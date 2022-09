Yuki Tsunoda blijft langer bij AlphaTauri

AlphaTauri haalde in 2021 voormali Formule 2-coureur Yuki Tsunoda naar de Formule 1 om verschillende redenen. Tsunoda liet volgens Red Bull genoeg potentie zien om in de Formule 1 aan de slag te gaan, maar dat het een Japanner is speelde ook mee. Dat laatste was belangrijk voor Honda, de motorleverancier van AlphaTauri en zusterteam Red Bull Racing. Eenmaal in de Formule 1 liet Tsunoda bij vlagen veelbelovende snelheid zien, alleen wilde hij ook nog wel eens wat té enthousiast zijn. Tsunoda crashte niet zelden en had af en toe moeite om zijn kalmte te bewaren. Dit jaar gaat het al een stuk beter. Kennelijk goed genoeg voor AlphaTauri om langer met Tsunoda door te gaan.

De 22-jarige coureur krijgt wel een vrij beperkte contractverlenging. Het contract zou na dit seizoen aflopen en wordt nu verlengd met een jaar. "Ik wil Red Bull, Honda en Scuderia AlphaTauri enorm bedanken voor het blijven geven van de mogelijkheid om in de F1 te rijden," aldus Tsunoda. "Ik ben vorig jaar naar Italië verhuisd om dichter bij de fabriek te zijn, ik voel me echt onderdeel van het team en ben blij dat ik in 2023 met hen kan blijven racen. Natuurlijk is ons seizoen 2022 nog niet voorbij en we pushen nog steeds hard in het middenveld. Ik ben volledig gefocust om het op een hoog niveau af te ronden en dan kijken we uit naar volgend jaar.”

Het is nog altijd niet bekend wie er volgend jaar in de andere auto van AlphaTauri rijdt. Volgens de laatste hardnekkige geruchten vertrekt Pierre Gasly naar het team van Alpine, dus moet AlphaTauri een vervanger regelen. Het team had eerst de Amerikaan Colton Herta op het oog, maar dat feest gaat niet door vanwege een gebrek aan superlicentiepunten. De Nederlander Nyck de Vries wordt nu getipt als grootste kanshebber. De uit Friesland afkomstige coureur is in beeld gekomen na zijn indrukwekkende debuut-GP in Italië. Toen scoorde De Vries direct punten in de Williams.