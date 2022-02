Xpeng in zee met Emil Frey voor Nederlandse Stores

De Chinese EV-bouwer Xpeng zegt nog dit kwartaal in Nederland van start te willen gaan. Dat doet men naar nu blijkt niet alleen, maar in samenwerking met dealerorganisatie Emil Frey NV.

Met Emil Frey wil Xpeng in Nederland ‘stores’ en een servicenetwerk opzetten.

Voor wie niet in de autobranche werkt is ‘Emil Frey’ wellicht niet zo’n bekende naam. Toch is het een serieuze partij. De Nederlandse tak van dit van oorsprong Zwitserse bedrijf is bijvoorbeeld eigenaar van Nefkens Peugeot/DS/Citroën/Opel, Visser Peugeot, Ekris BMW/MINI, Pouw Volkswagen/Audi/SEAT/ŠKODA, De Bois Honda, Emerpark Citroën/DS, Terwolde Renault/Dacia en Hyundai Wittenberg. Dat zijn allemaal namen die je vast weleens op een kentekenplaathouder hebt zien staan.

Emil Frey NV gaat Xpeng helpen met het opzetten van een Nederlands netwerk. We zeggen bewust niet ‘dealernetwerk’, want het is niet de bedoeling om een ‘Nefkens Xpeng’ of 'De Bois Xpeng' op te zetten. Wel moeten er hippe ‘stores’ ontstaan, geheel naar de laatste mode. De eerste daarvan komt volgens dit bericht nu eens niet in Amsterdam, maar in de Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam.

Emil Frey gaat Xpeng in Nederland ook van een service- en distributienetwerk voorzien. De eerste auto die Xpeng hier voert is de P7, een 4,88 meter lange sedan met een accucapaciteit van 80 kWh en een actieradius van zo’n 550 km. Er moeten echter spoedig meer modellen volgen.

Overigens heeft Xpeng ook in Zweden afspraken gemaakt met een groot dealernetwerk. Daarmee breidt het Chinese Tesla-alternatief zich snel uit in Europa, nadat het vorig jaar in Noorwegen voor het eerst voet aan wal zette.