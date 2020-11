Zo werkt Nissans e-Power

Nissan nadert de mijlpaal van een half miljoen Leafs op de weg. Een mooi moment om stevig door te pakken en een volgende innovatie de wereld in te sturen. Hun ‘e-Power’ is in Japan al een enorme hit en moet ook bij ons hét alternatief worden voor de volledig elektrische auto. Maar hoe werkt dat e-Power nou eigenlijk en hoe voelt het in de praktijk aan?

Nissan toont zich aardig ambitieus als het aankomt op elektrisch rijden. “In 2022 willen we acht nieuwe EV-modellen in het aanbod hebben en een miljoen elektrische auto’s per jaar leveren. Ook de nieuwe e-Power aandrijving speelt daarbij als alternatief een hoofdrol. In Europa zullen EV, e-Power en plug-ins dan de helft van de verkopen voor hun rekening nemen”, kreeg AutoWeek te horen in het designcenter van Nissan in Japan. Dat 'e-Power' is hier nog een wat onbekend begrip, maar dat moet dus gaan veranderen. Het concept is als volgt: de wielen worden aangedreven door een elektromotor, maar die haalt zijn stroom uit een accu die door een brandstofmotor wordt bijgeladen. Niet als bij een range-extender die af en toe aanslaat, maar een constante stroomaanvoer.

“We willen waar mogelijk systemen en kennis rond de regeltechnologie toepassen zoals we die ook van de EV’s kennen. Met het cruciale verschil dat bijvoorbeeld de Note e-Power een kleine lithium-ion-accu aan boord heeft. De resterende energie wordt opgewekt door de 1,2-liter driecilindermotor, die als generator werkt. Belangrijke keuze is daarbij dat die nooit – ook niet op hogere snelheden – direct de wielen aandrijft”, legt een R&D-technicus ons uit.

Productplanning-topman Ponz Pandikuthira meldde tijdens de afgelopen Autosalon Genève al dat het systeem ‘in de komende twee jaar’ in Europa wordt uitgerold. In Japan kon AutoWeek er alvast kennis mee maken bij de nieuwe Nissan Note. Onder de motorkap van de testauto valt om te beginnen op dat hij aardig gevuld is. Van voren gezien zit rechts de aandrijfmotor, een 109 pk sterke EM57 krachtbron zoals al jaren bekend uit de Leaf. Daarbovenop zie je de regel- en omvormerelektronica. Ernaast staat de 79 pk sterke 1,2-liter driepitter. Ook die doet al jaren dienst. In dit geval levert-ie stroom aan een compact accupakket, naar verluidt met een capaciteit van 1,5 kWh.

Rijden met e-Power

Je kunt de e-Power in drie standen rijden: Eco, Normal en Sport. De eerste scheelt een procent of 15 verbruik, maar voelt te tam om nog plezierig te rijden. De Sport-stand levert meer dynamiek en behoorlijk stevig afremmen bij recuperatie na gas loslaten. Het voelt een beetje aan als het rijden met het e-pedaal van de Leaf. ‘Normaal’ geeft – inderdaad – een gangbare middenweg en met zijn 254 Nm trekkracht gaat de niet al te zware Nissan er verrassend pittig vandoor. Wat ook meteen opvalt is de razendsnelle reactie op gasgeven.

Vanzelfsprekend hoor je de driepitter wel meer in actie komen wanneer hij zwaar energie moet opwekken, maar het is in de stad en op binnenwegentempo niet hinderlijk. Eenmaal op gang zakt het nog verder weg naar een niveau waarbij je zaken als het bandengeruis zelfs meer hoort. De e-Power biedt overigens ook een stand waarbij hij minder laadt en voorkeur geeft aan de aandrijfmotor. Het geeft een effect dat meer op een ‘gewone’ versie met benzinemotor lijkt.

Verbruik en actieradius

Nissan meldt voor de Note e-Power een verbruik van 1 liter op 34 km in de Japanse overheidstest. Uiteraard konden we geen tank leegrijden, maar aan de hand van de actieradius in het dashboard komt het in de Normal-modus rond de 1 op 20 uit. Nou ja, bij ons dan. Bij een rijstijl die onze chaperonne niet helemaal vrolijk stemde.

Zeker in en om de stad is het veelbelovend. Het geeft een actieradius van pakweg 700 kilometer. Tel daarbij op dat de R&D-afdeling aan een nog veel zuiniger lean-burn turbomotortje werkt en het is duidelijk waarom Nissan hierin een serieus alternatief ziet. Alle commotie rond de opmars van de EV ten spijt is batterij-elektrisch rijden zeker niet voor iedereen het Ei van Columbus. Bovendien is het voor Nissan een aardig vangnet, mocht de opmars van de BEV een tikje tegenvallen.