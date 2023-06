Voor €10.000 geniet je van open rijden met deze klassieke cabriolets

Wie de hedendaagse prijslijsten bestudeert, ziet een forse nieuwe lichting van merken uit - vooral - China en opkomende landen als Vietnam (VinFast) en Turkije (Togg). Oude, getrouwe merken als Daihatsu, Rover en Saab en kortstondige exoten als Daewoo (later Chevrolet), Hummer en Landwind hebben ons land verlaten, niet zelden tot leedwezen van de fans. Enkel op de occasionmarkt is dit soort merken nog te vinden. Om het historisch mobiele erfgoed in ere te houden, portretteren we ditmaal drie ‘overlevers’. Omdat het voor het eerst de 30 graden in zicht komt gaan we op zoek naar cabriolets van zulke verdwenen merken. Lekker luchtig en (bijna) klassiek, voor €10.000.

Zoals hierboven te lezen valt, zijn er genoeg merken om uit te kiezen. Om de zoektocht behapbaar te houden, kiezen we voor drie cabrio’s - de zomer is in feite al begonnen! Met €10.000 gaan we de showrooms langs. Waarmee komen we thuis?

Saab 9-3 Cabriolet SE 2.0 T Anniversary aut. - 2003 - 189.133 kilometer - €9.900

Een cabriolet van een verdwenen merk? Da’s een inkoppertje: we móeten een topless Saab letterlijk in het zonnetje zetten. Keuze genoeg, maar de vraagprijzen zijn over het algemeen niet mals. Alsof men alvast een voorschot wil nemen op de klassiekerstatus van zo’n dakloze Zweed. Uit het aanbod kozen wij voor deze Saab 9-3: 20 jaar oud (youngtimer, dus fiscaal aantrekkelijk voor de ondernemer), maar nog geen twee ton gelopen. Bijna 10 mille, maar wel inclusief een jaar Bovag-garantie. Bovendien hebben beide voorgaande eigenaren de auto altijd door merkdealer of -specialist laten onderhouden.

Onder de motorkap snort een geblazen tweeliter, goed voor 150 pk. In combinatie met de automaat zorgt dat voor ontspannen cruisen op niet al te snelle, maar wel vlakke wegen. Want de bolle voorruit zorgt voor nogal wat windwervelingen voor de inzittenden. Wil je dat tegengaan, dan rijd je het beste met de zijruiten omhoog. Ook wil een geheel open Saab best torderen. De kap zelf is elektrisch bedienbaar.

Trouwens, gemeten naar twee decennia geleden is de 96-NB-DF behoorlijk rijk uitgerust: cruise- en climate control, grijsbeige leren bekleding die fraai afsteekt tegen de metallic-blauwe lak, parkeersensoren achter en uiteraard Saab-features als koplampwissers en stoelverwarming. Vier inzittenden hebben genoeg leefruimte, het meubilair is uitstekend. Wel zie je vooral aan het dashboard dat de tijd niet heeft stilgestaan. Je moet daarom wél een Saab-adept zijn, want voor hetzelfde geld staan modernere vierpersoons cabrio’s van bijvoorbeeld Audi, BMW, Mercedes-Benz en Volvo te koop. Maar ja, dat zijn weer geen ‘overleden’ merken.

Voor vier personen is bij geopende kap de bagageruimte logischerwijze beperkt, maar opmerkelijk genoeg mag deze onthoofde Zweed liefst 1.600 kilo geremd meezeulen. Kun je tóch al jouw spullen meenemen! Tot slot: een Saab blijft altijd stijlvol, wordt nimmer ordinair naarmate deze veroudert, hetgeen je van een aantal van bovenstaande merken niet kunt zeggen …

Signalement

Merk Saab

Type 9-3 Cabriolet SE 2.0 T Anniversary aut.

Bouwjaar juli 2003

Kilometerstand 189.133

Vraagprijs €9.900

Waar te koop? Autobedrijf Roetert, Loenen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.985 cc, turbo

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 240 Nm bij 1.800 tpm

Bagageruimte 295 l/378 l

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 1:9,8

0-100 km/h 10,5 s

Topsnelheid 205 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Chrysler Crossfire Roadster 3.2i-V6 - 2004 - 174.037 kilometer - €9.994

Mag het heel wat sportiever, dan zou je kunnen kiezen voor een Chrysler Crossfire. Die ziet er exotisch - en beslist fraai, vinden wij - uit, maar onderhuids is het ‘gewoon’ de Mercedes-Benz SLK van de eerste generatie (ook een aanrader overigens), voortkomend uit het inmiddels lang ontbonden huwelijk van Daimler en Chrysler. Dat betekent dat bepaalde onderdelen uitwisselbaar zijn, dus dat hoeft de aanschaf niet in de weg te staan. Daar waar de SLK met een keur aan motoren werd geleverd, plaatsten de Amerikanen onder de kap van de Crossfire immer een 3.2-V6, ook in combinatie met compressor, met het 335 pk sterke blok van de SLK 32 AMG dus. Die heette SRT6. Hij was als roadster én als coupé verkrijgbaar.

Uit het aanbod kozen wij deze Chrysler Crossfire. Net geen 10 mille, maar let op: voor een jaar Bovag-garantie moet je bijbetalen. Doen, want sinds de import in 2019 heeft de G-279-FK al vier Nederlandse eigenaren versleten en dat komt vast niet alleen door gezinsuitbreiding.

