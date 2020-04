Zakelijke rijders kiezen vooral voor een SUV

Elke maand kijkt Vereniging Zakelijke Rijders naar de interessantste zakenauto’s in een bepaalde prijscategorie. Deze maand zijn dat de meest geregistreerde zakenauto’s tussen de €20.000 en €40.000 van het afgelopen half jaar. Het is opvallend dat in deze prijsrange veel dezelfde type zakenauto’s rijden. Wij ranken ze voor u op het aantal zakelijke registraties.

Europees gezien worden er in Nederland procentueel veel stationwagons verkocht. Ten opzichte van sedan-modellen verkoopt een stationwagon-variant van hetzelfde model drie tot zeven keer meer. Sommige modellen kun je je niet meer voorstellen zonder stationwagon. Denk maar aan de stationwagonvariant van de Ford Focus (2), maar ook de Skoda Octavia Combi (5) en de Toyota Corolla Touring Sports (6) pakken hun aandeel in de zakelijke markt. Met de nog te onthullen nieuwe Golf Variant en de recent gepresenteerde Skoda Octavia Combi kiezen in het vervolg waarschijnlijk nog meer zakelijke rijders voor deze auto's.

SUV het interessantst voor zakelijke rijder

Van de Top 10 modellen die het afgelopen half jaar, zakelijk gezien, het meest verkocht zijn is het toch de SUV waar de zakelijke rijder het meest voor gekozen heeft. Het meest gekozen model is zelfs een SUV. Dat is de Kia Niro. Zijn broertje, de Hyundai Kona (4), staat ook nog in de Top 5. Nog binnen de Top 10 staan de Duitse modellen de Volkswagen Tiguan (7), Skoda Kodiaq (8) en Volkswagen T-Roc (9).

Nissan Leaf is uniek

De hekkensluiter van de VZR Lease Top 10 is de Nissan Leaf (10). Dat is een opvallend model in dit rijtje, omdat hij alleen leverbaar is als 5-deurs hatchback. Ondanks zijn volledig elektrische aandrijving dus een Top-10-positie, of is het juist dankzij deze bijtellingsvriendelijke aandrijflijn?

Dit is de VZR top 10 van auto's met een vanafprijs van tussen de € 20.000 en € 40.000:

Merk Model Aantal Bijtelling Kia Niro 3.862 € 103 Ford Focus 3.789 € 165 Volkswagen Golf 3.503 € 82 Hyundai Kona 2.466 € 89 Skoda Octavia 2.315 € 169 Toyota Corolla 2.187 € 165 Volkswagen Tiguan 1.970 € 240 Skoda Kodiaq 1.947 € 227 Volkswagen T-Roc 1.595 € 204 Nissan Leaf 1.586 € 90

