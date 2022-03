Voormalig Nissan-topman veroordeeld in Japan

De straf voor Kelly is behoorlijk mild te noemen. Japanse openbaar aanklagers eisten aanvankelijk twee jaar cel tegen Kelly, maar daar gaat de rechter niet in mee. Kelly werd wel schuldig bevonden aan een deel van de aanklacht, namelijk het helpen van voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn met het wegmoffelen van een deel van zijn salaris in de boekhouding. Volgens de rechter heeft hij dat echter maar in één boekjaar gedaan in de periode van 2010 tot 2018, de tijdspanne waarbinnen Ghosn meer zou hebben verdiend dan bij de belastingdienst bekend was. Kelly krijgt daarvoor een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, wat betekent dat de Amerikaan na drie jaar kan terugkeren naar zijn thuisland.

Nissan krijgt afzonderlijk van Kelly ook een straf voor de gebrekkige controle op de financiële administratie. De autofabrikant moet een boete van 200 miljoen yen, omgerekend ruim €1,5 miljoen, betalen aan de Japanse staat.

Ghosn is ondertussen nog altijd voortvluchtig. In 2019 vluchtte hij op spectaculaire wijze naar Libanon, waar hij zich vandaag de dag nog steeds schuil houdt. De oud-topman, die de Libanese, Franse en Braziliaanse nationaliteit heeft, beweerde dat hij in Japan geen eerlijk proces zou krijgen.