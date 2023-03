'Voorlopig geen elektrische auto van Seat'

De toekomst van Seat is nog altijd ongewis, ook voor Seat zelf. Dat blijkt uit de woorden van CEO Wayne Griffiths in gesprek met het Britse Autocar. Volgens hem moet er nog altijd een knoop doorgehakt worden, maar zal Seat in elk geval voorlopig niet meedoen in het EV-offensief van de Volkswagen Groep.

Terwijl het uit Seat ontstane Cupra met de Born de markt voor elektrische auto's al aardig weet te bedienen en er meer EV's op stapel staan, is het op elektrisch gebied doodstil bij Seat. Sterker zelfs: er zijn nog helemaal geen elektrische toekomstplannen waarin een rol voor Seat weggelegd is. Althans, niet op autogebied. Seat werkt wel aan elektrisch aangedreven 'mobiliteitsoplossingen', zoals elektrische deelscooters. Een elektrische auto komt in elk geval niet voor 2026, aldus de CEO tegenover Autocar.

Volgens Griffiths blijft de focus op dat gebied bij Cupra liggen. "We kunnen niet allebei de merken tegelijk elektrificeren. Seat is verbrandingsmotoren, Cupra is elektrisch." Voorlopig blijft bij Seat de modellenkeuze dus bekend en kun je hooguit hybride rijden. Of er vanaf 2026 alsnog een elektrische Seat komt, is nog alles behalve zeker. "Beslissingen over toekomstige elektrificatie van Seat worden op een later moment nog genomen," stelt de topman. Het merk zal echt niet zomaar verdwijnen en er is op zijn minst een toekomst voor Seat als aanbieder van elektrische stadsvoertuigen zoals de genoemde scooters en de Renault Twizy-achtige Minimo, alleen blijft het dus de vraag of Seat als automerk nog toekomst heeft.

Overigens hoort er een kanttekening bij Griffiths genoemde rolverdeling voor Seat en Cupra. Cupra komt immers binnenkort ook nog gewoon met een nieuw model met een verbrandingsmotor aan boord; de plug-in hybride Terramar. Ook kennen we natuurlijk de met brandstofmotoren uitgeruste Cupra Formentor al.