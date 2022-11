4x4 SUV-winterbandentest 2022 maat 225/45R19

We hebben tien SUV-winterbanden voor 19-inch wielen getest onder de meest uiteenlopende omstandigheden. We gingen op zoek naar het beste rubber, waarmee je zowel in de modder als op sneeuw goed beslagen ten ijs komt. Daarbij is ook een prijspakker uit Turkije van de partij.

We kunnen heel goed begrijpen dat autobezitters nadenken over manieren om geld te besparen in deze tijden van inflatie en stijgende energiekosten. Vooral nu de winter voor de deur staat en de prijzen voor aardgas en elektriciteit de pan uit rijzen.

Winterbanden investering in veiligheid

Maar wintertijd betekent ook winterbandentijd. Het helpt daarbij niet als de oude banden nog maar drie millimeter of minder profiel hebben of al meer dan zeven of acht jaar oud zijn. Dan zijn nieuwe winterbanden hard nodig, hoeveel pijn de kosten van banden, montage en balanceren ook veroorzaken. Bedenk daarbij dat een slippertje met bijvoorbeeld een gedeukte voorbumper tot gevolg al meer kost dan een set winterbanden als je niet allrisk bent verzekerd. We willen niet eens nadenken over de gevolgen van een ernstiger ongeluk. In de winter doorrijden op zomerbanden is een optie als je de hand op de knip wilt houden, maar als er sneeuw of ijs op de weg ligt, heeft die keuze wel consequenties. Dan moet je er zeker van zijn dat je onder dat soort weersomstandigheden niet de weg op hoeft. Dat je bijvoorbeeld kunt thuiswerken als koning Winter hard toeslaat, wat in Nederland natuurlijk niet zo vaak gebeurt. Bij onze oosterburen is er een situatie-afhankelijke winterbandenplicht; in veel andere landen is er echter een algehele winterbandenplicht, bijvoorbeeld in Italië (Zuid-Tirol) of Tsjechië. Wie op wintersport gaat, kan dat dus beter niet met zomerbanden doen. Daarbij moet je je ook bedenken dat het weer zomaar kan omslaan, waardoor de rit huiswaarts door bijvoorbeeld Duitsland niet meer mogelijk is op zomerbanden. Wie de gok neemt om dat toch te doen, speelt niet alleen met zijn leven en dat van anderen, je riskeert bovendien een stevige boete. Een verzekeraar zal moeilijk doen als je onder dergelijke omstandigheden een aanrijding veroorzaakt op zomerrubber.

Het is daarom beter om banden te laten monteren die geschikt zijn en toegestaan voor gebruik in de winter. Dan hebben we het over schoeisel met het Alpine-symbool met sneeuwvlok op de wang van de band. Uiteraard hebben al onze tien geteste winterbanden de vereiste sneeuwvlokmarkering.

Prijsverschillen groot

Dat geldt eveneens voor de Explero Winter W671 van het Turkse merk Petlas. Het bedrijf is zeker geen startup, want het werd al opgericht in 1976. In de eerste decennia concentreerde de Turkse fabrikant zich op banden voor militaire voertuigen en landbouwvoertuigen, waarna het in de afgelopen jaren actief werd in het personenauto- en SUV-segment. We besteden veel aandacht aan deze band omdat hij opvallend goedkoop is. Een set van de geteste winterbanden is in het riante formaat 19 inch al verkrijgbaar voor ongeveer 470. Ter vergelijking: de Pilot Alpin5 winterbanden van het gerenommeerde Franse Michelin, die we ook aan de tand hebben gevoeld voor deze test, kosten per set maar liefst €1.125 – een verschil van €655.

Moet je in deze tijden echt tweeënhalf keer zoveel uitgeven voor een nieuwe set winterbanden van een bekend merk? Het korte antwoord: ja, als je het kunt betalen, zeker doen. Onze tests laten zien dat goedkope banden links en rechts steken laten vallen. Verrassend genoeg presteren ze best acceptabel bij het rijden in echte winterse omstandigheden op sneeuw. De test-BMW presteert met de Turkse rubber over het geheel genomen vrij goed, ook al is het onderstuur in bochten best storend.

Het gaat flink mis bij de tests op natte wegen, die je vooral in de wintermaanden frequent aantreft. Bij de aquaplaningstest schiet de Petlas-band te kort als het gaat om een adequate afvoer van het regenwater. De zijwaartse grip en vooral het remvermogen zijn ondermaats, of zelfs ronduit slecht. Het duurt maar liefst 63,3 meter om tot stilstand te komen met een beginsnelheid van 100 km/h. Dat is ongeveer 17(!) meter meer dan de winterbanden van Hankook, Bridgestone, Vredestein en Continental, die het beste presteren op dit testonderdeel. Bij een noodstop maakt dat het verschil tussen een flinke klapper en een narrow escape.

