Audi RS6 - Op de rollenbank

Een dikke Audi RS6 Avant met V10 op de rollenbank! Doorgaans vergelijken we in deze rubriek het gemeten resultaat op de rollenbank met het vermogen dat ooit in de folder van de desbetreffende auto stond. Voor één keer gooien we het over een ander boeg. We maken een serie met extreem getunede auto’s die op geen enkele manier meer iets van doen hebben met de fabrieksopgave. Tijdens onze oproep voor kandidaten lieten we er geen gras over groeien . ‘We willen minimaal 500 pk zien, anders hoef je niet te komen.’ Over een periode van vijf weken staat elke week een kandidaat centraal die deze uitdaging aandurft.