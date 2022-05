Willys-Overland Jeep (1952) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het is Bevrijdingsdag en welke auto past daar nou beter bij dan de Willys 'Jeep'? 77 jaar geleden was dit natuurlijk dé auto die je als Nederlander wilde zien voorbijkomen. Dit exemplaar was er toen niet bij, maar doet in ieder geval sterk denken aan het echte werk!

Bij Bevrijdingsdag denken we natuurlijk vooral aan de echte helden van de bevrijding: de heldhaftige mensen die - vaak vanaf de andere kant van de wereld - naar Nederland kwamen om ons te verlossen van de Duitse bezetter. In het geval van de Amerikanen was er ook nog een vierwielige 'held', de Willys MB. Mede dankzij deze sterke, eenvoudige en betrouwbare offroader (onder licentie ook als Ford GPW gebouwd) waren de Amerikaanse soldaten heel mobiel en dat speelde uiteraard een belangrijke rol in het succesvol verlopen van de bevrijding. De oer-Jeep is een regelrecht icoon en gelukkig is Nederland heel wat exemplaren rijk. Vandaag rijden er onder meer in Wageningen ongetwijfeld weer enkele Willys Jeeps op Nederlands kenteken mee om de bevrijding te herdenken.

Dit exemplaar niet, want deze Willys-Overland Jeep CJ staat rustig bij een bedrijf in Kerkrade te wachten op een nieuwe eigenaar. Er is wel duidelijk werk van gemaakt om de CJ3A uit te dossen als zijn voorvader die erbij was in 1945, de Willys MB. Dan hebben we het niet alleen over de aankleding, met zijn legergroene kleur, Amerikaanse militaire symbolen en accessoires, maar bijvoorbeeld ook over zijn neusje. Die is zo te zien aangepast om meer op de MB te lijken. De Willys-Overland CJ3A had origineel namelijk een grille met minder openingen, geflankeerd door grotere koplampen dan de Willys MB had. Het totaalplaatje mag er in ieder geval zijn. De Jeep komt overigens niet alleen: erachter hangt een - eveneens Amerikaanse - aanhanger uit 1964.

Volgens de aanbieder is de Jeep geheel rijklaar gemaakt. Zo zijn er onder meer nieuwe remmen gemonteerd en heeft de auto een uitgebreide beurt gekregen. Ook is het elektrisch circuit aangepakt. Veel kan er dan niet meer misgaan, het is eenvoudige maar robuuste techniek. De Jeep laat zich, net als de Willys MB, voortbewegen door een 2,2-liter viercilinder met een voor zijn formaat bescheiden vermogen van 60 pk. Het 'Go Devil' gedoopte blok dat voor de MB ontwikkeld was en nog tot in 1965 gebruikt is. En dan nu de vraagprijs: €18.945 wil men ervoor hebben. Iets bijzonders mag natuurlijk ook wat kosten. Iets zegt ons dat er vast ergens wel een liefhebber (of een hele club ervan) te vinden is die dit icoon onder zijn hoede neemt. Wie weet is deze er volgend jaar dan ook weer bij in een optocht ergens in het land!