Deze bij Karmann in het Duitse Osnabrück gebouwde, tweepersoons sportwagen ziet er gespierd en gedrongen uit. Zijn 218 pk sterke zescilinder die in dit geval aan een handgeschakelde zesbak is gekoppeld, maakt dat volledig waar. Voor extra spektakel zorgt de bij 100 km/h automatisch uitklappende achterspoiler. Typisch Amerikaans is de omvangrijke standaarduitrusting. Alles wat we hierboven bij de Saab vermeldden, biedt de Crossfire plus zaken als elektrisch verstelbare voorstoelen, 19-inch lichtmetalen wielen en enkele veiligheidsitems, zoals tractioncontrol. Jammer: in het SLK-achtige interieur zien we hier en daar wat slijtageplekken.

Mooi: de aanbieder toont een foto van de motor. Ziet er keurig en fris uit! Indertijd concurreerde de Crossfire met open sporters als de Alfa Romeo Spider, Audi TT, BMW Z3/Z4, Nissan 350Z en - hoewel prijziger - de Porsche Boxster. Het geeft aan waar we dit ietwat onbekende krachtpatsertje moeten plaatsen. Ook deze occasion heeft inmiddels de youngtimer-status bereikt, en daarmee fiscaal aantrekkelijk voor ondernemers.

Signalement

Merk Chrysler

Type Crossfire Roadster 3.2i-V6

Bouwjaar september 2004

Kilometerstand 174.037

Vraagprijs €9.994

Waar te koop? Autobedrijf Frans Wolters, Enter

Technische gegevens

Motor V6, 3.199 cc

Max. vermogen 160 kW/218 pk bij 5.700 tpm

Max. koppel 310 Nm bij 3.000 tpm

Bagageruimte 104 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:9,6

0-100 km/h 6,5 s

Topsnelheid 242 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Daf 55 Beachcomber - 1970 - 00.323 kilometer - €8.945

Als we dan toch mobiel erfgoed aan het redden zijn, waarom dan geen Nederlands mobiel erfgoed? Bovendien fleurt deze in neonageel (niet: neongeel) gespoten Daf 55 Beachcomber het straatbeeld flink op! We hebben hier te maken met een uiterst zeldzaam voertuig. Het Hilversumse Havas bouwde in ongeveer drie weken tijd een standaard Daf 44, 46, 55 of 66 om tot vrijetijdsvoertuig à la Mini Moke of Fiat 500/600 Jolly. Voorzien van zwart linnen kap, uitneembare polyester portieren en veiligheidskettingen stond zo een kek strandwagentje klaar. We denken niet dat veel senioren, wijkverpleegsters en nonnen (de voornaamste Daf-clientèle) zo’n hippe ombouw hebben laten uitvoeren, mede gelet op de ombouwkosten die al snel 25 procent van de totale 55-nieuwprijs bedroegen. Als we dan verder vermelden dat de 27-05-MG in januari 1970 nieuw in ons land is afgeleverd, dan spoeden Daf-liefhebbers zich naar Leiden. Hij staat namelijk daar bij … de Suzuki-dealer! Wellicht ingeruild op een Cappuccino?

De aanbieder is eerlijk: aan bepaalde details twijfelt hij of het een echte Havas is (de RDW rept wél van ‘Daf 55 Cabriolet’) en de 53 jaar oude vierwieler is niet helemaal in showroomstaat. Geeft niet: ons budget laat €1.000 toe om hem helemaal netjes te maken. Een eerdere eigenaar heeft hem in ieder geval sportiever gemaakt: we zien het Marathonpakket (sportwielen, dikke uitlaat in het midden). Verder is het interieur verfraaid met extra houtfineer. Weet wel dat het echt een oudje is. Prestaties, comfort en veiligheid zijn uit die tijd. Bovendien heeft de 55 nog niet de De Dion-as van de 66, dus niet te snel bochtjes nemen! Maar ach, met dit stukje Hollands welvaren uit voorbije tijden is het vooral onthaasten geblazen. O, ja: de kilometerteller laat 00.323 zien. Daar zal vast een 1 voor moeten. Een 2 lijkt ons onwaarschijnlijk bij zo’n mooi-weer-autootje! Liefhebbers: haast u, dit vind je niet snel meer!

Signalement

Merk Daf

Type 55 Beachcomber

Bouwjaar januari 1970

Kilometerstand 00.323

Vraagprijs €8.945

Waar te koop? Suzuki Leiden By Bart, Leiden

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.108 cc

Max. vermogen 37 kW/50 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 76 Nm bij 3.000 tpm

Bagageruimte 465 l

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1:12

0-100 km/h 19 s

Topsnelheid 136 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze drie topless overlevers past bij jou?

Samenvattend: we hebben bewust ditmaal drie totaal verschillende cabriolets bijeengeharkt: een gezinsauto, een tweepersoons roadster en een klassieker van eigen bodem. Naast deze drie voorbeelden valt het aanbod van topless ‘overlevers’ bij een budget van 10 mille bepaald niet mee. Uiteraard de Daihatsu Copen. Maar verder? Welke zijn wij vergeten? En, in het verlengde: wat zou jouw keuze zijn?