Xpeng P7: voordelig schot op Tesla Model S

De tot op heden ietwat stroef lopende invasie van de Europese automarkt door het Chinese Xpeng wordt kracht bijgezet met twee nieuwe modellen: de G9 en de P7. De Xpeng G9 is een forse elektrische SUV, deze Xpeng P7 is een elektrische sedan waarmee Xpeng zijn pijlen richt op auto's als de Tesla Model S en Mercedes-Benz EQE.

Highlights

Elektrische sedan van formaat Model S, EQE en Nio ET7

Als Long Range en Performance

Tot 576 kilometer bereik

Standaard rijk uitgerust en vanaf nog geen €50.000

Xpeng besloot vorig jaar de Europese introductie van de P5 tot nader order uit te stellen en dus bleef de in Scandinavië leverbare G3 de enige auto van Xpeng in Europa. Dat dat niet lang zo zou blijven, werd snel duidelijk. Xpeng maakt de Nederlandse consument die in de markt is voor een grote elektrische sedan al tijden lekker met foto's van de P7. Die Xpeng P7 is nu daadwerkelijk klaar voor de Nederlandse markt en we weten direct wat je ervoor moet neertellen. Wat blijkt? De Xpeng P7 biedt bijzonder voor voor relatief weinig.

Afmetingen

Waar valt de Xpeng P7 mee te vergelijken? Om daar een antwoord op te kunnen geven nemen we eerst de afmetingen van de elektrische sedan met je door. De Xpeng P7 is 4,89 meter lang, 1,9 meter breed en 1,45 meter hoog. Hij deelt zijn op 2 mm na 3 meter lange wielbasis met de eveneens voor de Nederlandse markt gepresenteerde Xpeng G8. Wat formaat betreft is de P7 dan ook goed vergelijkbaar met auto's als de Tesla Model S en Mercedes-Benz EQE, al is bij die laatste de afstand tussen de voor- en achteras aanzienlijk groter (+12 centimeter). Ook uit eigen land heeft de Xpeng P7 een concurrent: de Nio ET7. De Nio ET7 wint het in de lengte echter weer met tien centimeter van de Xpeng P7.

Net als de Nio ET7 en Mercedes-Benz EQE is de Xpeng P7 een sedan. Achterin kun je 440 liter aan bagage kwijt. Dat is netjes in lijn met wat de EQE (430 liter) opslokt en riant meer dan wat er achterin de Nio ET7 (363 liter) past. Wat de P7 met neergeklapte achterbank lust, is nog niet bekend. Met een leeggewicht van 2.020 tot 2.2180 kilo is de Xpeng P7 geen lichtgewicht, maar dat is gezien de elektrische aandrijflijnen die Xpeng erin hangt ook niet heel verwonderlijk.

Design

De minimaal tweeduizend kilo die de Xpeng P7 weegt is op inmiddels wel bekende wijze verpakt. De Dynamic Aesthetics geheten designtaal waarmee de P7 is overgoten vind je ook op SUV G9 en dus zijn de twee vanbuiten direct als broertjes te herkennen. Net als de Xpeng G9 en tegenwoordig een groot aantal andere modellen heeft de Xpeng P7 platte ledverlichting die bestaat uit een ledstrip over de gehele breedte van het front. Een verdieping eronder vinden we een opening waarin Xpeng de daadwerkelijke koplampen heeft gehuisvest. De Xpeng P7 heeft net als de G9 in de portieren verzonken handgrepen en een flank die vrij is gebleven van opvallende vouwen of strepen.

Ook aan de achterzijde is de verlichting opgeknipt in twee lagen. De platte led-achterlichten zijn middels een brede ledstrip die over de sedanklep loopt met elkaar verbonden. Centraal op de achterklep staat de merknaam van de P7 uitgeschreven. Dat je een Xpeng rijdt, mag gezien worden.

Techniek en prestaties: tot 576 kilometer bereik

Je zou denken dat de Xpeng P7 dezelfde elektrische aandrijflijnen krijgt als SUV-broer G9, maar niets is minder waar. Net als de Xpeng G9 is de P7 er als achterwielaangedreven Long Range en als AWD Performance, maar een Standard Range is er niet en ook de specificaties van de motorversies zijn anders, evenals de accupakketten waarmee de Xpeng P7 leverbaar wordt.

