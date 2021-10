Audi TT RS - Eerste rijtest

We kunnen de eerste zin van dit verhaal net zo goed breder trekken: de TT is waarschijnlijk niet de eerste auto die in je opkomt bij het horen van de naam Audi. De eerste generatie van deze compacte coupé sloeg eind jaren negentig nog in als een bom, maar sindsdien is de aandacht bij Audi duidelijk verschoven naar andere terreinen. De compacte coupé – of roadster – is anno 2021 kennelijk lastig in de markt te zetten en laat zich daarnaast moeilijk combineren met de elektrificatie die tegenwoordig bijna verplicht is. Audi zegt dat echter toch te gaan proberen, waarmee de huidige TT de laatste zal zijn in deze vorm. We hoeven echter nog niet direct afscheid te nemen, want de in 2014 gelanceerde derde generatie werd in 2019 nog gefacelift. In het geval van de RS bracht die update vooral uiterlijkheden, zoals nieuwe bumpers en een andere, maar nog steeds erg forse achtervleugel.

Overdaad aan vermogen

Gelukkig maar, want dat betekent dat de welbekende vijfpitter in de neus ongemoeid is gelaten. Audi toont lef en doorzettingsvermogen door dat blok zo lang aan te houden, al is dat in het speelveld van de TT iets minder bijzonder dan bij de RS3. Het duo BMW Z4 en Toyota Supra krijgt bijvoorbeeld nog een zespitter, maar met 400 pk en 480 Nm is de Audi-2.5 veel krachtiger dan BMW’s M40i-blok. De compacte en vrij lichte TT sprint er in dichte vorm in 3,7 seconden mee van 0 naar 100, terwijl ook de iets zwaardere Roadster nog onder de 4 tellen blijft steken. Serieus snel!

Wij rijden de open variant, want zo’n vijfcilinder moet je toch vooral horen. ‘Broaaaaaaap!’ Terwijl de digitale toerenteller met felle kleuren aangeeft dat het tijd wordt om de rechterflipper te beroeren, schalt het typerende motorgeluidgeluid tegen de rotsen. Het is wellicht niet meer zo karakteristiek als het ooit was, maar nog altijd uniek. De bak schakelt bliksemsnel op en dan begint de hele symfonie weer van voren af aan. Heerlijk! De motor klinkt niet alleen mooi, maar is ook in andere opzichten een heerlijkheid. Het is echt een ‘dik’ blok, dat zijn overdaad aan vermogen in overvloedige, smeuïge golven beschikbaar stelt.

Voor de perspresentatie van de Audi TT zijn we naar Nice getogen. Op de bochtige, smalle wegen rondom die stad is het altijd oppassen geblazen, maar deze auto lijkt geknipt voor de omgeving. De compacte koets laat zich door de kleinste gaatjes wurmen, er is nét niet te veel vermogen en de auto verslindt bochten op een vermakelijke, maar ook veilige manier. Dat komt natuurlijk vooral door de quattro-vierwielaandrijving, die misschien nog wel meer dan die vijfcilinder een handelsmerk van Audi is. Hierbij gaat het net als in andere compacte Audi’s wel om het op voorwielaandrijving leunende Haldex-systeem. Dat maakt de auto minder speels dan de achterwielaangedreven alternatieven. De kont blijft eigenlijk altijd het spoor volgen en de Audi laat nog eerder een randje onderstuur toe, al is er vooral gewoon veel grip. Dat klinkt heel braaf, maar maakt hard rijden in de TT RS ook erg veilig en gemakkelijk. Vrijwel iedereen kan in deze auto serieus ‘boenderen’, alleen zal de meer ervaren coureur wellicht wat scherpte missen. Toch is de TT RS een vermakelijk ding. In stand ‘Dynamic’ stuitert de auto enigszins over het slechte wegdek en laat hij zich indrukwekkend strak door de haarspeldbochten dirigeren. De besturing is wat gevoelloos, maar ook precies, en de zitpositie is precies goed: laag en gevoelsmatig precies tussen de assen.

Helemaal anders

Tijd om rustig aan te doen. Met een onheilspellend gerommel zakt het toerental in, terwijl we met een druk op de knop van ‘Dynamic’ naar ‘Comfort’ gaan. Stel je daar geen A6-achtig comfort bij voor, maar voor een razendsnelle roadster is de TT in deze vorm wel opvallend mak. Het motorgeluid verdwijnt naar de achtergrond en onderstel en besturing vragen weinig aandacht. Met het elektrische windscherm en de zijruiten omhoog wordt het ook in de cabine lekker rustig. Enig nadeel: de dubbele-koppeling-automaat schakelt in ‘D’ wat té snel op en wacht opvallend lang met reageren als het pedaal weer wordt ingetrapt.

Het interieur van de TT is en blijft een bijzonderheid. Audi pakt de zaken voor dit model helemaal anders aan en monteert een strak dashboard zonder centraal infotainmentscherm. In plaats daarvan is er een groot digitaal instrumentarium, waarin alle mogelijke multimedia-functies zich met de bekende, maar helaas elders uitgefaseerde MMI-draaiknop laten bedienen. Dat is even wennen, maar werkt verrassend goed. Het opgeruimde sfeertje wordt naar een hoger plan getild doordat de bediening van de klimaatregeling en de knoppen voor de stoelverwarming in de ventilatieroosters zijn geplaatst. Ook hier geldt: creatief, maar het werkt verrassend goed. Bovendien blijkt het strakke TT-binnenste de tand des tijds goed te doorstaan. Daarmee is het extra jammer dat dit unieke model gaat verdwijnen. De TT RS neemt niet alleen in het gamma van Audi een bijzondere plaats in, maar is met zijn karakteristieke motor en brede inzetbaarheid ook in het grotere geheel een uniek aanbod.