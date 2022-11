VVN: 'Verplaats snorfiets naar rijbaan in heel Nederland'

Naar aanleiding van een onderzoek naar de snelheden op fietspaden pleit Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland in een uitzending van BNR Nieuwsradio voor het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan in heel Nederland. In Utrecht en Amsterdam gebeurde dat al. De maatregel zou goed samengaan met de aanstaande landelijke invoering van de helmplicht voor snorfietsers (per 1 januari) en de wens om op meer plekken in de bebouwde kom een 30 km/h-limiet te handhaven.

Woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN) Rob Stomphorst zegt in een uitzending van BNR Nieuwsradio dat het een goed idee is om in heel Nederland de snorfietsers te verplaatsen van het fietspad naar de rijbaan. Momenteel dienen gemotoriseerde voertuigen met een blauwe kentekenplaat overal op de fietspaden te rijden, behalve in Utrecht en Amsterdam. Stomphorst doet de uitspraak naar aanleiding van een onderzoek naar de snelheden op fietspaden, uitgevoerd door dataverzamelingsbureau NDC Nederland. Het bureau voerde het onderzoek niet alleen in grote en middelgrote steden uit, maar ook buiten de bebouwde kom. In totaal werden er zo'n 5.000 snelheidsmetingen verricht.

Daaruit blijkt dat maar liefst 75 procent van de snorfietsers te hard - dus harder dan 25 km/h - rijdt. De gemiddelde snelheid van snorfietsers ligt op 30 km/h. Ook rijdt bijna 30 procent van de e-bikes harder dan 25. Wat daarbij opvalt, is dat dat meer gebeurt in de grote steden dan buiten de bebouwde kom. E-bike-rijders zijn er over het algemeen gehaaster, terwijl er door de grotere drukte juist minder ruimte is op de fietspaden. Het verplaatsen van de snorfietsers naar de rijbaan zou er moeten zorgen voor minder gevaarlijke situaties. In 2020 was 68 procent (ruim 13.000 personen) van de ernstig gewonden als gevolg van een verkeersongeluk een fietser, blijkt uit cijfers van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).

Combinatie met helmplicht

Hoog tijd voor verandering, meent VVN daarom. De snorfietsers zouden overal in Nederland, dus niet alleen in Utrecht en Amsterdam, op de rijbaan moeten rijden binnen de bebouwde kom. De timing voor die mening is vrij gunstig: per 1 januari geldt er een helmplicht voor snorfietsers. Daarbij zijn er steeds meer gemeenten die nadenken over het verlagen van de snelheidslimiet in de bebouwde kom van 50 naar 30 km/h, al stuiten ze daarbij nog vaak op de (n0g) niet-aansluitende wetgeving.

Kanttekening bij het verplaatsen van de plek op de weg van snorfietsers, is dat de steeds populairdere lichte elektrische voertuigen - denk aan fat bikes en elektrische steps - vooralsnog buiten schot blijven. Die hoeven geen kenteken te voeren en mogen nog gewoon op het fietspad blijven rijden, maar rijden dus ook vaak te hard. Wetgeving voor dergelijke voertuigen ligt al een behoorlijke tijd in het verschiet, maar komt naar verwachting pas op zijn vroegst in 2024.

Nu zijn wij wel benieuwd: de snorfiets naar de rijbaan, is dat een goed idee? Laat het weten in de reacties.