Wayne Griffiths is nieuwe CEO Seat

Seat heeft eindelijk officieel weer een nieuwe CEO. Negen maanden na Luca de Meo’s vertrek neemt Wayne Griffiths het Spaanse roer over. Dat is geen onbekende naam binnen het concern.

Begin dit jaar verruilde topman Luca de Meo Seat voor Renault. Daar is hij druk in de weer met het doorvoeren van enorme bezuinigen. Terwijl de voormalig Seat-topman dat doet, ligt het Spaanse merk er een beetje roerloos bij. Vice president Financiën Carsten Isensee neemt sindsdien dan wel de taken als CEO waar, maar die behield vooral zijn eigen activiteiten.

Per 1 oktober zijn de kaarten echter anders geschud, want dan gaat Wayne Griffiths als nieuwe CEO van Seat aan de slag. Bij die naam gaan er wellicht wat belletjes rinkelen. Niet zo gek, want Griffiths werkt al sinds 2016 voor het merk. Op dit moment is Griffiths werkzaam als CEO van het Cupra-merk en werkt hij bij Seat als Executive Vice-President Sales en Marketing. De taak als CEO bij Cupra hoeft de topman niet neer te leggen, want die werkzaamheden gaat hij combineren met zijn nieuwe taak als hoofd bij Seat. Tot er een vervanger in beeld is blijft hij verantwoordelijk als hoofd bij Sales en Marketing van de VW-dochter. Carsten Isensee mag zich per 1 oktober weer volledig richten op zijn eigen werkzaamheden als Vice-President Finance en IT.