk-versie) kan niet alleen als Plus of Ultimate worden besteld. Ten opzichte van de Core, beschikt de Plus onder meer over adaptieve cruisecontrol, een elektrisch bediende achterklep, een luchtzuiveringssysteem, stoel- en stuurverwarming en een warmtepomp. De Ultimate voegt daar nog elektrische stoelverstelling en een audiosysteem van Harman Kardon met 13 luidsprekers aan toe.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Door het hogere stroomverbruik en de forse meerprijs is de versie met twee motoren geen aanrader. Zeker niet omdat de enkele motor al snel genoeg is. Qua uitvoering vormt de Plus een mooi uitgangspunt, aangezien een efficiëntere warmtepomp en stoel- en stuurverwarming in een elektrische auto zorgen voor een grotere actieradius in de winter.