Zoveel duurder is een Tesla Model 3 in 2020

Dat de Tesla Model 3 in 2019 uitgroeide tot de populairste auto van Nederland komt deels door z’n kwaliteiten, maar heeft natuurlijk ook veel te maken met fiscale voordelen. In 2020 is de auto simpelweg een stuk duurder voor zakelijke rijders. Hoeveel het scheelt, zoeken we hieronder uit.

Wie tien jaar geleden had beweerd dat een Amerikaanse sedan van minimaal een halve ton in 2019 de bestverkochte auto van Nederland zou worden, zou ongetwijfeld met hoongelach van het toneel zijn geduwd. Tesla heeft de autowereld echter behoorlijk door elkaar geschud. Het is veel te makkelijk om het succes van de Model 3 in ons land allemaal af te schuiven op bijtellingsvoordeel, want er zijn heus andere EV’s te koop. De hippe Amerikaan onderscheidt zich met z’n innovatieve ontwerp, rij-eigenschappen en snelheid, tegen een prijs die niet eens zoveel hoger ligt dan bij veel minder spannende alternatieven. Bovendien kon Tesla de auto in grote aantallen leveren, in tegenstelling tot veel concurrenten.

1.000 per dag

En die grote aantallen hebben we in de laatste maanden van 2019 zeker gezien. Om tijd te besparen werden de Model 3’s niet naar een ‘Store’ vervoerd, maar direct in de Amsterdamse haven aan kopers en berijders overhandigd. Dat gebeurde met honderden tegelijk, tot een piek van bijna 1.000 exemplaren op één dag. Ongekende taferelen, ook in het Nederlandse autolandschap.

Dat al die zakelijke rijders zo graag in 2019 wilden instappen, heeft natuurlijk alles te maken met bijtelling. Nagenoeg iedereen weet dat die met ingang van 1 januari 2020 van 4 naar 8 procent is gegaan, maar dat blijft wat vaag. Daarom proberen we net als vorig jaar inzichtelijk te maken wat de aangescherpte bijtellingsgrenzen in de praktijk betekenen.

Maximum omlaag

Daarbij gaan we uit van een Tesla Model 3 in de populaire Long Range-trim, een auto die zonder opties een fiscale waarde vertegenwoordigt van €58.980. Ook gaan we uit van belastingschijf 2, die anno 2020 alle inkomens tussen €20.711 en €68.507 beslaat. Hierover is 37,35 procent belasting verschuldigd.

Ook is belangrijk om op te merken dat de verlaagde bijtelling nu niet voor de eerste €50.000, maar voor de eerste €45.000 van de aanschafprijs geldt. Voor het bedrag boven die grenswaarde moet 22 procent worden bijgeteld, het percentage dat ook voor traditionele brandstofauto’s geldt. Dit is uiteraard meegenomen in de berekening.

Tesla Model 3 Long Range AWD 2019 2020 Fiscale waarde € 58.980,00 € 58.980,00 Bruto bijtelling € 3.975,60 € 6.675,60 Netto bijtelling schijf 2 (37,35%) € 1.485,04 € 2.493,34

In tegenstelling tot wat veel reacties op deze site suggereren, staat ‘zakelijk rijden’ zeker niet gelijk aan ‘leasen’. Natuurlijk eindigen veel Tesla’s als leasebak, maar een groot gedeelte eindigt ook bij zzp-ers. Zij profiteren naast bijtellingsvoordeel ook van de zogenaamde Milieu-investeringsaftrek. Ook die pakt een stuk minder gunstig uit in 2020. Waar vorig jaar nog 27 procent van maximaal €40.000 al aftrekpost mocht worden opgevoerd, is dat nu gehalveerd tot 13,5 procent van datzelfde bedrag. Waar het belastbaar inkomen van een zelfstandige in 2019 nog werd gedrukt met €10.800, is dat bij aanschaf in 2020 nog ‘maar’ €5.400.

Meer aanbod

Overigens kan het natuurlijk goedkoper dan een Model 3 Long Range. Zo is de Standard Range Plus met z'n fiscale waarde van €48.980 zeker in 2020 een stukje interessanter dan z'n duurdere broertje. Ook zijn er voordeliger modellen, die onder meer bij Hyundai en het teruggekeerde MG in de showroom staan. Dit jaar verwachten we bovendien een hele vloot relatief betaalbare EV's van PSA's Opel, Peugeot en DS en maakt de Volkswagen ID.3 z'n opwachting.