De Xpeng P7 Long Range is achterwielaangedreven en heeft een 276 pk en 440 Nm sterkere elektromotor. Daarmee zoemt de Xpeng P7 in 6,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Het accupakket van de Xpeng P7 is in elke versie 86,2 kWh groot (netto: 82,7 kWh) en kan met tot 175 kW volgejaagd worden met nieuwe stroom. Ter vergelijking: de G9 Long Range heeft een 98 kWh accu, een 313 pk sterke elektromotor en kan tot 300 kW laden. Hoewel de accu van de P7 Long Range dus kleiner is dan die van de G9 Long Range, komt hij er wel (iets) verder mee. De elektrische actieradius van de Xpeng P7 Long Range bedraagt namelijk een heel behoorlijke 576 kilometer. Let wel, dat is een WLTP-waarde.

De enige andere motorversie heet AWD Performance. De Xpeng P7 AWD Performance heeft dezelfde 276 pk sterke elektromotor op de achteras als de P7 Long Range, maar heeft ook op de vooras een elektromotor. Die is goed voor 197 pk en levert de vierwielaangedreven Xpeng P7 Performance een systeemvermogen op van 473 pk en 757 Nm. Daarmee is het bij lange na geen Model S Plaid-achtige, maar met een 0-100-sprint in 4,1 seconden kom je natuurlijk niets tekort. De topsnelheid ligt net als die van de P7 Long Range op 200 km/h. De actieradius van de Xpeng P7 Performance ligt met 505 kilometer natuurlijk wel iets onder die van de Long Range-variant. Elke Xpeng P7 heeft rondom remmerij van Brembo.

Afgeladen

Net als met de G9 lijkt Xpeng met de P7 in te zetten op value for money. Zoals zijn SUV-broer is ook de Xpeng P7 namelijk standaard tot de nok volgestampt met lekkernijen. Drie displays zoals de Xpeng G9 die in zijn dashboard heeft, vind je in de P7 niet. Wél heb je standaard een 15-inch infotainmentscherm en een 10,25 inch digitaal instrumentarium. Kunstleren bekleding is standaard, net als verwarmbare voorstoelen die uitgebreid verstelbaar zijn en een geheugenfunctie hebben. Een verwarmbare achterbank is standaard, hetzelfde geldt voor over twee zones gescheiden climate control, een met leer bekleed verwarmbaar stuurwiel, sfeerverlichting, een inductielader voor je telefoon en een reeks usb-aansluitingen.

Meer standaard Xpeng-verwennerij komt in de vorm van een glazen panoramadak, V2L-technologie om andere apparaten mee te laden, 18-inch lichtmetaal (Performance: 19-inch), een elektrisch te openen achterklep, een uitgebreid audiosysteem en nagenoeg alle passieve en actieve rijsystemen die je je kunt bedenken. Automatisch grootlicht, slimme adaptieve cruisecontrol met verkeersbordherkenning en een actieve rijbaanassistent: net als een 360-graden-camera en tal van waarschuwingssystemen zit het er allemaal in, op of aan.

Vanaf nog geen €50.000

Xpeng zet de P7 behoorlijk concurrerend in de markt. De Xpeng P7 met 276 pk sterke elektromotor en 576 kilometer bereik staat namelijk voor €49.990 in de Nederlandse orderboeken. Ter vergelijking: de Nio ET7 kost inclusief accu €84.900 en komt 445 kilometer ver op een volle accu. Een Mercedes-Benz EQE is er als EQE 300 vanaf €71.138. Voor dat bedrag krijg je 245 pk en een bereik van tot 651 kilometer. Duurder dus, maar wel weer een groter bereik.

De Xpeng P7 AWD Performance heeft een Nederlandse vanafprijs van €59.990. Op basis van de Performance is er ook een speciale Wing Edition. Die Xpeng P7 Wing Edition kost €69.990 en heeft dezelfde aandrijflijn als de Performance, maar wel een nog completere uitrusting. Zo krijg je er onder meer soft-close-portieren, het meest uitgebreide audiosysteem, lederen bekleding en geventileerde voorstoelen als extraatjes in. De Tesla Model S is er vanaf €114.990. Let wel, dan krijg je wel een beul van een sprintkanon dat in 3,2 tellen op de 100 km/h zit en waarmee je tot 634 kilometer elektrisch kunt rijden.

Prijzen Xpeng P7

Motorversie Vermogen Aandrijving Accu Actieradius Vanafprijs P7 Long Range 276 pk - 440 Nm achter 86,2 kWh (82,6 kWh netto) 576 kilometer €49.990 P7 Performance 473 pk - 757 Nm voor+achter 86,2 kWh (82,6 kWh netto) 505 kilometer €59.990 P7 Wing Edition 473 pk - 757 Nm voor+achter 86,2 kWh (82,6 kWh netto) 505 kilometer €69.990

De Xpeng P79 is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden in juni in Nederland verwacht.