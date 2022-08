Waarom de Ferrari 365 GTB/4 Daytona genoemd werd

De naam Daytona is nooit officieel aan de Ferrari 365 GTB/4 toegekend, maar is daarmee sinds het debuut van deze auto toch onlosmakelijk verbonden. Uiteraard brengen we dit ter sprake omdat we onlangs met de Ferrari Daytona SP3 konden rijden .

Debuut in 1968

Leuk toch, dat Ferrari voor de nieuwe SP3 ook de naam Daytona van stal haalt? De 365 GTB/4 moet tot de meest beschreven auto’s ter wereld ­behoren, wat veel zegt over zijn iconische status. Niet zo vreemd, want hij arriveerde in 1968 als opvolger van de niet minder ­zinnenprikkelende 275 GTB/4, terwijl hij ook nog geschiedenis zou schrijven als de voorlopig laatste Ferrari met de motor voorin. De naam Daytona was een verwijzing naar de successen van de P3 en P4 op die ­Amerikaanse renbaan, een jaar eerder. Hij kreeg het onderstel van de 275, maar de V12-motor was met 4,4 tegen 3,3 liter belangrijk groter en mede dankzij dubbele bovenliggende nokkenassen ook aanzienlijk krachtiger: 352 versus 280 pk.

Toch moeten het Pininfarina’s verbluffend mooie lijnen zijn die deze auto zijn hoofdrol in de ­automobiele historie hebben ­gegeven. Bij zijn debuut op de Parijse autosalon van 1968 was de Daytona een sensatie, omdat hij resoluut brak met de tot dan toe gehanteerde Ferrari-stijl. Zo verdween de vertrouwde ovalen grille met de grote koplampen schuin daarboven; er kwam een nieuwerwets stuk plexiglas voor in de plaats, met de koplampen nota bene daarachter!

De kijkers waren bij deze Ferrari daardoor lang niet meer zo gezichtsbepalend als bij vroegere modellen, maar werden ondergeschikt aan het ronduit glibberige uiterlijk waarmee de 365GTB/4 zich ­presenteerde. De grille werd een smalle sleuf, waarna er een ­ellenlange motorkap kwam met vervolgens een lage cabine die de auto, zoals dat zo mooi heet, al snelheid gaf terwijl hij nog ­geparkeerd stond. De stoere vijfspaaks wielen droegen bij aan dat beeld. De hier afgebeelde Daytona is bijzonder, omdat dit exemplaar in 1969 werd getoond op de New York Auto Show. In zijn wat fletse Giallo Dino geldt hij als het eerste officiële ­productiemodel, dat evengoed nog op talloze details afwijkt van hoe de Daytona uiteindelijk op de markt zou komen.

1.258 gebouwd

Exemplaren zijn er van de GTB/4 gebouwd, plus 19 raceversies van deze Berlinetta; boven­dien zijn er 122 stuks gecreëerd van de in 1969 gepresenteerde, al even beroemde GTS/4, de Spider.