Samenvatting van de resultaten

Het is dus beter om iets meer geld uit te geven bij de aanschaf van een set winterbanden – het gaat tenslotte om je eigen veiligheid. Als je het je kunt veroorloven, zijn de dure Michelins de beste keuze. Onze testwinnaar scoorde in alle tests minstens ‘goed’ en liet geen noemenswaardige steken vallen. Bovendien biedt hij veel afrolcomfort en is het afrolgeluid heel acceptabel. De Continental, die zes procent goedkoper is, eindigt vlak daarachter op de tweede plaats, eveneens met het predicaat ‘voorbeeldig’. Hij haalt niet helemaal het topniveau van de Michelin op sneeuw, maar remt nog beter op natte wegen. Een alternatief voor automobilisten die bewust naar de prijs kijken, kunnen de producten van Firestone zijn. De Amerikaanse dochter van de Japanse bandengigant Bridgestone biedt de Winterhawk 4 aan voor een acceptabele €720 per set – ruim €400 goedkoper dan een vergelijkbare set van Michelin. Over het geheel genomen behaalde de Firestone de zesde plaats met als eindscore ‘goed’. Ook de Wintrac Pro van het Nederlandse Vredestein biedt goede prestaties voor een schappelijke prijs. Zijn iets hogere rolweerstand verhindert dat hij in de hoogste regionen eindigt. Daar staat tegenover dat je er minder diep voor in de buidel hoeft te tasten.

Dit zijn de geteste SUV winterbanden

De testonderdelen op sneeuw

Tractie: Op sneeuw kom je met een vierwielaangedreven auto altijd beter uit de voeten. Maar zelfs het rubber van Falken, dat de minste tractie heeft van alle geteste winterbanden, hebben meer dan vijf keer zoveel tractie als de eveneens geteste zomerband. Michelin en Bridgestone zetten de beste scores neer op dit testonderdeel.

Remmen: Net als bij de tractie hebben de producten van Michelin en Bridgestone een voorsprong bij het remmen op sneeuw. Maar zelfs hekkensluiter Falken zet nog een goed resultaat neer. De remweg met de zomerbanden is bijna oneindig lang: 58,8 (!) meter. Het voel bijna alsof de testauto hiermee helemaal niet afremt.

Bochtgedrag: Het handlingparcours met krappe bochten, maar ook lange doordraaiers en tal van acceleratie- en remsecties brengt de prestaties op sneeuw aan het licht. De Michelin ploegt op een bijna volmaakte manier door de sneeuw. De drie winterbanden die als laatsten eindigen (Falken, Petlas en Toyo), stellen teleur door de mate van onderstuur die optreedt.

Slalom: Het draait bij dit testonderdeel om de zijwaartse grip bij sneeuw. Hoe hoger de zijwaartse grip, hoe groter de veiligheidsreserves in een besneeuwde bocht en bij het uitwijken. Opnieuw komt de Michelin als winnaar uit de bus. De zomerband daarentegen reageert nauwelijks op stuurbewegingen.

De testonderdelen op nat wegdek

Aquaplaning en bochtaquaplaning: Bij zware regen vormt zich een waterlaag tussen de banden en de weg. De auto verliest het contact met de weg en wordt onbestuurbaar. De onderlinge verschillen zijn overduidelijk. De Petlas-banden presteren het slechtst. Falken leidt op het onderdeel aquaplaning, gevolgd door Toyo. Die is de leider bij bochtaquaplaning.

Rotonde en rijgedrag: Wat betreft zijdelingse grip op nat asfalt zit een aantal winterbanden ongeveer op hetzelfde niveau als de zomerbanden. Vooral Bridgestone en Hankook komen goed uit de verf. Met de Petlas duwt de testauto daarentegen sterk tegen de ingedraaide voorwielen: onderstuur.

Remmen: Een rampzalig resultaat voor Petlas: met deze banden kwam onze testauto pas na 63,3 meter tot stilstand bij een aanvangssnelheid van 100 km/h – ruim 17 (!) meter meer dan de zeer goed remmende Hankooks nodig hebben. De Hankook staat bijna op hetzelfde niveau als de zomerband en eindigt net voor de producten van Bridgestone, Vredestein en Continental.

De testonderdelen op droog wegdek

Bochtgedrag: Hier overtreft de zomerband die ook werd getest alle andere banden. Maar de winterbanden van Bridgestone, Michelin en Hankook overtuigen op het droge parcours met hun aangenaam precieze stuurrespons. Met het rubber van Toyo, Falken en Petlas glijdt de testauto relatief snel weg over de voorwielen.

Remmen: Bij de remtest op droog wegdek komt geen van de winterbanden in de buurt van de beste waarde die de geteste zomerband noteert. Maar vooral Michelin en Nokian remmen relatief goed. Verrassend: Bridgestone stelt wat teleur op dit onderdeel.

Geluid (bij voorbijrijden): Zomerbanden zijn stil, winterbanden zijn luidruchtig, dat is het heersende vooroordeel. Maar dit is al vele jaren niet meer per definitie geval. Het hangt simpelweg af van de betreffende band. Sommige winterbanden zoals die van Hankook en Falken veroorzaken meer geluid dan zomerbanden, terwijl het rubber van Michelin, Firestone en Continental veel stiller is.

Rolweerstand: Zomerbanden maken een auto zuinig, winterbanden maken hem dorstig - het is een hardnekkig vooroordeel. Maar net als bij het afrolgeluid het geval is, geldt dit niet over de hele linie. Vooral de Nokian presteert op dit vlak zeer goed, de Falken slechts matig.

Conclusie

Deze test bewijst opnieuw dat het loont om iets meer geld uit te geven aan winterbanden. De goedkope band van Petlas faalt volledig bij de remtest op nat wegdek, terwijl de dure banden van Michelin en Continental veruit de beste zijn in alle categorieën. Maar je kunt nog steeds geld besparen. Namelijk met de producten van Vredestein, Hankook en Firestone, die allemaal nog steeds een ruime voldoende scoren.

