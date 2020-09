Voorlopige Amerikaanse prijs Lucid Air bekend

Dat de Lucid Air iets bijzonders belooft te worden, is al wel helder. Het eerste productiemodel van het Amerikaanse bedrijf moet verder kunnen komen op één acculading dan welke EV dan ook, moet sneller laden én moet bovendien een geweldige luxe-ervaring bieden. Het klinkt allemaal mooi, maar uiteraard hangt er een stevige prijs aan. De topversie, die 'Dream' heet, gaat in de VS (na belastingen) 161.500 dollar kosten, meldt het bedrijf aan Bloomberg. Omgerekend ruim €137.000 ben je dus (in de VS) kwijt voor de verwachte recordbrekende prestaties.

Doe je het liever (ook financieel) iets rustiger aan, dan kun je tekenen voor de Grand Touring-uitvoering. Die gaat omgerekend zo'n €110.000 kosten. De Touring staat daar weer onder en heeft een prijs van om en nabij de €85.000. De nog naamloze 'instapper' moet volgens Lucid (omgerekend) ergens in de €60.000 gaan kosten.

Precieze prijzen en specificaties van de uitvoeringen volgen waarschijnlijk later vandaag of ergens deze week. Wat al wel bekend is, is dat de topversie een 130 kWh-accupakket aan boord heeft, een verwacht WLTP-rijbereik van (omgerekend) boven de 800 km heeft en vanuit stilstand in 2,5 seconden naar 100 km/h snelt. De variant eronder, waarschijnlijk dus de Grand Touring en mogelijk ook de Touring, krijgt naar verluidt een accupakket met een capaciteit van 100 kWh. De instapversie is nog geheel in nevelen gehuld als het aankomt op specificaties. Op den duur moet de Air, die de strijd aangaat met de BMW (i)7's en Mercedes-Benz (EQ)S'en van deze wereld, ook in Nederland leverbaar worden.